Can Sanpere prepara "una resistència activa i pacífica" davant el desallotjament de l'espai

L'arribada de la comitiva judicial està prevista per al matí del divendres 5 de maig. Els diferents col·lectius que okupen l'antiga fàbrica a Premià de Mar volen seguir "construint un espai 100% públic i autogestionat"

Divendres 5 de maig, a tres quarts de deu del matí, està prevista l'arribada del secretari judicial a Can Sanpere per fer efectiu el seu desallotjament. A la porta de l'emblemàtica fàbrica de paracaigudes de Premià de Mar, convertida des de fa 3 anys en centre social autogestionat, l'esperaran des de les 8 del matí persones dels diferents col·lectius que participen de l'espai que, diuen, preparen "una resistència activa i pacífica".



Des de l'Assemblea Can Sanpere 100% públic s'ha fet també una crida a la resta de veïnes a acudir a les portes de l'espai okupat, del que és propietària l'empresa Núñez i Navarro. "Tenim l'ai al cor, per això hem convocat la gent i durant tot el dia farem actes i intentarem parar el desallotjament", explica Xavi Àlvarez, un dels portaveus de l'espai.

Des del consistori, el regidor de territori i participació convergent, Antoni Subirà, ha exposat que l'okupació "és una situació que des de l'ajuntament no voldríem, però això és una cosa que han de solucionar els que han okupat i la propietat". Àlvarez ha anunciat, que tant si el desallotjament reeixís, com si no, "a les vuit de la tarda hi ha convocada una manifestació pacífica a la plaça de l'Ajuntament".





La consulta queda enrere



Aquesta mateixa plaça va acollir el cap de setmana passat una acampada per denunciar que l'ajuntament havia fet cas omís a la consulta popular que el consistori va organitzar l'octubre del 2014. D'aquesta en va sortir vencedora l'opció d'expropiar l'espai a Núñez i Navarro per dedicar-lo a espais verds i equipaments -entre ells un centre social-.



Una recreació de l'enterrament de la consulta, el passat divendres, va donar el tret de sortida a l'acampada. "L'ajuntament no ha respectat la votació, tot i que CiU la portava al programa electoral", exposa Àlvarez. Des de Can Sanpere es denuncia una manca d'implicació en el procés d'expropiació i la promulgació de l'espai com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), un fet que evitaria que Nuñez i Navarro el pogués enderrocar. "No s'ha estudiat fins ara, que ja està tot dat i beneït", lamenta Àlvarez.

La constructora va rebutjar una oferta de compra de 4 milions d'euros i ara, segons Subirà, se segueix "amb un tràmit per aprovar un planejament urbanístic per després passar a l'expropiació". Ell mateix afegeix que, ara per ara, Núñez i Navarro no podria enderrocar l'edifici perquè "té la llicència suspesa a l'espera de la resolució del BCIL. D'aquest s'ha fet l'aprovació inicial i resta a l'espera que la constructora pugui entrar a fer un informe i formular les al·legacions".



"El planejament previ a l'expropiació contempla l'edificació del 9% del terreny per si necessitem recursos perquè l'operació no sigui una ruïna", exposa Subirà. Al seu torn, Àlvarez exposa que des del centre s'oposen "frontalment a aquesta opció, que comportaria més habitants en una població amb una densitat de població insuportable i poques prestacions". Premià de Mar és el cinquè poble amb més densitat de població de Catalunya.





Tres anys d'acció col·lectiva



Després de tres anys de funcionament, actualment, a Can Sanpere hi ha 21 col·lectius que dinamitzen l'espai amb tota mena d'activitats. Desenes de sales on hi han brotat col·lectius de suport psicològic, de circ, de dansa, de jocs de rol, una emissora de ràdio, un camp de futbol, un enorme taller d'arts plàstiques, grups de música i sales de concerts, un armari solidari...



"Per mi Can Sanpere ha sigut un espai on cap cosa s'ha negat, els projectes han funcionat perquè la gent ha tingut ganes que funcionessin, els inspirava l'espai. És l'altaveu del poble, l'acollida de tot. Aquí he après que les persones tenen molt a dir i molt a fer", explicava la Laia, una de les membres de l'assemblea del col·lectiu, el passat desembre davant la imminent ordre de desallotjament prevista pel 13 de gener. Ara, els membres de l'assemblea de Can Sanpere esperen, com va succeir aquella vegada, postergar el desallotjament i seguir "construint un espai 100% públic i autogestionat".