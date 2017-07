El capità del vaixell contra les refugiades, detingut per tràfic de persones a Xipre

La nau C-Star, noliejada pel col·lectiu ultradretà format per activistes de diferents països europeus anomenat Moviment Identitari, va ser retinguda a l'illa de Xipre i el capità va ser detingut per falsedat documental i tràfic de persones

La missió Defend Europe segueix sense tenir el vent a favor. Després d'un primer bloqueig a Port del canal de Suez per "problemes en la documentació", el vaixell va ser retingut a Famagusta, a la zona controlada per Turquia de l'illa de Xipre, el dimecres 25 de juliol. Segon la policia de la república del nord de Xipre va detenir el capità de la C-Star -el vaixell de la campanya- i el seu segon a bord. L'acusació? Tràfic de persones i falsedat documental. El capitost del vaixell és Alexander Schleyer, antic soldat de la marina alemanya, resident a Viena, que va treballar pel diputat Christian Höbart del partit extrema dreta FPÖ (Partit de la Llibertat d'Àustria).

En la tripulació hi havia almenys 20 persones de la comunitat Tàmil, procedents principalment d'Sri Lanka, les quals van abandonar l'embarcació i van afirmar haver pagat deu mil dòlars per ser traslladats a Itàlia

En la tripulació hi havia almenys 20 persones de la comunitat Tàmil, procedents principalment d'Sri Lanka, les quals van abandonar l'embarcació i van informar l'ONG Refugee Rights Associacions d'haver pagat deu mil dòlars per ser traslladats a Itàlia. Arran d'això es van efectuar les detencions. Dels 20, una quinzena va ser traslladat a l'aeroport d'Ercan, per ser deportat a Sri Lanka i Índia. Les altres 5 persones han demanat asil polític a Xipre. La despesa de la repatriació anirà a càrrec del propietari del vaixell, l'empresari suec Sven Tomas Egerstrom, ja condemnat l'any 2012 a dos anys i mig de presó per frau, també detingut amb el capità.





Acusats pel que volien demostrar



El vaixell, que navegava sota bandera de Djibouti, anava de camí al port sicilià de Catània, on l'esperaven membres del Moviment Identitari d'Àustria, Itàlia, Alemanya i França. L'objectiu de la campanya "Defensar Europa" era "documentar les ONG i mostrar la seva col·laboració amb els traficants de persones, intervenint si realitzen algun acte il·legal", posant en el punt de mira organitzacions com Pro Activa Open Arms, Metges sense Fronteres o Save the Children. Per poder llogar el vaixell el col·lectiu xenòfob va aconseguir recaptar més de 125.000 euros en microdonacions, a través de la plataforma wesearchr, propietat de l'activista de l'alt-right dels EUA Charles C. Johnson.



Defend Europe en un comunicat han explicat que les persones d'Sri Lanka eren "aprenents que havien pagat per fer aquelles milles per convalidar els seus títols. Una pràctica comuna i totalment legal". El portaveu de la campanya, l'identitari austríac Martin Sellner, parla de fake news i de complot de les ONG: per ell han sigut elles les que han ofert als tàmils diners per quedar-se a Europa. Tot i això passava el mateix dia en el qual l'organització Pro Activa Open Arms recuperava una zòdiac a la deriva a la costa de Líbia occidental. De les 181 migrants rescatades, 13 persones, incloent-hi dues dones embarassades, ja havien mort.