En llibertat les cinc persones detingudes pel tall de les vies de l'Estació de Sants el 8-N

Els passats 26 d'abril i 3 maig vuit persones estaven citades a declarar per un delicte de desordre amb agreujant de dany greu a la circulació ferroviària, però cinc d'elles no es van presentar davant la jutgessa com a mostra de rebuig a aquest procés

Cinc persones han estat detingudes aquest matí després d'uns dies amb ordres de crida i cerca en la seva contra, perseguides per la seva presumpta participació en el tall de vies de l'Estació de Sants durant el vespre del passat 8 de novembre, jornada de vaga general legalment convocada per la Intersindical-CSC i on els Comitès de Defensa de la República (CDR) van jugar un paper central tallant les principals vies del país.

Agents del cos de Mossos d'Esquadra han detingut una jove a primera hora del matí de dimecres a les portes de casa seva i ha estat traslladada a la Ciutat de la Justícia per conduir-la davant la jutgessa. A mig matí una segona persona ha estat detinguda a Cerdanyola del Vallès. Els passats 26 d'abril i 3 maig un total de vuit persones estaven citades a declarar en qualitat d'investigades per un delicte de desordre amb agreujant d'ocupació de via férrea i dany greu a la circulació ferroviària, contemplat a l'article 560.2 del Codi Penal i penat amb entre 1 i 5 anys de presó. Cinc d'elles no es van presentar davant la magistrada jutjat d'instruccio 24 com a mostra de rebuig a aquest procés, mentre que les tres restants sí que ho van fer: dues no van declarar i una va decidir fer-ho.

A la convocatòria solidària de la Ciutat de la Justícia han assistit un centenar de solidàries i les tres persones amb ordre de crida i cerca que encara no havien estat detingudes

En un comunicat fet públic conjuntament pel grup de suport a les encausades i l'organització antirepressiva Alerta Solidària, les cinc persones que no van respondre a la citació van explicar que no anirien a declarar per un cas en el qual manifesten que "es pretén perseguir i sancionar aquelles persones compromeses amb la defensa de la República i dels legítims i necessaris drets a la vaga". Per aquest motiu, els dos col·lectius i altres CDR han convocat una concentració de suport a la detinguda a les 10 h del matí a les portes de la Ciutat de la Justícia. A la convocatòria han assistit un centenar de solidàries i les tres persones amb ordre de crida i cerca que encara no havien estat detingudes. Finalment, minuts després de les dotze del migdia les tres investigades que romanien en llibertat han estat detingudes per agents de paisà dels Mossos d'Esquadra a la terrassa d'un bar del carrer Aprestadora, a tocar de la Ciutat de la Justícia.

L'advocat Jordi Busquets, en declaracions a la premsa davant el complex judicial ubicat a l'Hospitalet de Llobregat, ha confirmat que les cinc persones detingudes s'acollirien al seu dret a no declarar. Al voltant de les dues del migdia totes elles han quedat en llibertat, per ordre del jutjat d'instrucció 24 que investiga els fets. Un cop va arribar l'atestat es va decretar un sobreseïment provisional de la causa, que en un primer moment va ser acceptat pel ministeri fiscal tot i que finalment va presentar un recurs i es va reobrir. "Considerem que la causa penal oberta contra ells és un intent de criminalització contra un dret fonamental, com és el dret a vaga. Per tant, ells han fet una vides totalment normal, estudiant, vivint a casa", ha explicat als i les periodistes.



El passat 8 de novembre mig miler de persones va ocupar les vies de l'Estació de Sants des de les 4 i escaig de la tarda, mentre un miler més es van anar acumulant a la zona del vestíbul i a l'exterior del recinte. Poc abans de les 10 de la nit van començar a abandonar les andanes i van sortint del recinte per l'accés d'emergència que dóna a la plaça de Joan Peiró. Durant ben bé una hora, agents de la BRIMO dels Mossos havien bloquejat els accessos exteriors a l'equipament, on s'acumulaven alguns centenars de persones.

Més declaracions per les protestes a la sotsdelegació

En paral·lel, en un altre jutjat de la Ciutat de la Justícia, aquest matí han estat citades a declarar dues veïnes de l'Hospitalet de Llobregat, acusades d'un delicte de desordres públics per suposadament haver participat de la concentració que es va fer el 25 de març a l'entorn de la sotsdelegació del Govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca de la capital catalana. Ambdues persones s'han negat a declarar, i el seu advocat ha pogut constatar que l'única prova que hi ha en contra d'elles és el testimoni de dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que els haurien demanat el DNI a la confluència de la Gran Via de les Corts i el passeig de Gràcia una hora després que es desconvoqués aquella protesta.