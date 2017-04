El gimnàs social Sant Pau es queda al Raval

Aquest matí s'ha convocat una roda de premsa davant del gimnàs per anunciar l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona, la propietat i la cooperativa que gestiona l'espai, que permetrà al centre esportiu continuar desenvolupant activitats socials

"Avui el Raval ha guanyat". Amb aquestes paraules descrivia Ernest Morera –director del gimnàs Sant Pau– l'acord que es va signar ahir a la tarda entre l'Ajuntament de Barcelona, la família Samaranch Viñas –propietària de l'immoble on s'ubica el centre– i la cooperativa que gestiona l'equipament esportiu ubicat al número 46 de la Ronda Sant Pau de Barcelona. Després de quatre mesos de negociacions, finalment s'ha arribat a un acord perquè la cooperativa de treballadores Gimnàs Social Sant Pau SCCL puga continuar gestionant l'espai, almenys durant els pròxims tres anys i sis mesos, a canvi de l'abonament d'un lloguer. La intenció de la família Samaranch era fer-les fora per impagament el passat mes de gener, però la propietat ha renunciat als 24.000 euros del deute que acumulava el projecte, i la resta –al voltant d'uns 16.000 euros– hauran de ser abonats per part de la cooperativa abans del pròxim divendres 28 d'abril. Per aconseguir aquesta quantitat les treballadores tenen pensat obrir una campanya de micromecenatge els pròxims dies.



L'acord signat per les tres parts també inclou la compra del bloc de sis plantes –ubicat al número 10 del carrer Reina Amàlia i que correspon a la part de darrere del gimnàs– per part de l'Ajuntament de Barcelona, que pagarà 1.150.000 euros i el destinara en la seua totalitat a habitatge social. Aquesta era una de les principals demandes de la campanya Salvem el Sant Pau, ja que segons explica Morera "la compra d'aquest bloc per part de l'Ajuntament era una oportunitat única per combatre la gentrificació i la constant expulsió del veïnat que viu el barri, a canvi d'augmentar el parc d'habitatge públic de lloguer social". Tot i que el consistori finalment no ha exercit la compra de l'edifici ubicat al número 46 de la Ronda Sant Pau –on s'ubica l'entrada del gimnàs– per l'elevat preu que demanava la família Samarach, sí que s'ha assegurat el dret de tanteig i retracte, que li permet tindre una prioritat de compra en cas que la propietat vulgues vendre l'edifici.

Aquest diumenge el Sant Pau complirà 75 anys al barri i ho celebrarà amb unes jornades / Victor Serri





"Nosaltres hem prioritzat la part social al fet de fer negoci" explica el director del centre, que en l'últim any ha acollit a més de 700 persones de forma gratuïta i realitza diferents projectes adreçats a persones migrants, menors tutelats, gent sense recursos o persones trans, que han fet que "el Sant Pau s'adapte a les necessitats del barri i que totes ens puguem sentir còmodes i incloses". Amb la signatura del nou acord de lloguer, Morera ja pensa a engegar nous projectes socials destinats al barri: "ara mateix ja estem començant a organitzar una activitat de boxa amb menors tutelats, un projecte amb el centre de salut Pere Camps per incloure a persones que pateixen aïllament social, i un projecte de defensa personal per dones, bolleres i trans".



Aquest diumenge el Sant Pau complirà 75 anys al barri i ho celebrarà amb unes jornades –que començaran a partir de dos quarts de dotze del matí– i inclouran activitats esportives, la presentació del projecte, un dinar popular, debat i concerts. Després d'aquests intensos mesos de lluita, Morera arriba a la conclusió que "és necessari sortir al carrer i mobilitzar-se per aconseguir coses", i que aquesta és "una victòria pel barri del Raval", que no hagués estat possible sense "el suport incondicional dels col·lectius i veïnes d'altres barris com Poble Sec, el Gòtic i Sant Antoni", que s'han articulat perquè, finalment, el gimnàs social Sant Pau puga continuar arribant "allà on les institucions no ho fan".