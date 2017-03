La justícia investiga l'Ajuntament de Reus en el marc del cas Innova per la liquidació de l'empresa Shirota

La peça 1 estudia les irregularitats de l'empresa dirigida per Carles Manté. Tot i ser de capital mixte, el consistori actual (CiU) va assumir els deutes de l'empresa després de l'aval de tres milions d'euros atorgat durant el mandat del PSC

El jutge instructor del cas Innova, Diego Álvarez de Juan ha aixecat la peça número 1 del cas Innova referent a l'empresa Shirota. La companyia, dedicada a la investigació nutricional, va ser fundada l'any 2007 i estava dirigida per Carles Manté, mà dreta del principal investigat en el macro cas de corrupció, Carles Prat.

Shirota era una empresa de capital mixt provinent de diverses companyies privades, com La Morella Nuts, i de capital públic: Innova, el Tecnoparc Reus, l'Hospital Sant Joan de Reus i la Universitat Rovira i Virgili (URV) hi formaven part. Malgrat que l'Ajuntament de Reus controlava només un 45,8% del total de Shirota, el govern municipal va decidir atorgar-li un aval per valor de 3 milions d'euros. Un aval que posteriorment acabaria perdent. Aquesta operació va ser signada per l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), i el màxim responsable d'Innova, Josep Prat. El jutge del cas va imputar per aquests fets Lluís Miquel Pérez i els altres tretze regidors que van votar a favor de l'aval (del PSC, ERC i ICV) per delictes de prevaricació, malversació de fons públics i un delicte societari.

Malgrat que l'Ajuntament de Reus controlava només un 45,8% del total de Shirota, el govern municipal va decidir atorgar-li un aval per valor de 3 milions d'euros

A principis del 2012 la companyia no va poder fer front a les despeses i el consistori reusenc va decidir deixar caure el complex i pagar 279.000 euros del total avalat i refinançar-ne la resta. No obstant això, el procés de liquidació de l'empresa es va fer enmig d'irregularitats. El jutge va imputar per les accions a diversos càrrecs implicats, com ara la tinent d'alcalde, Teresa Gomis; l'exrector de la URV, Lluís Arola; l'expresident de La Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach i l'exsecretari de Shirota, Xavier Gómez.





CiU, en el punt de mira



Durant la dissolució de Shirota l'any 2012 ja no es va comptar amb la resta de les empreses i el govern de l'actual alcalde, Carles Pellicer (CiU), va assumir tota la càrrega . L'operació, no obstant això, es va saldar amb una pèrdua de maquinària de l'empresa, de la qual se'n desconeix la seva localització actual.



Quan la companyia va presentar el concurs de creditors, l'empresa estava molt devaluada a causa de la pèrdua de capital. Sumat a això, les empreses que concursaven havien format part de l'antic consorci i, per aquest procediment, es va fixar un valor inicial molt baix. Un fet que va provocar l'actuació de la justícia després de la denúncia de la CUP de Reus.

"L'ajuntament és l'únic actor que va assumir totes les responsabilitats i conseqüències i la resta d'empreses van quedar excloses de la responsabilitat", asseguren des de la CUP

La portaveu de la formació, Marta Llorens, ha recalcat que per elles és imprescindible entendre les motivacions de creació de l'empresa i el fet que s'invités per part de l'administració pública a formar part de l'empresa a diverses institucions de capital privat. A més, la regidora ha destacat "la col·locació a dit de Carles Manté com a president del consorci" estant al mateix temps imputat en altres peces del cas, i la participació de l'empresa La Morella Nuts.



En referència al risc de l'operació, Llorens ha recordat que "l'ajuntament és l'únic actor que va assumir totes les responsabilitats i conseqüències i la resta d'empreses van quedar excloses de la responsabilitat". Per la portaveu de la formació, l'ajuntament ha fet seves les pèrdues de Shirota per tal que no s'executés l'aval generant "un impacte negatiu en les arques públiques".





Traiber i la campanya del 2011



En la recentment publicada peça 4 del cas Innova, la justícia assenyala indicis de finançament il·lícit de la campanya de Convergència i Unió a les eleccions municipals de l'any 2011 mitjançant l'empresa Traiber. Aquelles eleccions van portar a l'alcaldia a l'actual batlle del municipi Carles Pellicer.

La justícia assenyala indicis de finançament il·lícit de la campanya de Convergència i Unió a les eleccions municipals de l'any 2011 mitjançant l'empresa Traiber

Traiber és una empresa precintada des del 2014 per la venda de pròtesis i implants quirúrgics caducats o en mal estat. Segons l'auto judicial, el fabricant va pagar una suma de diners a canvi de què els seus productes es distribuïssin i es compressin als hospitals del Grup Sagessa (al qual pertanyen els centres de Sant Joan de Reus, Móra d'Ebre i Amposta).



La CUP creu que els fets demostren que "Convergència i Unió té coneixement de tot plegat des del moment en el qual arriba a l'alcaldia". La formació anticapitalista creu que es tracta d'una "actitud reprovable" perquè "en aquests moments de la instrucció, Convergència està tenint un paper poc actiu en la gestió de l'herència rebuda per part del PSC, ERC i ICV".