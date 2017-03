L'agressió sexual a una dona genera una onada de solidaritat feminista a Vilanova i la Geltrú

Un mínim de tres agressions masclistes s’haurien produït durant els carnestoltes al Garraf. Col·lectius de dones i especialistes assenyalen que, a l'espai públic, no hi ha “un consens de no tolerar violències”

L'agressió sexual múltiple a una dona en el marc del Carnestoltes de Vilanova i la Geltrú ha posat en alerta l'entramat feminista local, per denunciar públicament aquest cas de violència. Els fets van passar la matinada de l'1 de març, a la cantonada de la Biblioteca Joan Oliva, a la plaça de la Vila. Aquí és on el col·lectiu Bullanga Feminista ha citat, en crida urgent, a mitjans de comunicació i persones solidàries. La ciutat ha respost i la plaça estava plena de gom a gom, per mostrar el seu rebuig envers l'agressió.

En la roda de premsa, les feministes han explicat els fets, destacant que la situació de violència sexual envers la dona "es va donar enmig d'un acte molt concorregut". Així, remarcaven com no s'havia donat en aquell paradigma que associa les violències sexuals als desconeguts, els carrerons foscos i la soledat. Ans al contrari, "els tres homes no identificats, d'entre 20 i 25 anys", sense disfressa, van atacar-la en aquest acte emmarcat dins del Carnestoltes.

Per Bullanga Feminista, que aquesta agressió s'hagi donat en el centre simbòlic d'aquesta ciutat i enmig d'un acte festiu multitudinari, "posa de relleu una impunitat intolerable vers les violències contra les dones. No tolerar actituds masclistes és feina de tota la ciutadania". Per Carla Vall, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, que l'ataquessin en un moment àlgid de la festa comporta que "ells saben que ningú els hi dirà res. Si hi hagués un consens de no tolerar violències, els agressors no actuarien", en referència a la complicitat social envers les violències masclistes en els espais públics o en l'àmbit privat.

Per raons de seguretat, les portaveus del col·lectiu feminista han preservat la identitat de l'agredida i els detalls del cas; sí que han confirmat que la dona ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra. "Esperem que les autoritats policials i judicials duguin a terme la seva tasca". Alhora, han comminat als mitjans de comunicació a respectar la dona agredida, defensant que cal prioritzar el seu benestar per sobre del possible interès mediàtic que aquesta agressió pública en grup hagi despertat. "Volem destacar que, al contrari del que es pot pensar, la majoria de les agressions sexuals es donen en l'àmbit domèstic i en mans de persones properes a les agredides".

Després de fer pública l'agressió en grup, Bullanga Feminista ha estat informada que, com a mínim, s'haurien produït dos altres casos de violències masclistes al Garraf durant el Carnestoltes; una hauria passat també a Vilanova i la Geltrú, la segona a Sitges. "No tenim més detalls, però hi volem mostrar tot el nostre rebuig", han explicat durant la roda de premsa.



L'Ajuntament deriva responsabilitats a les agredides

En el comunicat que han fet públic, les feministes de Bullanga lamentaven que "no sigui possible gaudir d'actes lliures d'agressions i violències sexistes, i que les dones no puguem circular sense por per la via pública". Alhora, han denunciat que troben a faltar, des de l'Administració i les entitats, "que s'impulsin campanyes adreçades a la identificació i rebuig d'aquestes violències. És una assignatura pendent que encoratgem a engegar amb immediatesa, per evitar futures agressions", han afirmat. Finalment, han comminat a l'administració pública que assumeixi la seva responsabilitat com a "garant dels nostres drets com a ciutadanes". L'esfera pública ha de ser un espai habitable i de gaudi per a tota la ciutadania; per elles, això implica posar en marxa un pla de prevenció de les violències en tots els àmbits.

Avui al matí Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, ha declarat a RAC1 que "és el primer cop que tenim constància d'una agressió" en el marc dels Carnestoltes locals. També ha afirmat que l'espai "estava perfectament il·luminat, tenia una ambulància a prop i els serveis policials a tocar". Per l'alcaldessa, en les declaracions a la ràdio privada, seria "pràcticament impossible incrementar les mesures de seguretat". El fet que hi hagués "molta gent" per Lloveras era un factor de seguretat, malgrat que segons les declaracions de la noia agredida, ningú va actuar ni interrompre l'intent de violació.

Alhora, en la seva declaració Lloveras comminava a la denúncia exprés: "encara que siguin les cinc de la matinada i ens ho estiguem passant molt bé, si hi ha un incident d'aquests, immediatament ens hem de mobilitzar, anar a denunciar i d'aquesta manera poder-ho enxampar". En la declaració deixava implícit que havien de ser les persones agredides qui fossin responsables d'aquesta mobilització immediata, comparant-ho a "un altre cas recent en què s'havia fet denúncia ràpida i els agressors havien estat enxampats".

Això, però, menysté la realitat de moltes situacions d'agressió i de violències sexuals, en què diversos elements es poden aliar per fer impossible aquesta "immediatesa" en la denúncia. Per exemple, el possible estat de xoc de l'agredida; la seva integritat física i psíquica; la manca de coneixement o de recursos per saber quins passos seguir; la desconfiança envers les autoritats; l'estigma lligat a les violències masclistes; etc.



Protocols contra les agressions sexistes

Davant la inactivitat governamental, ja fa anys que són els col·lectius feministes qui posen en marxa accions i plans per prevenir, respondre a i denunciar les violències masclistes i sexuals en l'espai públic. Anunciaven durant la roda de premsa que han iniciat "un procés de redacció d'un protocol per unes festes lliures de sexisme, amb la participació i complicitat" de les organitzacions locals que s'hi vulguin adherir. "La nostra voluntat és comptar amb un document elaborat abans que s'iniciï l'estiu, període de màxima efervescència de festes al carrer a la vila", han explicat.

El col·lectiu Bullanga Feminista, de Vilanova i la Geltrú, feia setmanes que preparava una campanya per conscienciar sobre les violències sexuals en l'àmbit de les festes populars. En una sèrie de vídeos alertaven sobre la "temporada dels pops", posant sobre avís a les dones que participessin en el Carnestoltes dels assetjaments, agressions o malestars que acostumen a donar-se, en la complicitat de la multitud i de la permissivitat dels contextos festius. La campanya volia reclamar l'espai públic com a espai legítim de les dones, i el dret a respondre i a denunciar qualsevol assetjament, agressió o malestar que hi pateixin.