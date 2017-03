L'educació pública es defensa als carrers de tot l'Estat

Aquest dijous s'ha convocat una vaga estatal per reivindicar un ensenyament públic i de qualitat a tots els sectors. A les capitals dels Països Catalans se celebren manifestacions en contra de la LOMQE, la reforma del 3+2 i les retallades pressupostàries

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic (PDEP), que abraça organitzacions de diferent caire arreu del País Valencià, tan sindicats universitaris, associacions de mares i pares d'alumnes, de directors d'escoles de primària i secundària o sindicats de treballadores, i altres col·lectius han convocat aquesta jornada de lluita per a què s'escolten les veus del sector educatiu, que és el que més ha patit les retallades pressupostàries. La cita matinal serà la manifestació a la Facultat d'Història a les 12 del migdia i a les sis i mitja de la vesprada a la plaça Sant Agustí de València. A la vesprada també hi haurà concentracions a Alacant i Castelló, a les sis a l'IES Jorge Juan i mitja hora més tard a la plaça Maria Cristina.



A Catalunya, la jornada de vaga està convocada pel MUCE, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa. La plataforma, que agrupa nou sindicats i federacions de l'entorn educatiu, ha convocat manifestacions a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, simultàniament, a les 12 del migdia.



Sota el lema "Unides construïm sobirania educativa", el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el Front Anticapitalista estudiantil i la Unió Sindical d'Estudiants criden a la jornada de lluita per l'educació a les Illes. Per això també han convocat una manifestació a les 12 hores, que eixirà de la plaça del Tub per acabar a la Delegació del govern de l'Estat.





Front comú davant les retallades

Segons un informe publicat per FADAE, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, entre el període 2011-2014, l'educació és la que surt més malparada, si es compara amb sectors com ara la sanitat o altres serveis bàsics. A més, exposa que al País Valencià s'han reduït les despeses al voltant del 18% i al Principat, més d'un 20%. Pel que fa a l'Estat espanyol, les xifres oscil·len entre reduccions del 25% a Castella La Manxa i el 5% al País Basc. En comparació a la resta d'Estats membre de la Unió Europea, la inversió en despeses socials està molt per davall de la mitjana.

S'analitza aquest període perquè es disposa de dades desagregades sobre les funcions de despesa i de les diferents autonomies. Però la tendència no s'ha revertit i amb els pressupostos encara per aprovar, el Pla d'Estabilitat de l'Estat espanyol indica una reducció del 4% al 3,7% de les despeses educatives per al 2019, segons dades de Comissions Obreres.



Miquel González, secretari general de CGT a Catalunya denuncia que les treballadores han patit una minva de drets important, ja que se'ls ha reduït tant el salari -al voltant del 5%-, com les pagues extres. A més, les substitucions, que abans es començaven a cobrir a partir del quart dia si el professorat demandava la baixa, ara es cobreixen a partir del setè. González també denuncia que les reduccions de plantilla i les retallades en línies i grups s'han portat a terme de manera molt desigual entre les escoles públiques i concertades. Per això la CGT persegueix l'objectiu d'acabar amb les concertades, per tal que situacions com les ocorregudes a l'escola Viaró de Sant Cugat no es tornaren a donar. Com explica González, aquesta escola -concertada i de l'Opus Dei- va manifestar al seu web que solament es contractaran homes com a professorat en primària. "I aquesta discriminació s'està portant a terme amb diners públics", critica.

La llei Wert -la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, LOMQE, aprovada l'any passat- és un altre enemic que la PEDEP del País Valencià vol enderrocar. La norma suposa una pèrdua important en la qualitat de l'ensenyament i en la resta de competències a les escoles i als instituts, amb canvis com la substitució de les proves d'accés a la universitat per revàlides que s'implementen també en la promoció de la Primària a l'ESO i de l'ESO al Batxillerat; l'atorgament del caràcter d'assignatura troncal a la religió o el menyspreu al català i a la resta de llengües autòctones arreu de l'Estat espanyol.



Un altre punt crític de l'esmentada Llei Wert és la prematura especialització de les xiquetes i xiquets i l'aposta per la Formació Professional dual, que mescla continguts teòrics amb pràctiques remunerades a empreses. Aquest punt s'ha interpretat com una eina per a la precarització del treball, segons la PEDEP que n'exigeix la derogació immediata.



La Confederació Intersindical Valenciana reivindica que la comunitat educativa forme part de les negociacions sobre una llei que puga substituir la LOMQE, mentre que la CGT del País Valencià qualifica "d'engany" el fet que es plantegen pactes sense comptar amb la comunitat educativa. Víctor Tormo, responsable del sindicat a Castelló, espera que la vaga del 9 de març siga "el principi d'una mobilització més ampla" que "done peu a l'organització dels centres educatius". A més es manifesta crític amb la Conselleria d'Educació, encapçalada per Vicent Marzà: "si algú pensava que aquest govern anava a canviar les coses estava molt equivocat, perquè en el substancial estan fent les mateixes polítiques".

Els col·lectius universitaris que donen suport a la vaga pretenen aturar la reforma del 3+2, que suposaria passar del model actual de quatre anys de grau i un de màster, a tres anys de grau i dos de màster, per a tindre el mateix reconeixement acadèmic que amb les anteriors llicenciatures. Canvis a un alt preu, ja que el màster costa aproximadament tres vegades més que un curs de grau. A banda, el descens en la concessió de beques i l'augment de les taxes de matriculació són entrebancs que expulsen a gran part de l'estudiantat de les aules per no poder fer front a les despeses. El curs 2015-2016 les universitats van perdre 320.000 alumnes respecte l'any anterior. Segons dades del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol, s'ha passat d'1.187.900 alumnes en el curs 2014-2015 a 1.155.700 en el 2015-2016. Per aquest motiu, els sindicats de les universitats consideren aquestes reformes com una eina que segrega l'estudiantat basant-se en la seua capacitat econòmica.



No s'havia fet cap convocatòria de vaga en l'àmbit estatal en el sector de l'educació des de l'any 2013, però també han sorgit algunes veus disconformes. És el cas d'Àngel Muñoz, membre de la Coordinadora Obrera Sindical Educativa: "nosaltres farem la vaga per solidaritat, però ho fem de manera crítica, perquè pensem que no són ni les maneres més adients, ni els tempos".