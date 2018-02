L’onada repressora per la vaga del 3-O arriba a Tarragona

Vuit persones hauran d’anar a declarar al Jutjat d’Instrucció número 2 el proper 5 d’abril, acusades de desordres públics

Com a conseqüència de la vaga general convocada arreu del Principat el passat 3 d’octubre de 2017, l’Estat espanyol ha citat a declarar al jutjat número 2 de Tarragona fins a vuit persones de la localitat per presumptes desordres públics. L’aturada va ser una de les més massius dels últims anys, no només a Tarragona, sinó arreu de Catalunya, com a resposta a la violència policial del dia del referèndum d’autodeterminació, que va comptar amb més de dos milions de vots i es va saldar amb un miler de ferits.

Els sindicats CGT, Co.Bas, COS, CNT i IAC van convocar o donar suport -en funció de les sigles- a la vaga per defensar els drets socials, nacionals i laborals de la classe treballadora, que es van veure vulnerats el mateix dia del referèndum i en diverses actuacions de les forces de l’Estat espanyol dies abans. El mateix dia 3 d’octubre, entitats com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), de braç dels sindicats CCOO i UGT, van mobilitzar-se en el marc de l’aturada de país, que tenia com a objectiu central denunciar la repressió i violència policial de l’1 d’octubre de 2017.

Laia Estrada, Jordi Martí Font, Santi Fortuny, José Estrada, Antonio Mota i una altra persona són les que apareixen en diversos informes policials, la majoria com a representants dels sindicats convocants de la manifestació de la tarda

Ara s’ha fet públic que el 5 d’abril de 2018 diverses persones provinents del sindicalisme i dels moviments socials de la ciutat de Tarragona han estat citades al jutjat número 2 de la ciutat, en qualitat d’investigades i acusades de presumptes desordres públics. Laia Estrada, Jordi Martí Font, Santi Fortuny, José Estrada, Antonio Mota i una altra persona són les que apareixen en diversos informes policials, la majoria com a representants dels sindicats convocants de la manifestació de la tarda (COS, CGT i Cobas).

La jornada del 3 d’octubre a la ciutat de Tarragona va agrupar milers de persones. Segons Jordi Martí, una de les encausades, “en aquella vaga van succeir coses molt preocupants pel poder, com és el desbordament dels carrers en defensa dels drets, no només nacionals, sinó també laborals”, un fet que faria que ara es mirés amb una altra òptica aquella mobilització.

Diverses de les persones que hauran de passar pel jutjat número 2 de Tarragona, que a banda d’ocupar-se de la investigació d’aquell dia també ho fa dels dies immediatament anteriors relacionats amb el referèndum, asseguren que, en molts casos, només els acusen de secundar el dret a vaga.

Les persones acusades asseguren que “malgrat el que es diu en aquests papers no van exercir cap feina de lideratge de piquets ni van participar en cap esdeveniment violent”, denuncien la discrecionalitat amb què es recullen els seus noms a l'expedient judicial

Per al militant anticapitalista Santi Fortuny és clar, perquè assegura que “com tantes altres persones vaig fer vaga, soc membre d’Endavant i per això se m’assenyala”, la qual cosa per a ell no és nova perquè “no és el primer cop que em denuncien per fer vaga”. En el context repressiu actual, Fortuny assevera que “No hi ha represaliades de primera i de segona, perquè estem al costat dels presos polítics, els Jordis, però també de les represaliades”, en al·lusió al raper mallorquí Valtònyc, a qui reclamen 3 anys i mig de presó, a la militant independentista Anna Gabriel —també, com Fortuny, d’Endavant, i de la CGT, com Martí Font. En aquest sentit, Laia Estrada, recentment escollida membre del Secretariat Nacional de la CUP i regidora a Tarragona, relaciona les acusacions per desordres amb el moment actual en el qual “una companya s'ha vist obligada a exiliar-se”, també en referència a Gabriel.

Per una banda, Jordi Martí Font, que també és regidor a l’Ajuntament tarragoní, afirma que "aquesta causa és un muntatge per fer por a qui no hi era; nosaltres hi continuarem sent malgrat la seva repressió". I és que segons Martí, “la interlocutòria especifica que estic citat a declarar per ser al carrer”. D’altra banda, Eva Pous, del col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària, remarca que la “vaga era legítima i necessària, motivada per les càrregues policials del dia 1-O i per defensar resultat de referèndum”, mentre que pel que fa a la repressió dels cossos policials apunta que els “Mossos assenyalen sense haver identificat en la mateixa jornada, simplement per pertànyer a col·lectiu o moviment” i que “assenyalen qui defensava drets com si fos un moviment agressiu”.

Mentrestant, les persones acusades asseguren que “malgrat el que es diu en aquests papers no van exercir cap feina de lideratge de piquets ni van participar en cap esdeveniment violent”, denuncien la discrecionalitat amb què es recullen els seus noms a l'expedient judicial i ho relacionen amb la criminalització i persecució política que caracteritza l'Estat espanyol. La propera cita, pel cap baix, serà el dijous, 5 d’abril, als jutjats de Tarragona.