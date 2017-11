El Sindicat de Barri de Poble-sec atura per segon cop el desnonament de la Maribel i l'Enric, que després de dècades al barri temen ser expulsats tot i després de lluitar endebades per aconseguir un lloguer social

El malson dels germans va començar quan la seva mare es va posar malalta. La Maribel es va veure obligada a deixar la feina per cuidar-la, i van haver d'aprofitar al màxim els seus estalvis per pagar les cures que la seguretat social havia deixat de pagar a conseqüència de les retallades decretades pel govern del PP i secundades per la Generalitat de Catalunya, sota la batuta de l'aleshores president Artur Mas.

Amb la mort de la mare el juliol del 2016, també van perdre la pensió que –fins al moment– suplia la falta d'ingressos. Com que la pensió de jubilació de l'Enric no els donava per viure a tots dos, i davant d'aquesta situació de precarietat, van deixar de pagar el lloguer l'octubre del 2016. La decisió va desembocar tot un seguit de fets: el 14 de desembre de 2016, els va arribar una carta de l'administrador de la finca que els informava que ja no tenien dret a una altra subrogació, per la qual cosa els donaven 15 dies per entregar les claus del pis. Ara s'enfronten al segon intent de desnonament que pot treure'ls de casa seva i enviar-los a un barri a on no tenen vincles afectius. "Si ens toca anar a viure a un altre barri, anirem, però ens costarà fer amics nous, ja no som tan joves", explica la Maribel.



A més, han seguit tots els passos que requereix una ordre de desnonament: judicis i citacions judicials sense possibilitat d'èxit, anades i tornades a Serveis Socials i l'Oficina d'habitatge municipal, inscripció en la taula d'emergència per poder optar a un altre pis. Els resultats han sigut decebedors: pràcticament no hi ha cap pis de lloguer social al Poble-sec i les llistes d'espera per optar a un habitatge situat als barris perifèrics són molt més llargues que els terminis que fixa la justícia espanyola per expulsar a la gent de les seves llars. L'Enric afegeix: "Estem perduts, hem anat moltes vegades a Serveis Socials i a l'Oficina d'Habitatge i cada vegada ens demanen una cosa diferent".





Lloguers disparats, impossibles de pagar



A diferència d'altres casos, el propietari de la finca no és un fons d'inversió estranger sinó un metge català especialitzat en epilèpsia pediàtrica, amb una consulta privada al barri de Sant Gervasi. Ell no ha tingut mai la intenció d'establir un diàleg amb els seus llogaters, va passar directament a la via judicial: "Fa més de 60 anys que som aquí i mai l'hem vist" afirma la Maribel. Aquesta situació és un reflex de la realitat que viu el veïnat, especialment en els barris cèntrics sotmesos a pràctiques especulatives, que han encarit el preu de l'habitatge a Barcelona. Al Poble-sec els lloguers han pujat més del 20% durant els últims dos anys, deixant fora del barri a moltes veïnes.

El propietari no ha volgut negociar, reclama el deute de 694,02 euros i exigeix que abandonin l'habitatge situat al carrer Blasco de Garay, 48

En aquesta ocasió, la mobilització veïnal, amb el suport del Sindicat de Barri del Poble-sec va aconseguir parar el primer –i ara el segon– intent de desnonament. Per altra banda, l'Ajuntament ha fet un intent de mediació amb la propietat a través d'una proposta de lloguer concertat avalat. Tot ha sigut endebades: el propietari no ha volgut negociar, reclama el deute de 694,02 euros i exigeix que abandonin l'habitatge situat al carrer Blasco de Garay, 48.



Però en aquest cas, L'Enric i la Maribel estan disposats a resistir per quedar-se en un habitatge que la seva família porta habitant i cuidant des de més de 80 anys. Els veïns i veïnes, junt amb el Sindicat de Barri, els fan costat per tal que puguin trobar una solució digna i no hagin d'abandonar el barri.