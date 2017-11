Un grup de mares i pares d'una escola de Lleida denuncia que la Policia espanyola ha regalat bales de goma als alumnes

Des del passat 30 de setembre entre tres i deu furgons de les Unitats d’Intervenció de la Policia Nacional (UIP) fan guàrdies permanents amb agents armats al carrer de l'Ensenyança, adjacent a la comissaria del cos a Lleida i a un dels accessos a l’escola

Un grup de famílies d’alumnes de primària de l’escola Lestonnac de Lleida han denunciat la presència de bales de goma a l’interior del recinte educatiu mitjançant un comunicat remés als mitjans de comunicació. Aquestes famílies, que volen mantenir-se en l’anonimat "per no patir represàlies", asseguren que les bales de goma les van regalar els mateixos agents uniformats a l’entrada de l’escola "a almenys un alumne de primària" i que durant uns dies van ser "material de joc" dels infants. Posteriorment, haurien estat retirades pel personal docent del mateix centre educatiu, la direcció del qual ha posat els fets en coneixement del cos de Mossos d'Esquadra.

L'ús d'aquesta munició és il·legal a Catalunya des que l'abril de 2014 va entrar en vigor la prohibició votada pel Parlament pel seu ús al cos de Mossos d’Esquadra. No obstant això, la Policia Nacional espanyola va disparar bales de goma a les càrregues policials de l'escola Ramon Llull de l'Eixample de Barcelona, durant el referèndum d'autodeterminació celebrat el passat 1 d’octubre. En aquest col·legi electoral Roger Español va perdre la visió d'un ull per l’impacte d’un d'aquests projectils.

Aquest no és el primer conflicte que es succeeix al centre de Lestonnac de Lleida per la contínua presència policial en horari escolar. El passat 24 d’octubre, la direcció de l’escola va demanar el trasllat d’aquest dispositiu especial perquè "alteren la convivència educativa". Uns dies abans, alguns membres del Comitè de Defensa de la República del barri van ser identificats pels agents de la Policia Nacional mentre repartien octavetes informatives per demanar la retirada del cos.

En un comunicat, la secció sindical d'ensenyament de la CGT Lleida recorda que la ciutat "ha dit prou i ha demanat explícitament per molts canals que marxin les forces policials", en al·lusió a les dues marxes organitzades pels CDR el darrer més on partits polítics i organitzacions socials i cíviques han demanat oficialment i de manera pública la retirada d'aquests cossos. "El que no es pot fer és donar una bala de goma a un infant com si allò no fos res o sol fos un simple joc, perquè aquesta pilota és un projectil que s'utilitza intencionadament contra la dissidència política", afirmen les anarcosindicalistes, convençudes que s'ha d'explicar aquestes coses a l'alumnat: "Si això és adoctrinar, doncs adoctrinem".