Un vaixell de la ultradreta patrullarà pel Mediterrani per bloquejar el rescat de migrants

El Moviment Identitari (que aplega col·lectius feixistes de diversos estats europeus) ha llogat un vaixell de 40 metres d'eslora, el 'C-Star' amb l'objectiu de "salvar Europa i la civilització occidental" de la "invasió" de migrants

Després de diversos mesos de campanya, el Moviment Identitari –un grup de col·lectius ultradretans de diversos països europeus– ha noliejat un vaixell per patrullar pel mar mediterrani. En concret a la recerca de migrants. Ha anomenat la seva missió Defend Europe (Defensar Europa) i el seu objectiu és, en els termes de la organització, el de "salvar Europa i la civilització occidental", "amenaçada" per una suposada "invasió! de migrants, una "invasió", sostenen, fomentada per les "ONGs que rescaten migrants i els trafiquen a terres europees". Així, la missió del vaixell racista consistiria en retornar els migrants a Àfrica i oferir els seus serveis a les autoritats guardacostes de Líbia.



El C-Star, com s'anomena el vaixell del Moviment Identitari, és una nau de tipus oceanogràfic, de 40 metres d'eslora total i una mànega de 9 metres, construït el 1975 i que actualment navega, amb la tripulació contractada, sota bandera de Djibouti, i va de camí al port sicilià de Catània, procedent de Djibouti.

El col·lectiu xenòfob ha aconseguit recaptar més de 100.000 euros en microdonacions, amb la intenció "d'atacar, bloquejar i, si és necessari, enfonsar per després reconduir als migrants, a través de Líbia, als seus països d'origen". També tenen la intenció, en la mateixa línia expressada per Frontex o pel ministre de l'Interior espanyol Juan Ignacio Zoido, de "controlar les ONGs", com Pro Activa Open Arms, Metges sense Fronteres o Save the Children, que rescaten migrants naufragats a la deriva al mig del mar, però que en paraules del col·lectiu identitari "fan feines de taxis aquàtics". La tensió es farà sentir al mediterrani.

La missió del Moviment Identitari a bord del C-Star, està formada per principalment per joves d'ultradreta d'Àustria, Alemanya, França i Itàlia. Com ha publicat l'organització britànica Hope Not Hate, que està monitoritzant la missió, entre les cares més conegudes de l'staff s'hi troba Martin Sellner, dirigent del moviment identitari austríac i portaveu de la missió; Robert Timm, del d'Alemanya; Clément Galant, del de França o Lorenzo Fiato, del d'Itàlia. Altres personalitats conegudes de la missió són l'activista canadenca i youtuber de l'alt-right Lauren Southern i el que va ser portaveu de Pegida a Würzburg, Simon Kaupert, que aniran també a bord del C-Star amb l'objectiu d'encarregar-se del gabinet de premsa i comunicacions narrar les seves activitats.

La primera acció de la campanya d'ultradreta va ser l'intent de bloqueig, amb una llanxa, del vaixell de rescat Aquarius, de l'ONG SOS Mediterannée, a Itàlia, el maig passat. L'acció propagandística i mediàtica d'aquest mes ha usat com a model l'australiana No Way, que buscava expulsar les migrants procedents del sud-est asiàtic i difonia la tolerància zero amb les arribades. La campanya del Moviment Identitari ha rebut el suport de molts col·lectius de l'extrema dreta europea, sobretot a través de les xarxes socials.