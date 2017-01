Fàtima Taleb, responsable de participació i convivència, diu que des que té responsabilitats polítiques rep sovint agressions d'aquesta mena i ho atribueix al "discurs de l'odi" que va "sembrar l'anterior alcalde, Xavier Gacía Albiol"

Fatima Taleb, regidora de Participació i Convivència a l'Ajuntament de Badalona, ha fet públic aquest migdia que recentment ha patit dos atacs de naturalesa "racista i islamofòba" a la ciutat on viu. Segons que ha relatat la càrrec electe per Guanyem Badalona en Comú (la llista que governa a la ciutat, integrada per la CUP, ICV, EUiA i altres plataformes veïnals locals), els dos episodis van succeir la setmana passada, en concret dilluns passat a primera hora del matí en el primer dels casos, quan, "mentre caminava cap a la parada d'autobús per anar a complir amb el meu deure com a regidora, un home de manera brusca em va insultar, em va escopir i va marxar sense que tingués temps de reaccionar"; i dijous s'hauria produït el segon, quan "una jove em va insultar de manera agressiva, a la qual cosa es van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer pensant que tenien dret a insultar-me i jo, el deure de callar, simplement per ser diferent i ser musulmana", ha detallat.



Segons que ha relatat la mateixa regidora a través del seu mur de Facebook, des que fa un any i mig va decidir fer el salt a la política institucional, ha estat sovint vícitma d'atacs i amenaces al carrer per la seva condició religiosa, però que aquests dos últims episodis en tan poc lapse de temps han estat la gota que ha fet vessar el got de la seva paciència i per això ha decidit denunciar-los als mossos d'esquadra i fer-los públics. Taleb assegura que a partir d'ara "tornaré a denunciar aquests actes, racistes, xenòfobs, islamòfobs, que molta gent pateix cada dia en silenci, veïns i veïnes musulmanes i d'altres col·lectius minoritaris d'origen estranger i gitano" a Badalona.

El plenari municipal balaloní votarà demà si el consitori es persona com acusació particular en futures actuacions judicials que es puguin derivar de les denúncies de Taleb

L'edil atribueix la proliferació d'aquesta mena de fets a la ciutat a "la política del senyor Albiol del Partit Popular, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l'odi i a dividir la ciutadania, vinculant els problemes com la pobresa, l'atur i la falta de seguretat a l'arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l'Islam"; una versió a la qual dóna suport Guanyem Badalona, a través d'un altre comunicat: "el discurs racista de l'extrema dreta, liderat aquí pel Partit Popular de Xavier García Albiol, està fonamentant aquestes actituds d'odi". Des del consistori s'ha posat en marxa la campanya #TotesSómFàtima per donar suport a la regidora.

Diverses personalitats institucionals, des de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fins a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, també s'ha solidaritzat amb Taleb mitjançant piulades a Twitter. Qui no ha condemnat els pressumptes atacs, si no ben al contrari, ha estat el mateix García Albiol, líder del PP a Badalona i president del grup popular al Parlament de Catalunya, el qual, en una polèmica piulada a la xarxa social, apunta que la denúncia de Taleb –a qui no es refereix pel seu nom, sino que l'anomena "regidora musulmana"– no és més que "una bona excusa per tapar la seva incompetència".



En el plenari municipal previst per demà dimarts, 31 de gener, es votarà una moció per decidir si el consistori de Badalona es persona com a acusació particular en les futures diligències judicials que pugui generar la denúncia de Taleb, tal com està contemplat en el protocol contra el racisme i la xenofòbia aprovat pel municipi.



Un símbol contra els discursos exclents



Fàtima Taleb, nascuda al Marroc l'any 1976, resident al barri de la Pau de Badalona des del 1998, ha exercit des d'aleshores com a mediadora comunitària en diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. La seva figura va esdevenir tot un símbol contra el discurs excloent contra les persones d'origen magribí, de religió musulmana o d'ètnia gitana, articulat des de l'anterior consistori badaloní governat pel Partit Popular. Pocs mesos abans de les últimes eleccions municipals, va liderar les protestes per la decisió de l'anterior equip de govern de negar el permís a utilitzar una sala municipal (prèviament concedit) a una associació de dones musulmanes que volien fer un acapte de roba i menjar per a famílies necessitades; la denegació arribava, de forma oportunista, l'endemà de l'atemptat contra la redacció de Charlie Hebdo a Paris.

Xavier García Albiol ha acusat Taleb –"una regidora musulmana" segons ell– d'una maniobra "per tapar la seva incompetència

Durant la campanya electoral que la va dur al consistori, es va fer força habituals que els cartells amb les cares visibles de Guanyem Badalona en Comú apareguessin arrencats per la part on apareixia Taleb. El dia de la seva presa de possessió al consistori, un regidor del PP, Ramon Riera, va increpar de forma vehement Taleb després que aquesta prometés el seu càrrec amb la fórmula "per imperatiu legal" i "per un procés constituent cap a una República Catalana lliure, sobirana, justa socialment, plena de pau, amor i convivència", que no va ser del gust de l'edil popular.