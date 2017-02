Els manters homenatgen les víctimes del Tarajal distribuint el documental sobre el cas

El dia abans que es complissin tres anys de la mort de quinze migrants a la platja del Tarajal (Ceuta), el Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Tras la Manta i la productora Metromuster van organitzar una acció reivindicativa al peu del polèmic monument a Cristòfol Colom per homenatjar les víctimes d'aquest episodi i del sistema de control migratori i de fronteres.

A la ciutat no hi ha ningú que conegui millor que els manters què suposen les polítiques migratòries de la UE. Les cicatrius dels seus cossos i les seves històries de supervivència corroboren que molts d'ells van haver de travessar la Frontera Sud espanyola per arribar a Barcelona i intentar guanyar-se la vida al carrer, perseguits dia i nit per la Guàrdia Urbana.

Cent metres més enllà del que es va anomenar Vermut Rebel, una vintena de manters amb els farcells plens s'amagaven als accessos de l'estació de metro de Drassanes dels agents de paisà i dels de la unitat antidisturbis que Barcelona en Comú (BeC) va prometre dissoldre. Els policies prenien les entrades i sortides del metro per evitar que els venedors ambulants sortissin al carrer a comercialitzar els seus productes. Aquesta imatge s'ha convertit en habitual els darrers mesos a la ciutat de Barcelona i provoca que –igual que va passar finalment ahir– els joves principalment originaris de països de l'Àfrica Subsahariana com ara el Senegal, hagin de desistir de vendre i passin un dia més sense obtenir cap recurs econòmic.

Per denunciar aquesta i altres expressions de racisme institucional a la ciutat i l'Estat espanyol, així com per recordar les quinze persones mortes a Tarajal el 6 de febrer de l'any 2014, els manters van posar la manta per vendre el documental Tarajal: Desmuntant la impunitat a la frontera sud, de la cooperativa audiovisual Metromuster i l'Observatori DESC, que va multiplicar per deu l'audiència mitjana del Canal 33 durant la seva emissió el passat 14 de gener. Els deu euros que costava a la manta el DVD seran íntegrament pels mateixos manters, que els vendran d'ara endavant fins que s'esgotin les existències d'una tirada solidària finançada gràcies a un crowdfunding.

Avui hi ha programades diverses projeccions a cinemes, coincidint amb la data del tercer aniversari dels fets de Tarajal. També està previst que es visualitzi el documental a una sala del Congrés dels Diputats i el dimecres arribarà fins al Parlament Europeu de Brussel·les. Finalment, cal recordar que després de quedar arxivada en primera instància, el mes de gener es va reobrir judicialment la investigació per esclarir els fets.