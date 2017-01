"Ha calat molt el discurs del PP i part del PSOE que als CIE hi ha delinqüents"

Entrevista al periodista Toni Martínez, autor del llibre 'CIE, el Guantánamo español', que denuncia l'obscurantisme que envolta la gestió d'aquests centres on es reclouen persones per la falta administrativa de no tenir el permís de residència en regla

La realitat dels interns al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) sempre ha restat prou oculta. L’accés dels mitjans de comunicació és pràcticament impossible, així com ho és conèixer qualsevol contracte o gestió relacionada amb aquests centres. No obstant, la societat civil organitzada i algunes periodistes han aconseguit traure a la llum informació rellevant i posar sobre la taula el debat al voltant d’uns centres on hi tanquen persones que no han comès cap delicte. El periodista Toni Martínez al seu llibre CIE, el Guantánamo español (360º Reportajes, 2016) fa un repàs del que són aquests centres i, especialment, de les condicions de vida dels interns, un tema tabú i amb molts clarobscurs.



Tot i que porten molt temps oberts, la polèmica al voltant dels CIE ha aparegut a l’agenda mediàtica més recentment. Per què ara tenen més presència?

Han entrat a l’agenda mediàtica, però han desaparegut de seguida. Han aparegut sobretot en moment puntuals, com quan uns interns del CIE del barri d’Aluche, a Madrid, van pujar a la teulada i van començar a cridar. No obstant, la majoria dels mitjans ho tracten de manera puntual però no aprofundeixen ni segueixen el tema. La situació dels CIE no ha canviat en els últims anys, com a molt ha empitjorat. Per tant, eixa presència en els mitjans de què parles no ha canviat res, no s’ha traduït en millores als centres, i seguirà igual en el futur proper. L’únic lloc on hi ha hagut un canvi és a Barcelona, on el govern d’Ada Colau ha intentat bloquejar la reobertura del CIE de Zona Franca després de les obres, que, com a mínim, demostra una voluntat. Tot i així, és molt difícil que un govern municipal puga tancar un CIE perquè depèn del Ministeri de l’Interior. Hi ha un problema de competències.



A través de les teues històries i les d’altres periodistes, la gent ha començat a conèixer l’existència dels CIE. Però, penses que hi ha consciència del que ocorre dins els centres, com ara les violacions, agressions o faltes d’atenció?

Crec que no. També és cert que cala molt el discurs que continuen fent els diputats del Partit Popular i també alguns del PSOE -sobretot en l’època de Rubalcaba-, que als CIE hi ha delinqüents. Això és una acusació molt greu, perquè hi ha gent que només té una falta administrativa per no tindre papers per residir a l’Estat espanyol. Ara molta més gent sap que existeixen els CIE, però molta continua pensant que “si estan allí, alguna cosa hauran fet”. Aquest és el discurs que ha volgut vendre la dreta i amb el qual hem de trencar perquè s’allunya molt de la realitat.



"Els mitjans tenen l'accés prohibit als CIE, excepte quan fan un tour molt guapo amb la Delegació de Govern" / Vicent Galiana



Precisament perquè només han comès una falta administrativa, com es pot justificar el tancament d’eixes persones? Com se sosté legalment?

Legalment estan allí a l’espera de la seua expulsió, així és com ho justifiquen. Jo sempre dic el mateix: que si hi ha un migrant que és un delinqüent, hi ha les presons. De fet, sí que pot ser que hi haja delinqüents dins del CIE, el que suposa un altre problema perquè es barregen persones que cometen delictes amb altres que no. A més, algunes que no parlen castellà ni català i no entenen res del que passa, no saben per què estan allí tancats tant temps, i de sobte els porten, per exemple, a un país que no és el seu...



Com has pogut accedir a la informació per escriure el llibre, si l’accés dels mitjans de comunicació als CIE és bastant complicat?

"La policia tampoc està contenta amb els CIE perquè no són funcionaris de presons i no saben gestionar eixes situacions"

El tenen prohibit excepte quan, alguna vegada, fan un tour molt guapo amb la Delegació de Govern. Hi va tota la premsa amb algun diputat i es queda amb el director del CIE. Els passegen i expliquen què bé està tot. Jo no he anat mai a eixes visites.



És massa obvi preguntar a què es deu la negativa d'accés als mitjans?

No és tan obvi, perquè no és només per la situació dels interns, sinó també per la de la policia. No se'n parla molt, però la policia tampoc està contenta amb els CIE, malgrat el que puguem pensar. Per a ells tampoc és una situació agradable estar allí. He pogut parlat amb alguns agents que ho diuen. No són funcionaris de presó sinó policies, i no saben gestionar eixes situacions.



Fa poc va eixir la notícia de que hi havia una plaga de xinxes al CIE de València i des d’aleshores continua tancat. Això ens fa pensar sobre les condicions en què es troben els centres, un tema que també tracta el teu llibre.

Sí, fa un any també n’hi hagué una. Primer, la Delegació del Govern va dir que es tancava per obres, i després ha admès que és per una plaga de xinxes. Els CIE, evidentment, no són hotels de cinc estrelles. El de Màlaga es va caure literalment i el van tancar fa uns anys. El de Sapadors és l’antiga seu de la policia. És una aula prefabricada, en unes condicions molt indignes, al costat d’on la gent va a fer-se el carnet d’identitat. Per a què hi haja una plaga de xinxes podeu imaginar-vos... No conec massa plagues de xinxes a València. Cal dir també que l’encarregat de la neteja dels llençols, entre altres, és Clece, l’empresa de Florentino Pérez, que potser podria fer millor la seva feina.



Al llibre anomenes Clece, tot i que no has pogut aconseguir molta informació sobre les condicions del contracte del govern amb l'empresa.

"M’encantaria saber tots els contractes que té el CIE de Sapadors amb totes les empreses. Jo sé que Clece hi és perquè he vist eixir furgons d’allí"

A l’Estat espanyol és difícil conèixer els contractes de l’administració pública, i això és molt greu. De fet, Transparència Internacional i altres organismes sempre ho denuncien. A mi m’encantaria saber tots els contractes que té el CIE de Sapadors amb totes les empreses. Jo sé que Clece hi és perquè he vist eixir furgons d’allí i he parlat amb una treballadora de l'empresa que estava dins del CIE. Bé, he parlat amb persones que han parlat amb ella, perquè ella no vol fer-ho directament; hi ha molta por. I si hi ha por és perquè alguna cosa no va bé.



Algunes de les històries més dures que es relaten al teu llibre ocorren a Sapadors. És per una qüestió de proximitat o és un centre especialment dur?

És per proximitat, però també perquè ací és on va nàixer la campanya estatal CIES NO. Molt prompte la gent es va començar a organitzar i ara es fa la concentració del darrer dimarts de cada mes des de 2010. A Barcelona i a Madrid no estaven tan organitzats per a les protestes pels tancaments dels CIE, tot i que tenien més organització al voltant de les batudes. Per això el centre de València pren més importància i té més presència mediàtica. Vam ser de les primeres ciutats en alçar-nos contra els CIE.

"Si he pogut parlar d’això als mitjans i en un llibre, ha estat gràcies als moviments socials" / Vicent Galiana



Quin paper han jugat els moviments socials per fer visible el que està passant?

Han sigut molt importants. Si he pogut parlar d’això als mitjans i en un llibre, ha estat gràcies als moviments socials. Evidentment tenen les limitacions de l’agenda política i social dels grans mitjans de comunicació, que sovint no deixa espais a estos temes. Però és com la goteta que va caient i poc a poc va fent forat. Cada mes es fa la concentració i poc a poc va calant la protesta entre la gent. És com amb l’accident del metro de València: van estar durant molt de temps protestant i finalment se’ls ha escoltat i se’ls ha donat un solució.



També parles de les dones, que a la vulnerabilitat de ser persones migrants s'hi suma la de la seva condició de dones. Quina valoració fas dels CIE en clau de gènere?

"Als CIE hi ha un ambient especialment masclista, encara més que a la societat. Per a fer eixa valoració conte el cas de Noura"

Als CIE hi ha un ambient especialment masclista, encara més que a la societat en general. Per a fer eixa valoració conte el cas de Noura, una xica del Marroc que van detenir a Oriola i en la comissaria va patir un assetjament sexual per part d’un policia. La van portar al CIE de Sapadors i em contava que els policies es deien entre ells: “No t’apropes a ella que et denuncia, que és una bocazas, una xivata...”. Estava molt marcada i la tractaven pitjor pel simple fet d’haver denunciat un assetjament. Jo crec que eixe cas reflexa molt bé el que és ser dona i estar allí dins. Sort que el percentatge de dones internes és molt més reduït que el dels homes.



El moviment contra els CIE ha estat sobretot al carrer, però també s'ha fet més present en algunes institucions. Com afecta el canvi d’enfocament d’alguns governs?



És interessant perquè s’intenta posar a l’agenda política, però al final, tot depèn del Govern central, i si això no canvia hi ha poc a fer. És una qüestió de competències i és l’Estat qui té el poder.



Creus que estem en el camí de revertir la situació dels CIE? Quin futur augures?

Crec que, malauradament, hauria de passar alguna cosa molt grossa per a què la societat despertara. Ja ha mort molta gent i han passat coses greus, com el cas sonat de Samba, que fins i tot ha eixit en una obra de teatre. Va morir perquè tenia VIH, no podia comunicar-ho i no li van fer cap prova que ho poguera detectar. Però fins i tot així, els avanços semblen pocs. M’agradaria pensar que no estem en el mateix punt que fa uns anys i que la societat ara és més permeable a estos casos, però crec que això és més desig que realitat. Al final tot passa per la política, el fet de tancar els centres és una decisió política.



Has tractat amb algunes persones que han passat pels CIE. Quines seqüeles els deixa el seu pas per un d'aquests centres?

"L'única assistència que hi ha és mèdica, de 9 a 14 hores, i l'anomenen el Doctor Ibuprofeno, perquè sempre els donen un ibuprofè"

Depèn molt de la persona. Però imagina que estàs tancada i no saps per què; no saps si et portaran al teu país de naixement o a un altre, si pots eixir i tornar amb la teua família... Depèn de si estàs sola, si coneixes algú, de l’ambient que pugues trobar dins del CIE. Hi ha gent que té problemes mentals i encara s’agreugen més allí dins, perquè no es mediquen ni tenen cap tipus d’assistència. L'única assistència que hi ha és mèdica, de 9 a 14 hores, i l'anomenen el Doctor Ibuprofeno, perquè sempre els donen un ibuprofè. Per tant, no hi ha una bona assistència mèdica i molt menys psicològica. El cas de Samba n'és també un exemple. De vegades, les ONG han aconseguit donar alguna assistència social, però poca cosa, perquè molt poques organitzacions aconsegueixen entrar-hi.



I quan ixen del CIE tenen algun tipus d’assistència per part de les organitzacions i la societat civil?



Sí, però realment tampoc canvia res en la seua vida. Han estat empresonats un temps, sense veure als seus, amb tot el que això implica psicològicament, clar. Una persona sense papers en esta societat té molts problemes. Quan ix del centre continua tenint les mateixes dificultats però agreujades, perquè ha estat eixes setmanes sense cap ingrés. Moltes vegades suposa que famílies senceres perden l’únic ingrés que tenen durant unes setmanes.