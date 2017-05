L'agent detingut pel cas del guàrdia urbà calcinat havia estat condemnat per apallissar un manter

El policia, destinat a la Unitat de Suport Diurn de Ciutat Vella, participava regularment en els operatius contra la venda ambulant, acumulava una sentència condemnatòria per lesions i havia estat investigat en un altre cas d'abusos

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la tarda dos membres de la Guàrdia Urbana per la seva “implicació” en l'homicidi d'un agent de trànsit del cos que va ser trobat calcinat ara fa deu dies al maleter del seu vehicle a Castellet i la Gornal, a tocar del pantà de Foix. Es tracta d'un home i una dona, que hores d'ara es troben a les dependències de les comissaries de la policia catalana a Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Dirigeix les investigacions el jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú i n'ha decretat el secret de sumari. La dona seria la parella sentimental de la víctima. L'home és un agent de la Unitat de Suport Diurn de Ciutat Vella, que habitualment patrulla de paisà i participa en els operatius contra la venda ambulant irregular. Respon a les inicials A.L., té 36 anys, amb número de placa 27749 i no es la primera vegada que declara davant d'un jutge en qualitat d'acusat. El 17 de setembre de 2013 el jutjat d'instrucció 25 de Barcelona el va condemnar per una falta de lesions contra el ciutadà senegalès A.B., a qui segons consta a la sentència, va pegar de manera “gratuïta i innecessària”. Va haver d'abonar una multa de 300 euros –30 dies de pena-multa a raó de 10 euros diaris– i una indemnització de 600 euros per a la víctima, que va patir l'impacte d'una desena de cops de porra extensible.

Els fets van passar a la plaça del Duc de Medinaceli el 24 d'agost de 2012 i van ser enregistrats per una vianant, que, segons se sent a la gravació, demana reiteradament al policia –que vesteix una samarreta negra– que no pegui més al ciutadà senegalès que pocs minuts abans havia estat enxampat venent ulleres de sol a les immediacions de les Rambles. “De les imatges i de les declaracions de la testimoni, es pot dir que la superioritat numèrica era evident i, per tant, la necessitat de l'ús de la força inexistent”, considerava la jutgessa, i afegia, “un excés de la conducta de l'agent de la Guàrdia Urbana, no amparada en la situació de necessitat ni en l'exercici del deure”. L'agent, ara detingut, és expert en boxa i arts marcials i fàcilment reconeixible per un gran tatuatge a la zona de l'espatlla.

SOS Racisme alertava en un comunicat que “l’agent condemnat també està implicat com a mínim en un altre cas d’agressions i abusos policials, pendent de judici”

La víctima es va posar en contacte amb el Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme i els advocats de l'entitat van aconseguir que el cas arribés a judici. En fer-se pública la sentència van emetre un comunicat on, entre d'altres coses, feien saber que “l’agent condemnat també està implicat com a mínim en un altre cas d’agressions i abusos policials, pendent de judici”. En el text denunciaven “les dificultats per interposar denúncies contra la policia a les comissaries, arxiu provisional dels casos que endarrereix i dificulta els procediments, el incorrectament aplicat principi de veracitat dels agents i denúncies contra les víctimes com estratègia habitual de la defensa policial”. Durant la vista oral del judici, a més, el venedor ambulant va denunciar que els agents li havien “robat” els diners que duia a la butxaca. Els altres tres agents implicats en l'agressió van quedar absolts.