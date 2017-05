Minut a minut: seguiment del Primer de Maig

La 'Directa' fa una cobertura durant tot el dia dels actes i manifestacions convocades arreu dels Països Catalans amb motiu del Dia Internacional dels i les Treballadores

La Directa ofereix al llarg del dia d'avui, Primer de Maig, Dia Internacional de les Treballadores, un seguiment detallat de totes les convocatòries al carrer arreu dels Països Catalans, per reivindicar els drets socials i laborals, que anirem actualitzant periòdicament.



20:45 h. La manifestació #BCNExplota a Barcelona, a la qual s'ha afegit en l'últim tram la marxa de l'Esquerra Independentista, ha acabat al Paral·lel, just davant del Molino, on s'ha dut a terme una acció consistent en pintar la vidriera d'entrada de l'Hotel BCN Universal, de la cadena Núñez y Navarro i s'han enganxat cartells que assenyalen la família de constructors com a responsables de la destrucció del barri de Vallcarca. A continuació s'ha llegit un manifest i s'ha desconvocat la marxa.

/ Victor Serri



20:45 h. La manifestació de Tarragona ha acabat a la plaça de la Font sense incidents, a excepció del fet que l'Ajuntament ha boicotejat a l'organització per no facilitar un escenari per a fer els parlaments, segons que ha denunciat qla Plataforma Anticapitalista 1 de maig . A continuació, s'ha llegit el manifest unitari amb una crida a la unitat popular, a la organització i la mobilització. En la mateixa línia han anat els parlaments de CoBas, les diferents CGT del Camp, Coordinadora de Trabajadores de Tarragona i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), amb referències també a la situació de la classe obrera a nivell internacional, a la violència institucional des dels anys de la crisi per part de l'Estat espanyol i Europa i mencions per la crisi de les refugiades i la situació de l'educació pública. Hi ha hagut un moment de tensió protagonitzat per la Coordinadora de Trabajadores en Lucha quan ha criticat el paper de la CUP a Catalunya per la seva postura –segons han dit– "pactista" amb el govern de la Generalitat.

/ Aleida López



20:27 h. La manifestació anticapitalista de València ha recorregut part dels barris obrers de la ciutat com ara Olivereta, Tres Forques i Patraix. S'acaba la manifestació anticapitalista a la plaça de Patraix amb la lectura del manifest des d'on s'ha fet una crida a la "necessitat de superar l'actual sistema socioeconòmic i avançar cap a una societat socialista". Posteriorment s'han encès bengales i es coregen els lemes "nativa o estrangera la mateixa classe obrera" i "que visca la lluita de la classe obrera". Ha acabat al voltant de les 19:20 hores.

/ Gina Thornton



20:11 h. A Girona, uns 300 manifestants participen en una marxa de caràcter anticapitalista. Al llarg de la marxa, que transcorre pel carrer de Santa Eugènia, s'escolten diversos parlaments contra "la precarietat provocada pel capitalisme" i que recorden les diverses lluites socials. Ha acabat amb la lectura de manifestos per part de Carnies en Lluita i la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca del Gironès.

/ Toni Ferragut



19:59 h. La manifestació convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya ha arribat al Parc de les Tres Xemeneis del Paral·lel, a Barcelona. Ha aplegat al voltant de 3.000 persones. Un cop al destí, s'ha muntat un escenari en el qual han intervingut representants de les diverses lluites laborals i socials que s'han adherit a la convocatòria, des de Las Kellys, els taxistes en lluita contra Uber i Cabify, manters. Una representant de les refugiades demana que s'uneixin totes les lluites sense fronteres.

/ Gemma Garcia



19:34 h. La marxa #BCNExplota baixa pel carril central de la Rambla avall, a Barcelona. En algunes terrasses ocupades per turistes, els han llançat confeti i s'han tirat copes, plats i gots a terra, entre crits de "tourist go home, you are not welcome". A l'alçada del Teatre Principal han estat atrapats per la manifestació de l'Esquerra Independentista, que baixava per darrere. Nou furgonetes de la Brimo disposades als carrils laterals estan encapsulant les dues manifestacions.



18:50 h. Ha arrencat fa uns minuts una manifestació convocada per diverses formacions de l'Esquerra Independentista (Arran, Endavant, el sindicat COS, el SEPC, la CUP i Alerta Solidària) al passeig de Lluís Companys de Barcelona, a l'alçada de l'Arc de Triomf, que marxa en direcció a la ronda de Sant Pere.

/ Victor Serri

19:10 h. Al Camp s'ha iniciat una manifestació convocada la Plataforma Anticapitalista 1 de Maig a la ciutat de Tarragona. Ha començat passades les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tarraco i ha seguit per l'avinguda de Prat de la Riba. Hi participen unes 800 persones que invoquen a mobilització cap a la vaga general en els seus càntics.

/ Aleida López



18:45 h. Dues convocatòries de caràcter llibertari en marxa ara mateix al centre de Barcelona. Una, encapçalada per l'eslogan "Anarquia, l'única alternativa al capitalisme i al patriarcat" ha partit de la Rambla del Raval i es dirigeix cap a la Rambla; un dispositiu de deu furgonetes de la Brimo dels Mossos la segueix. En Paral·lel, una altra marxa, amb l'eslogan #BcnExplota, ha partit cap a les 6 del parc de les Tres Xemeneies del Paral·lel i ja ha arribat a la Rambla pel carrer de l'Hospital.



18:35 h. A Barcelona, una manifestació que integra diverses marxes per la dignitat parteix de la Rambla a l'alçada de Canaletes. S'inicia amb el parlament d'una representant de la Marea contra l'atur i la precarietat: "que no ens parlin de recuperació econòmica. Ens trobem en un escenari de precarietat laboral." Formen part de la marxa, entre altres, representants dels estibadors, els manters o del col·lectiu de treballadores d'hotels Las Kellys. També hi ha un bloc de refugiades i migrants, vehiculat pel sindicat Sindillar.

/ Victor Serri



18:30 h. Queden en llibertat les dues persones detingudes a la manifestació d'aquest matí a Manresa, amb càrrecs d'atemptat. Un centenar de persones els esperaven davant de la comissaria dels Mossos.

/ Meri Brun



18:00 h. A València aquest matí s'han fet tres manifestacions, una convocada pels sindicats UGT i CCOO, altra convocada per la CGT i altra convocada per la CNT. Ara mateix acaba d'arrencar la manifestació anticapitalista a la plaça de Roma, convocada per diversos col.lectius de l'Esquerra Independentista i d'altres com Acció Antifeixista, Juventudes Libertarias i diversos col·lectius feministes. La manifestació, sota el lema "No som mercaderia", és previst que acabe a la plaça Múrcia, al barri obrer de Patraix. Hi participen unes 500 persones.



/ Mari Gea



16:15 h. A Mataró unes 300 persones han participat a la manifestació anticapitalista unitària convocada per CNT, IAC, COS, Endavant, Poble Lliure, Arran, Joves per la Terra, Jovent Mataroní, la JERC, Papers x tothom, PAC, Maresme Feminista i Esquerres per la Independència. La marxa ha partit cap a les 12 del migdia de la plaça de Miquel Biada. S'hi ha afegit gent vinguda de tota la comarca del Maresme. Una oficina de Cajamar ha estat empaperada amb pancartes contra els desnonaments.



16:00 h. A Palma, una manifestació de caràcter anticapitalista ha recorregut els carrers del centre de la ciutat, convocada pels sindicats CNT-AIT i la CGT, però en la qual també hi tenia un blog l'Esquerra Independentista. Durant la marxa s'han visualitzat diverses lluites, com la dels treballadors de la televisió pública IB3 o la de la campanya Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita, que s'oposa a la gentrificació generada pel turisme massificat. La convocatòria ha acabat a Ses Voltes, amb diversos parlaments.

/ Contrainfo.cat

15:15 h. A Granollers, una manifestació unitària d'abast comarcal ha comptat amb la participació d'una quinzena de col·lectius anticapitalistes del Vallès Oriental (CNT, Assemblea Llibertària, CUP, Arran, Endavant, Embat, Podem, Assemblea d'Aturades i Papers per a Tothom, entre altres). La marxa ha partit a les 11 del matí de l'estació de tren de Granollers Centre i s'ha desplaçat fins a la plaça de la Porxada. Hi han participat mes 200 persones, més que altres anys. Durant la manifestació s'ha empaperat algun establiment d'ETT i s'han llençat ous contra alguna de les franquícies comercials del centre de Granollers. En arribar a la Porxada al migdia s'han pronunciat un seguit de parlaments i ha finalitzat la mobilització cap a les 2 del migdia.

/ CUP Granollers

14:43 h. Més d'un centenar de persones concentrades a les portes de la comissaria dels Mossos de Manresa, custodiada per diversos furgons de policia, en suport a les dues persones detingudes durant la manifestació del matí. El dinar popular que s'havia de fer a l'Ateneu la Sèquia s'ha traslladat allí.

/ Meritxell Brun (Apunt)

14:30 h. Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest matí pels carrers de Perpinyà. La convocatòria de la Intersindical nord-catalana (CGT - FSU - FO - Solidaires) s'ha vist esquitxada per la discrepància entre sindicats sobre la conveniència o no de fer referència a la segona volta de les eleccions presidencials. Finalment, el manifest no s'hi ha referit, i el lema de la marxa ha estat: "La mobilització: ara més que mai". En destaca el suport als conductors d'autobusos de la Companyia de Transports Perpinyà - Mediterrània, en vaga des de fa prop de dues setmanes.

/ Gautier Sabrià

14:00 h. Una nova assemblea d'okupes a la ciutat de València anomenada La Ingovernable ha fet pública avui la seva primera okupació: el col·legi Lluís Vives a l'avinguda Blasco Ibañez, a prop de l'estadi Mestalla. Asseguren que fa més d'una setmana que són dins de l'edifici. Convoquen concentració de suport urgent aldavant de l'antic col·legi major perquè la policia ha fet acte de presència.

/ La Ingovernable

13:56 h. La marxa de Castelló acaba a la plaça de les Illes Columbretes, situada davant del nou Casal Popular de Castelló. La coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa (CRTR) ha llegit un manifest per denunciar la situació "d'explotació i precarietat permanent". Així mateix, han defensat un futur "digne, lliure i transformador". La lluita contra la doble explotació cap a les dones, "a la llar i al treball", també ha estat reivindicada, i han plantat cara a la discriminació, la precarietat i assetjament laborals. A més a més, han fet referència a les fronteres, "als murs de la vergonya" i als camps de concentració de refugiades. Han criticat els tractats de lliure comerç, com el TTIP i el CETA, així com els interessos del capitalisme per crear fons de pensions privats, "un negoci del capital". Per últim, s'han solidaritzat amb la lluita de les estibadores i han transmès el desig de crear "un sistema just, on totes puguem participar de les decisions que ens afecten i que la paraula explotació siga un mal record del passat". A continuació, s'ha organitzat un dinar popular i vegà, amenitzat amb un concert.

13:55 h. Endavant OSAN ha presentat al migdia la seva nova campanya nacional a Tarragona de la mà també del sindicat de l'Esquerra Independentista, la COS. Tot plegat s'ha iniciat a les dotze del migdia al carrer Enrajolat amb un acte polític de l'Esquerra Independentista amb la participació de Carmelo Alba, de l'Assemblea d'Aturades de Torredembarra, Agustí Aragonès, del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, Juanma Espinosa, de la PAH de Tarragona, Gerard Nogués, de l'Economat de Valls, i de Gemma Lladó, de la COS. Abans d'anar a la manifestació d'aquest vespre de l'esquerra anticapitalista, a les set des de la plaça Imperial Tàrraco, han dut a terme un vermut i un dinar i han explicat la campanya 'Sobiranies, drets i autodeterminació', que està engegant Endavant (OSAN) arreu dels Països Catalans.

/ Josep Maria Llauradó

13:20 h. A Lleida s'acaba la manifestació a la plaça Sant Joan, amb parlaments de la CGT i lectura de manifest. Abans s'han aturat a prop de la mobilització convocada per CCOO per cantar "CCOO i UGT, sindicats del poder!". La secció sindical de la CGT a la Paeria es concentra davant de l'ajuntament per tal de demanar el retorn al conveni firmat l'any 2010 amb 35 hores setmanals.

/ Sergi Bertran

13:30 h. La CNT de Barcelona ha celebrat un acte al parc de les Tres Xemeneies. Després, sota el lema "Lluitem, ens organitzem... recuperem el carrer", s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat, sobretot pel barri del Raval. Hi han participat diversos centenars de persones.



13:07 h. La manifestació unitària a Igualada, capital de la comarca de l'Anoia, ha arrencat de la plaça de la Masuca. Estava convocada per una coordinadora unitària formada per CGT, COS, USTEC-IAC, PAH, SEPC, Arran, CUP, Poble Lliure i la Intersindical-CSC, que han organitzat durant aquests dies diversos actes que clouran demà a la tarda amb una xerrada.

12:55 h. A Castelló, les manifestants també planten cara al "capitalisme còmplice del patriarcat" amb lemes com "Patriarcat i capital aliança criminal". També denuncien la precarització i l'assetjament laborals. Així mateix, la manifestació està sent amenitzada amb la música de dolçaines i tabals. La manifestació passa pel barri obrer i multicultural La Guinea, on està molt present el feixisme. Algunes tapen les enganxines feixistes amb pintura, mentre es crida: "Fora feixistes, dels nostres barris" o "Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera". Han fet uns grafitis a les façanes de les principals entitats bancàries, on han escrit la paraula "Terroristes" o "Lladres". En una de les finestres de Bankia, han pegat una pancarta on es pot llegir "Foc al capital".

/ Ester Fayos

12:48 h. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra les manifestants a Manresa i haurien deixat almenys dues persones ferides i dues detingudes confirmades. La manifestació continua tot i que l'ambient està sent molt tens degut al dispositiu d'una quarentena d'agents antiavalots que perimetren la marxa a peu i encaputxats. Les manifestants arriben a la plaça Major on es llegeix el manifest, es desconvoca la manifestació i s'anuncia que s'anirà a la comissaria del Mossos de la ciutat a donar suport a les persones detingudes.

L'agent que ha començat la càrrega amb rastres de sang de manifestants a la seva armilla

12:35 h. Manifestació dels sindicats majoritaris a la ciutat de Tarragona. Omplen la Rambla Nova denunciant la precarietat laboral en el sector dels serveis i l'empresa de bolígrafs BIC Graphic, amb la plantilla en lluita per aturar els acomiadament. Els líders sindicals incideixen en la defensa dels drets dels treballadors de les químiques. La marxa arriba al Balcó del Mediterrani i es fa la lectura del manifest. Els convocants xifren en 1.500 l'assistència a la convocatòria.

/ Josep Maria Llauradó

12:30 h. La marxa de Castelló està convocada per la coordinadora anticapitalista Repartim el Treball i la Riquesa i congrega col·lectius socials, organitzacions anarcosindicalistes com la CGT, el bloc de l'Esquerra Independentista i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Encapçalada per una pancarta amb el lema "Ni esclaves del capital, ni submises del pacte social", arrenca la manifestació en contra de "l'explotació del sistema capitalista i patriarcal". S'inicia a la plaça de la Independència, on també han encés una traca per a anunciar l'inici d'aquesta jornada de lluita. Des d'ací, comencen a marxar unes 700 persones cap al centre de la ciutat, mentre criden a una veu: "Que visca la lluita de la classe obrera".

/ Ester Fayos

12:25 h. Comença el seu recorregut la manifestació convocada per la CGT, l'Esquerra Independentista i moviments socials a Lleida. A crit de "No es diu crisis, es diu capitalisme" unes 200 persones avancen pels carrers de Lleida.

/ Sergi Bertran

12:20 h. A Alacant la convocatòria dels tres sindicats majoritaris a la ciutat, UGT, CCOO i CGT, ha començat a dos quarts de dotze des de les escales de l'Institut Jorge Juan cap a la plaça de Montanyeta i ha reunit a dos centenars de persones. D'altra banda, la CNT ha iniciat la manifestació al voltant de les 12 del migdia reunint a una cinquantena de manifestants. Després de les manifestacions del matí, comença una jornada a la mítica plaça de la Muntanyeta sota el lema "Unint lluites, construint l'alternativa" on hi haurà un seguit d'activitats fins a la vesprada com ara xerrades, tallers o música per reivindicar la recuperació de drets i llibertats socials i laborals.

/ Miguel Ángel López

12:17 h. Marxa llibertària a Berga convocada per l'Ateneu Terra i Llibertat i la Federació Anarquista de Catalunya rere el lema "combatem la precarietat, lluitem contra el capitalisme".

12:15 h. A Gandia una cinquantena de persones es concentren a la plaça de l'ajuntament convocades per l'assemblea Juntes la Safor-Valldigna, organisme que coordina i aglutina les organitzacions anticapitalistes d'arreu de la comarca. Després dels càntics "nativa o estrangera la mateixa classe obrera", "contra el capital, feminisme radical" i "anticapitalistes" es finalitza la concentració amb la lectura del manifest cridant a la unitat entre totes les organitzacions de base per "conquerir el nostre futur com a classe i com a poble". La jornada organitzada per Juntes la Safor-Valldigna s'acaba aquesta vesprada al casal popular El Cabasset de Gandia amb la projecció del documental Veus de l'estiba.

/ Paula Duran

12:10 h. Arrenca la manifestació unitària de Manresa organitzada per diferents col·lectius anticapitalistes de la ciutat. 150 persones avancen des de la Ben Plantada direcció al Passeig Pere III sota el lema "o nosaltres o ells". Prop d'una vintena d'agents de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra segueixen la marxa fent un cordó lateral i sis furgonetes al darrere, en una estratègia que és la primera vegada que empren en un Primer de Maig a la capital del Bages.

Pancarta que encapçala la manifestació unitària de Manresa / Meritxell Brun (Apunt)

12:00 h. CCOO i UGT arrenquen la seva manifestació al centre de Barcelona exigint un increment salarial als convenis col·lectius, una ocupació de qualitat i unes pensions dignes. Segons el recompte provisional de la Directa s'hi han aplegat unes 8.000 persones. A part dels convocants, presencia d'ERC, PSC, partits comunistes minoritaris, la Intersindical i l'ANC, entre altres. Un grup de treballadores de Codorniu ha destacat per la seva actitud combativa contra l'ERO que pateixen. La marxa acaba amb parlaments a la plaça de la Catedral.

Capçalera de la marxa convocada pels sindicats majoritaris / Victor Serri

11:45 h. Diversos membres de Plataforma per Catalunya (PxC) fan acte de presència amb una pancarta pròpia a la plaça Urquinaona de Barcelona, indret des d'on partirà la manifestació dels sindicats CCOO i UGT. S'han quedat a un costat veient el pas de la marxa i rebent crits de "fora feixistes dels nostres barris" i "vosaltres feixistes sou els terroristes". Dos cotxes de la Guàrdia Urbana els han protegit fins que han abandonat l'indret.

11:30 h. Arrenca la manifestació de la CGT a Barcelona des de la seva seu a la Via Laietana. Unes 800 persones han desfilat pel carrer ciutat fins la plaça de Sant Jaume, han seguit per Ferran i Rambla avall per fer un gir de de 360 graus fins a Correus, on s'han pronunciat una sèrie de parlaments per part de les delegacions del sindicat al Metro, d'Ensenyament, de Neteja i del sector del telemàrqueting. L'eslògan "recuperem drets i llibertats" encapçalava la marxa, en la qual també s'han fet crides a la vaga general.

Manifestació de la CGT a la Via Laietana de Barcelona / Victor Serri



29 d'abril

A Vic la manifestació de l'1 de Maig, com s'ha fet els últims anys, es va avançar i es va fer aquest dissabte al vespre. Amb més de 200 persones, va ser més concorreguda que els últims anys, ja que hi va haver una important representació de treballadores de les càrnies. Abans de la manifestació es va fer un acte demanant la llibertat d'Alfon de Vallekas amb una membre del grup de suport.

La manifestació va discórrer pel centre de Vic i va acabar formalment a la plaça del Pes, on la CGT i la COS, els dos sindicats convocants d'aquesta, van llegir els seus manifestos. Tot seguit, de forma informal però encara en manifestació, es va anar fins al davant de la seu de Clavial, una de les anomenades falses cooperatives que operen en el sector carni i s'hi van deixar alguns cartells de protesta.



*Amb informació recollida per Alacant, Ramon Plaza (Alacant); Ester Fayos (Castelló); Jordi Garcia (València); Paula Duran (Gandia); Josep Maria Llauradó, Aleida López, Albert Ventura i Jordi Sans (Tarragona); Meritxell Brun d'Apunt (Manresa); Sergi Bertran (Lleida); Josep Comajoan de Setembre (Vic); Miquel Toll d'Ariet (Girona); Pablo Bonat (Perpinyà); Xavier Puig (Mataró); Pep Medina (Granollers); Gemma Garcia, David Bou i Eloi Latorre (Barcelona).