Nou disseny, mateixa essència

Aquesta edició arriba amb un nou disseny i canvis en les seccions. A continuació us expliquem quines són les novetats i els continguts que hi podreu trobar

Com sabeu, la Directa va sorgir fa onze anys com a setmanari dels moviments socials. Venim del paper i no volem oblidar-ho. Per això, durant els darrers mesos, hem estat treballant un nou disseny per actualitzar la publicació i fer-la més atractiva. A la vegada, hem fet un pas més cap al format revista augmentant el gramatge del paper i fent un tallat a sang (que permet eliminar els marges). També hem redistribuït les seccions i hem decidit donar més importància al reportatge d'investigació d'obertura. Creiem que, en plena era digital, optar per un mitjà imprès és un fet revolucionari. Apostem per la dimensió humana del paper, per les relacions que l'envolten quan s'imprimeix, s'etiqueta, es distribueix o es ven, quan passa de mà en mà en un centre social o quan el llegeix tant l'àvia com la néta d'una mateixa família.

Però, a part de l'argumentació sentimental, hi ha més factors. Com sabreu, la Directa recentment s'ha constituït com a cooperativa per tal de professionalitzar la seva activitat. Això també demana més recursos, tant de capital humà com econòmics. Per això, és necessari prendre consciència que és responsabilitat de totes mantenir viu aquest projecte. Nosaltres seguim amb la mateixa essència: periodisme d'investigació que posi el dit a la llaga, entrevistes en profunditat que no es quedin en un titular, reportatges reposats per explicar la complexitat del món que ens ha tocat viure i molt més. Ara ho fem amb un nou disseny, perquè el contingut és important, però també el continent. Aquest primer número de la nova etapa l'acompanyem amb un suplement de la Fira Literal, que se celebrarà del 12 al 14 de maig de 2017 a l'Ateneu l'Harmonia de Sant Andreu de Palomar. Esperem que us agradi i, si podeu, us en feu subscriptores.

La Directa 429 arriba amb un vestit nou, és per això, que les antigues seccions "Estirant del fil" i "Al peu del canó" s'han ajuntat en un únic dossier anomenat "A fons" on dediquem nou pàgines a un reportatge d'investigació. En aquest cas, Gemma Garcia Fàbrega, Jesús Rodríguez i Vicent Almela destapen algunes de les empreses inversores que estan comprant blocs sencers amb inquilines a dins, a l’àrea metropolitana de Barcelona. El marge de negoci és tan gran com la desprotecció de les llogateres, que s’han començat a organitzar per no ser expulsades dels seus barris.

A continuació, trobem "Miralls", la secció dedicada a les entrevistes en profunditat. En aquesta ocasió, Jesús Rodríguez ha parlat amb Haidi Giuliani, mestra i mare de Carlo Giuliani, activista assassinat per la policia a la ciutat de Gènova el 20 de juliol de 2001 en el marc de les protestes contra la cimera del G-8. El 18 de març de 2017, als seus 72 anys, va visitar Barcelona, convidada per la Xarxa antirepressió de familiars de detingudes, per participar en l’acte central de la primera jornada internacional de familiars de persones represaliades.



Tot seguit, a la secció "Impressions", estrenem un espai que anomenem "Contrast", en el qual contraposem dues opinions sobre un mateix tema. En aquesta Directa 429 hem preguntat si “una Catalunya independent ha de tenir algun sistema de defensa armada” a Martí Olivella, director de NOVA-Centre per a la Innovació Social, i a David Bajona, analista del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). Podreu llegir les opinions contraposades d'ambdós a l'edició en paper. Tancant la secció, Xavier Garcia i Juan Manuel Pericàs ens apropen al concepte caterètic: "dit de la substància suaument càustica." Amb aquesta premissa, els autors desentranyen el significat i les implicacions del concepte postveritat i el naufragi intel·lectual del capitalisme real de cada dia. De Trump a Manuel Sacristán, passant per Placebo i Janis Joplin.

A continuació, i en sintonia amb la campanya #SomPaper que avui llança la Directa, Guille Larios explica com diverses iniciatives socials i d’autoedició continuen apostant per la impremta tradicional com a eix del seu projecte comunicatiu, malgrat que la digitalització dels aparells d’impressió moderns la vulgui relegar a l’obsolescència.

De l’hostil llegat que va deixar la dictadura pinochetista, el model de les pensions és una de les mesures més qüestionades. A la secció "Roda el món", Meritxell Freixas ha documentat com la majoria d’avis i àvies xilenes no poden gaudir de la tercera edat i han de continuar treballant en feines precàries i mal remunerades perquè l’anomenat “sistema provisional” els ofega amb unes jubilacions de misèria.

"Un camp de cànem contra la contaminació". Aquest és el títol del reportatge que firma Sara Manisera a la Directa 429 on explica com, a la ciutat italiana de Tàrent, el cultiu de cànem absorbeix de la terra les substàncies tòxiques produïdes per la fàbrica siderúrgica més gran d’Europa. Tancant la secció d'internacional, Nicolás Valle explica com l’atac nord-americà amb míssils Tomahawk en una base aèria del règim d’Al-Assad és la primera declaració d’intencions de Donald Trump cap a Rússia i la Xina prèvia a una perillosa escalada bèl·lica a Corea del Nord.



La secció de cultura també ha patit alguns canvis. En aquesta nova maqueta, el reportatge d'obertura guanya pes, i li dediquem pàgines. En aquest primer número del nou disseny, Ferran Domènech s'ha endinsat al món dels tallers de rap amb perspectiva feminista de la mà de la Clika Pika i la rapera Bittah. Ambdues consideren els tallers de rap com una eina per transmetre coneixements musicals entre dones i a l'hora apoderar-se per tal d'actuar en escenaris fortament masculinitzats. A continuació, Misael Alerm ens presenta un relat literari al voltant del concepte art: “Si l’art, tal com s’entén avui dia, és en bona part una construcció derivada d’un llenguatge de conquesta, estaria bé rescatar algunes concepcions prèvies. La paraula art, en les seves diverses arrels llatines i gregues, designa el fer, l’obrar, l’articular; i també significa 'ben ajustat', “de bones proporcions”.

Tancant la secció "Expressions" trobem l'apartat de ressenyes, que també hem volgut modificar. En aquest cas, en lloc de dues ressenyes ara en trobem tres. Salut Vila ressenya el CD Càntut, de Belda & Sanjosex, un projecte amb la finalitat de mantenir cançons populars i tradicionals dels Països Catalans que s’han transmès oralment de generació en generació. Bona part d’aquest patrimoni sonor corre el risc de perdre’s si no hi ha voluntat de recuperar-lo i mantenir-lo viu. Tot seguit, Guille Peguero ressenya el llibre La invención de la naturaleza d'Andrea Wulf i Àlex Romaguera la pel·lícula Denial (Negació) de Mick Jackson.

Les abelles són responsables del 70% de la producció de fruita, verdura i llavors que consumim diàriament. Amb el simple mecanisme de traslladar el pol·len de les parts masculines de les plantes a les parts femenines, garanteixen l’existència d’aquests aliments indispensables per a la nostra supervivència com a espècie animal. Malauradament, l’agricultura transgènica, l’aparició de paràsits i les sequeres motivades per l’escalfament del planeta estan posant en perill uns insectes pol·linitzadors que, a més de fascinants, ens diuen molt del nostre entorn natural. Així ho adverteix Jaume Cambra, professor de Botànica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona des de l’any 1990. Àlex Romaguera ha entrevistat aquest apicultor ecològic tancant la Directa 429.