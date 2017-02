Tres detencions a Barcelona i Salamanca per la difusió de dades de 5.540 policies

El web i el compte de Twitter de l'SME van ser hackejats el passat mes de maig contra la "violència gratuïta en els cossos policials". Els Mossos coordinen l'operació des de la Unitat Central de Delictes Informàtics supervisats pel Jutjat d'Instrucció 33

Finalitzen els escorcolls domiciliaris a Barcelona i Salamanca ordenats pel jutjat d'instrucció 33 de Barcelona arran de la difusió de dades personals de milers d'agents dels Mossos d'Esquadra, filtrades a les xarxes socials el passat mes de maig. A quarts de cinc de la tarda s'ha donat per acabat el registre a un domicili del barri de Sants de Barcelona, on han estat detingudes dues persones. Una dotació policial se les han endut emmanillades a l'interior de cotxes patrulla, tal i com han relatat diversos testimonis presencials. A Salamanca l'escorcoll ha finalitzat a mig matí i el detingut ha quedat en llibertat poc abans de les dues. L'operació està en mans del Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona i la coordina la Unitat Central de Delictes Informàtics de la Divisió Central d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.

Tanmateix, ha estat el Cos Nacional de Policia (CNP) l'encarregat de fer l'entrada i registre del domicili de Salamanca, on sis agents i un secretari judicial han escorcollat el pis i han procedit a l'emmanillament i la detenció d'un home acusat del presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. A dos quarts de dotze ha finalitzat l'operatiu a la ciutat castellana. La Directa ha pogut contactar en un primer moment amb la companya del detingut, qui ha explicat que els agents s'han endut dos ordinadors, un mòbil i han clonat material informàtic. Aquesta mateixa font denuncia que la detenció ha estat justificada "per haver fet un retuit". Després de passar per comissaria el detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.

Un cop alliberat i via telefònica ha explicat que "els mossos m'han segrestat els tres comptes de correu electrònic i el perfil de Twitter, han canviat la contrassenya i no hi puc accedir". A més, ha detallat que l'escorcoll ha començat després que els policies "copegessin" la porta del domicili. "Han entrat dos mossos, dos policies vinguts de Barcelona, dos de Salamanca i un funcionari judicial, el tracte ha estat correcte i ara buscaré un advocat que pugui dur el tema des de Barcelona, amb el secret de sumari no sé ni de què m'acusen, només de quelcom relacionat amb un tuit", ha afegit.

Simultàniament, també s'ha ordenat l'escorcoll d'un domicili particular del barri de Sants de Barcelona. En aquest cas l'entrada i registre ha començat poc abans de les vuit del matí i s'ha dilatat fins quarts de cinc de la tarda. La jutgessa, en aquest cas, ha ordenat pesquises en relació a qualsevol material informàtic que hi hagués a l'interior del domicili –on hi viu una parella–, com ara ordinadors, tauletes, dispositius USB, mòbils, i un llarg etcètera. Cap a les sis de la tarda l'habitatge estava buit i diversos testimonis han relatat com un noi i una noia han estat introduïts en vehicles policials per a traslladar-los a comissaria.

La pàgina web i el compte de Twitter del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), segona central sindical en representació dins del cos i integrada a la trisindical (SPC-SME-CAT), van ser hackejats per uns autors desconeguts la matinada del passat 17 de maig. El hackeig es va donar a conèixer a través del mateix compte del sindicat a la xarxa social, plataforma des d'on els autors de l'atac informàtic –encara ara desconeguts– van filtrar els noms, cognoms, adreces i números de compte dels més de 5.500 agents afiliats a l'SME, d'un total de 17.000 que formen el cos de Mossos d'Esquadra.



La primera piulada de l'SME amb la identitat suplantada, contenia l'enllaç al llistat amb les dades dels seus membres i va esdevenir ràpidament viral. "D'acord amb la llei de transparència, avui publiquem el llistat dels nostres membres", s'afirmava des d'un perfil que pocs minuts després va canviar la seva fisonomia habitual. Les fotos d'Ester Quintana i Juan Andrés Benítez, víctimes de la violència policial, copaven la capçalera del compte i evidenciaven que s'estava produint alguna anomalia.

Captura de pantalla del vídeo que els hackers van difondre per explicar l'acció

L'endemà, el conseller d'Interior Jordi Jané va "condemnar" els fets i va mostrar tot el seu suport als policies afectats per la filtració, habilitant un telèfon de suport perquè poguessin tenir un assessorament directe per part del cos. Ràpidament, la unitat de delictes informàtics dels Mossos va treballar per desconnectar el servidor i aturar l'expansió de les dades i la possible aparició de noves, però ja era massa tard per complir el primer propòsit.

L'arxiu amb la base de dades havia estat penjat a la xarxa durant hores i tothom qui volgués l'havia pogut descarregar i compartir. El conseller Jané va assegurar aleshores que la filtració tindria una repercussió penal i que si un mitjà difonia les dades capturades dels agents, també estaria cometent un delicte. Per la seva banda, els hackers van publicar un comunicat irònic titulat "Ens refundem com a Sindicat de Mossos d'Esquadra pels Drets Humans", on demanaven "no més tractes de favor als mossos en els processos judicials".

En un primer moment, es va apuntar erròniament a l'autoria del col·lectiu de hacktivistes La 9 de Anon, que ho va desmentir categòricament apuntant a criteris ètics. Posteriorment, el diari Ara va contactar amb el suposat autor de l'atac, que va penjar un vídeo a internet explicant com ho havia fet. L'operació continua oberta i els Mossos han explicat a la Directa que "s'està coordinant des de la Unitat de Delictes Informàtics i es troba sota secret de sumari, ens sap greu però no podem dir res més", han conclòs.