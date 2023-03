El Sindicat de Barri d'Orriols anuncia l'okupació d'un local propietat d'una entitat bancària

A la plaça de l’Ermita situada al barri d’Orriols de la ciutat de València, aquest diumenge, 26 de març, el Sindicat de Barri d’Orriols ha organitzat una jornada de lluita i celebració amb dinar popular i altres activitats, com uns tallers de rap i autodefensa, per anunciar l’alliberament d’un baix ubicat prop de la plaça, al carrer Duc de Mandas. L’espai, que faria més de dos anys que està en desús, forma part d’un edifici propietat d’una entitat bancària, el nom de la qual, segons ha explicat el sindicat a la Directa, no el volen revelar “per dificultar al màxim el possible procediment de desallotjament”. “Ha estat un procés d’anàlisi de llocs al barri molt extens, fins que hem trobat un que no estava sent utilitzat i que, a més, és propietat d’un banc”, recalquen.

“Pretenem transmetre i establir un model de solidaritat, lluita i suport mutu, a més de crear un espai per enfortir el barri”, defensen des del sindicat

“L’espai estarà obert a totes les veïnes del barri. Pretenem transmetre i establir un model de solidaritat, lluita i suport mutu, a més de crear un espai per enfortir el barri i poder fer front al problema de l’accés a l’habitatge”, exposa una de les militants del sindicat. Una de les principals lluites actives al barri d’Orriols és la defensa de l’habitatge. Des del Sindicat de Barri d’Orriols defensen que l’okupació d’aquest local és una manera de “plantar cara a l’especulació per part dels bancs i els fons voltors al barri, i a la situació de vulnerabilitat que travessa la classe treballadora i les famílies que viuen a Orriols”.

El nou espai estarà destinat a materialitzar les idees que proposen les membres del sindicat per afavorir l’articulació i cohesió d’Orriols. No hi haurà una programació fixa d’activitats, però sí que serà un espai on es pretén portar a terme activitats de suport escolar, esportives i culturals, classes d’idiomes i projectes destinats a la població jove. El sindicat incideix en aquest últim punt com una forma de treballar i fer visibles altres maneres “d’oci no destructiu com el que ofereix el sistema a la gent jove”. L’objectiu és que “tothom s’involucre en aquest nou projecte i que siga un espai per a totes, autogestionat i segur; on poder treballar de forma eficaç”, conclouen.