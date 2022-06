La cerca de confidents policials s’intensifica després de l’1-O

A més del cas d'Enric Pérez, la 'Directa' ha tingut accés a dos casos més d'intents de captació com a confidents: el de Bryan Jiménez, militant de l'esquerra independentista de la Gàrriga i Olga Esquius, una jove de Sant Boi de Llobregat que prefereix fer servir un nom fictici per preservar la seva identitat

“Quan algú té antecedents, no és un bon filtre per nosaltres”. L’home que es presentà com a Alfredo, agent del Departament de Seguretat Nacional, davant d’Enric Pérez, responia així quan el jove li preguntava si els processos judicials eren fonamentals en la captació de confidents. Tot i ser el cas més ben documentat, el de Pérez no és l’únic al qual ha tingut accés la Directa. Des del referèndum de l’1-O...

Aquest contingut és només per a subscriptores. Si vols llegir-lo, dona suport al projecte i fes-te subscriptora SUBSCRIU-T'HI