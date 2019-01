La 'Directa' edita un suplement especial amb motiu del judici contra el referèndum

Conjuntament amb l’edició impresa 469 de la ‘Directa‘, llancem 80.000 exemplars gratuïts de la publicació ‘La Defensa’ amb motiu del judici contra dotze polítiques i líders independentistes que començarà, previsiblement, la primera setmana de febrer al Tribunal Suprem. Entitats i col·lectius de l’entorn solidari ho han fet possible



Redacció | @La_Directa

Irregularitats per norma, un tribunal controla “des del davant”, proves de part i com a taló de fons, la precampanya de l’extrema dreta de Vox. Amb aquests titulars arranca el judici, més polític i menys jurídic, contra dotze polítiques i líders independentistes al Tribunal Suprem, la majoria de les quals ja fa més d’un any que compleixen presó preventiva. I amb aquests titulars obrim el suplement especial La Defensa: 80.000 exemplars gratuïts, que trobareu encartats amb la Directa 469 i es distribuirà arreu del territori [ENLLAÇ PER A SUBSCRIPTORES]. Rere una portada de Joan Negrescolor, Jesús Rodríguez posa llums i taquígrafs a la llarga llista de vulneracions i irregularitats que han envoltat des de l’inici la investigació que ha passat del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona al Tribunal Suprem. Aterrant a la sala penal del màxim òrgan judicial de l’Estat, Gemma Garcia radiografia qui és qui al tribunal, encapçalat per Manuel Marchena, que seu a la banqueta les querellades i David Bou repassa les “proves” que la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat espanyol han demanat que es tinguin en compte a la vista oral: testificals, pericials i documental. Com a teló de fons, Conrad Bosch explica qui són Javier Ortega Smith i Pedro Fernández, dos dels líders de Vox que faran d’advocats de l’acusació popular al judici. A més de la radiografia de la causa, catalogada amb l’epígraf 20907/2017, també hi trobareu un mapa complet, elaborat per Diego Muñoz amb text de Carla Benito, del conjunt de la repressió exercida per l’Estat des de l’1 d’octubre, amb 1.318 persones ferides i 136 detingudes.

La Defensa no oblida les respostes. Àlex Romaguera segueix les passes que s’estan fent per garantir un grup d’observació internacional al judici i Eloi Latorre pinta tots els colors del groc, a través d’un recorregut per l’àmplia xarxa antirepressiva que ha teixit la gent arreu del territori.

Després de publicar un altre suplement de característiques i tiratge similar, Desobedients, coincidint amb el referèndum de l’octubre del 2017, a les portes del judici, hi tornem. Ara com llavors, estem convençudes que, en un moment d’excepció, cal un periodisme singular, i gràcies a la col·laboració del nostre entorn solidari (entitats, subscriptores i una fèrtil xarxa de distribució), ho hem tornat a fer possible.



Mirades internacionals

Noam Chomsky, Manal Tamimi, José Bové, Nora Morales de Cortiñas, membre Madres de la Plaza de Mayo, o l’activista xinès Ai Weiwei són algunes de les veus internacionals vinculades a la defensa dels drets humans que ressonen al suplement La Defensa. La Directa ha pogut parlar amb tretze personalitats que reflexionen sobre la condició de represaliades –de qui és a la presó i a l’exili– i llancen missatges a l’Estat espanyol: “Cal alliberar els presos polítics i s’ha de poder debatre”, “És intolerable que estiguin empresonats a l’espera d’un judici. No són criminals” o “La causa de la nació catalana és legal i legítima”.

Coop57, Irídia, En Peu de Pau, L'Apòstrof, el Col·lectiu Ronda, Adri Et Volem A Casa, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), Fundació Catalunya, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Free Anna Gabriel i Tamara No Estàs Sola són els col·lectius i entitats que han donat suport i han fet possible la publicació.





