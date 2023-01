La 'Directa', objectiu d’amenaces feixistes

El 18 d'octubre va arribar una carta amenaçadora a la redacció. No és la primera vegada que periodistes d'aquest mitjà reben coaccions per part de l'extrema dreta: missives postals anònimes, crits proferits a la via pública durant manifestacions o missatges a les xarxes socials

“Els seus estridents lladrucs només són senyal que seguim cavalcant”. És una de les frases del poema “Llaurador”, escrit l’any 1808 pel poeta i dramaturg alemany Johann Wolfgang von Goethe i podria ser l’origen de la frase feta “Borden, nosaltres seguim cavalcant”. També se n’ha atribuït el seu origen a la novel·la Don Quixot de la Manxa de Miguel de Cervantes, tot i que no hi apareix en cap dels seus passatges. Durant el segle XX i ben entrat el XXI l’expressió sovint s’utilitza per fer referència a les amenaces proferides per l’extrema dreta en contra de persones per la seva condició de gènere, d’identitat, d’ètnia, de creença o d’ideologia.

A la redacció de la Directa de tant en tant també rebem lladrucs d’aquesta mena. El passat 18 d’octubre de 2022 ens va arribar una missiva dins d’un sobre mata-segellat a Barcelona. A l’interior i escrit a mà sobre un paper esquinçat de llibreta de cal·ligrafia, un missatge molt edificant: “Xivats fills de puta, ens caguem en els vostres morts. No us anireu de rosetes. Fills de puta!”. Com a complement, una sèrie de fulletons a tot color amb missatges com “Moros de mierda!!! Fuera de España!!!”, “Stop sepa-ratas”, “Antifascista, me cago en tu puta madre” o “Recuperemos nuestros barrios. Fuera Menas!” sobreimpresos al costat de fotografies d’Oriol Junqueras, Ada Colau i Carles Puigdemont. En el remitent, l’adreça d’un casal popular de Solsona que, com resulta obvi, no correspon a la dels autèntics autors de la carta.

No és la primera vegada que periodistes de la Directa patim amenaces de l’extrema dreta. Missives postals anònimes, crits proferits a la via pública durant manifestacions o missatges a les xarxes socials. En tots aquests casos vam decidir no presentar denúncia. I us preguntareu: per què? Després de comprovar les complicitats i sinergies entre agents policials i membres de l’ultradreta –en el context de celebracions esportives, però també en l’àmbit dels desnonaments–, no només hem arribat a la conclusió que qualsevol investigació liderada pels Mossos d’Esquadra i la Fiscalia acabaria en sobreseïment, sinó que és un autèntic risc per a qualsevol periodista incorporar les dades personals com el telèfon o l’adreça en una causa penal contra ultres. Som en les urpes d’un sistema legal que destina recursos ingents al combat de la dissidència anticapitalista, però que alhora tracta amb extrem zel garantista tot atac provinent de l’extrema dreta, especialment l’espanyolista. Una justícia amb biaix, unes togues a qui ningú ha votat i que es dediquen a fer política.

No hi ha millor resposta al feixisme que la nostra força, fonamentada en la independència editorial d’un mitjà de comunicació que es finança en un 70% amb les subscripcions. La Directa pot fer front a les amenaces amb una base social àmplia, forta i convençuda que la millor defensa és un bon atac, periodístic. Seguir investigant, seguir informant, seguir vertebrant l’antifeixisme donant veu a totes les iniciatives que arreu del país aturen els missatges d’odi, les campanyes racistes i la imposició de la por. Nosaltres som vosaltres. Borden, però nosaltres seguim cavalcant.