La manifestació de l'ANC aplega 272.000 manifestants al centre de Barcelona

La manifestació de la Diada convocada per l’Assemblea Nacional Catalana i amb el suport d’Òmnium i l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) segueix sent una de les mobilitzacions polítiques més multitudinàries d’Europa. Segons el recompte realitzat per la ‘Directa’, a partir de la superfície ocupada i la densitat de manifestants, en l’edició de 2022 s’hi han aplegat 272.000 manifestants. En el tram del passeig de Colom i en la part baixa de l’avinguda del Paral·lel la densitat era de dos manifestants per metre quadrat, en canvi, en el tram central del Paral·lel amb prou feines s’arribava al manifestant per metre quadrat. En total la marxa ocupava uns 150.000 metres quadrats a les 17:50 h de la tarda, moment en el que hem fet el recompte. En els carrers perpendiculars al traçat oficial de la manifestació s’hi han arribat a aplegar alguns centenars de manifestants en l’entorn del monument de Colom, de l’edifici de les Drassanes i de l’estació de França en els moments de major afluència. Per contra, a la cua del traçat, a l’alçada del carrer de Lleida la densitat de manifestants era molt baixa i a la plaça d’Espanya no s’hi ha arribat a tallar el trànsit rodat. L’organització ha xifrat l’assistència en 700.000 manifestants i la Guàrdia Urbana l’ha rebaixat a 150.000.

La protesta, vigilada des de l’aire per un helicòpter i dos drons dels Mossos d’Esquadra, ha estat clarament marcada pels missatges crítics amb el govern. Pancartes fetes a mà amb proclames majoritàries contra el president Pere Aragonès i una de molt vistosa on textualment s’hi deia “Traïdors, no us tornarem a votar” i els logos tatxats d’ERC, Junts i la CUP. Autocars vinguts d’arreu del país i milers de persones que ho han fet en vehicles particulars i transport públic. Darrera de les pancartes de capçalera amb els lemes “Tornem-hi per vèncer” i “Independència”, delegacions de manifestants provinents de Galícia i el País Basc, però també d’Escòcia, Irlanda del Nord, Còrsega, Sardenya, Bretanya, Flandes o els pobles kurd, amazic i tants d’altres. També s’han vist grups de manifestants amb banderes de diferents països de l’Àmèrica Llatina. Transversalitat d’edats i de procedència, amb moltes famílies que sumaven tres o quatre generacions.

Des de l’escenari principal de la mobilització situat a les portes del parc de la Ciutadella s’han fet els parlaments de cloenda. Jordi Gaseni, president de l’Associació dels Municipis per la Independència i alcalde de l’Ametlla de Mar (ERC), ha fet una crida a perseverar: “la tardor de 2017 ho vam tenir a tocar i no va ser possible, cal seguir lluitant per trobar una nova oportunitat, i que no tinguin dubte que res serà oblidat, ni les porres, ni l’exili, ni la presó”. Xavier Antich, president d’Òmnium, ha reblat “nosaltres no sabem què vol dir rendir-se, alguns volien que això fos una bronca, però ni la repressió ni la divisió han aconseguit que aquest país no es mobilitzi, som activistes, som gent de carrer, som gent que lluita per la independència i els drets nacionals de Catalunya i els Països Catalans. Seguim tenint la determinació de sempre, la que l’any 2017 va fer tremolar un estat i va fer aixecar el borbó de la seva migdiada”. Tot seguit milers de manifestants han cridat “fora el borbó, fora el borbó”. Tot seguit ha afegit que “barallar-nos no és cap opció, plegar-nos de braços no és cap opció, volem ser més forts, estar a tot arreu i guanyar”.

Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, ha assegurat que “aquesta manifestació ha fet més por que mai, però nosaltres som persones pacífiques que volem aconseguir la independència per mitjans democràtics, el que fa por és la nostra determinació”. I ha afegit que “fa temps que vivim en un país ocupat i hi ha qui ens vol fer creure que no hi ha res a fer, intenten que no ens manifestem, que siguem pocs i que no parlem del que realment ens importa, que ho mantinguem amagat en un racó de la nostra ment o del nostre cor. No ens faran callar, volem la independència”. La gentada ha respost Feliu amb crits d’independència i fent voleiar les estelades.