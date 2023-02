La policia espanyola vol expulsar un migrant que va denunciar la destrucció del seu passaport a la comissaria de Burjassot

Arran de desplaçar-se voluntàriament a la comissaria per informar sobre la pèrdua de la seva documentació, el Cos Nacional de Policia (CNP) ha incoat un procediment d'expulsió contra aquest ciutadà colombià per estança irregular a l'Estat espanyol, una pràctica policial habitual tot i que prou desconeguda amb la qual es troben moltes persones migrants

El 5 de desembre de 2022, en les dependències policials del Cos Nacional de Policia (CNP) de l’àrea Burjassot-Godella, A.H.R i el seu acompanyant, originaris de Colòmbia, van interposar una denúncia motivada per la destrucció dels seus passaports. Va ser aleshores quan els agents de la Policia espanyola van aprofitar per prendre les dades a un d’ells i incoar-li un procediment d’expulsió per estança irregular, ja que no disposava de permís de residència.

Segons consta en l’escrit a premsa i en la denúncia adjuntada per València Acull, els seus documents s’haurien cremat després d’incendiar-se l’autocaravana on dormien. Així mateix, un cop van aplegar al complex policial, els van fer esperar per tornar-los a citar dos dies més tard, en la secció d’estrangeria de la mateixa comissaria. Tal com relaten en l’escrit, eixe mateix dia, a H.R li van incoar un procediment d’expulsió per estança irregular. “Al seu company no van poder perquè encara tenia permís de turisme”, matisen des de l’entitat. A més a més, expliquen que l’advocada de l’afectat va presentar al·legacions, tot i que la mateixa comissaria les va desestimar en considerar-les “improcedents” i han proposat a Delegació de Govern “l’expulsió del territori nacional de H.R”.

En la mateixa resolució d’expulsió, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, els policies consideren que el jove entra com a turista amb la intenció de quedar-se, així com que està sol,” perquè els seus familiars viuen a Colòmbia, i treballa sense alta en la Seguretat Social”. Encara més, s’afirma que té una proposta de sanció greu, regulada per la L.O.4/15 art. 36.16, amb relació al consum o la tinença de drogues. Tanmateix, segons ha subratllat l’afectat al comunicat de l’entitat, “mai m’havien sancionat per res. Tampoc és veritat que tota la meua família residisca a Colòmbia, mai li vaig dir això a la policia. Visc amb ma mare des que vaig arribar”.



Risc d’expulsió a comissaria

En aquests moments, l’advocada de l’afectat ha tornat a presentar al·legacions contra la proposta de sanció, pendent de la decisió de Delegació de Govern. “En l’escrit, a més de destacar que manca d’antecedents penals i policials, es posen de manifest els forts vincles que manté aquí, ja que està formant-se acadèmicament i al país resideixen diversos familiars que han iniciat un procés de regularització”, han postil·lat des de l’entitat antiracista. En aquest sentit, també fan referència a l’argumentació que el Defensor del Poble ha exposat al govern central des del 2004, quan va formular la primera recomanació al Ministeri d’Interior “amb la finalitat que no s’incoaren procediments sancionadors als estrangers en situació administrativa irregular que acudiren a les comissaries a denunciar delictes”.

Tot i això, cal recordar que no és el primer cas similar que denuncia l’entitat antiracista. El maig del 2019, van denunciar a través d’una campanya mediàtica el cas d’una dona d’Hondures, que es va presentar a denunciar una agressió d’un home i va acabar detinguda, sense poder denunciar i amb una ordre d’expulsió. Finalment, Delegació de Govern va arxivar el cas. No obstant això, des de València Acull, puntualitzen que “la raó de l’arxiu no va ser que prevalguera el seu dret com a víctima d’un delicte enfront de la seua condició de persona en situació administrativa irregular, sinó que la policia no li va permetre formular la denúncia”. Més recentment, l’entitat feia públic tres casos similars en la Comissaria de Paterna, on a tres mares van incoar-les un procediment de sanció quan van anar a realitzar el tràmit del DNI per als seus bebès. A més, des de l’entitat, recorden que van rebre un “tracte humiliant per part d’alguns policies”, tal com va recollir aquest mitjà.

Paco Simón, membre del servei d’igualtat i tracte de l’entitat València Acull, relata “des que en 2019 vam treure el cas de la dona d’Hondures, teníem constància que hi ha més casos similars, de persones que havien perdut el seu passaport i que han acabat amb la incoació d’un expedient sancionador per estança irregular, però no havien volgut fer el pas de visibilitzar la situació per por a represàlies administratives”. I afegeix: “per això mateix recomanem que les persones en situació administrativa irregular que han de presentar una denúncia per un delicte greu o per un passaport, vagen al jutjat de guàrdia o a la Fiscalia”.

Des de València Acull denuncien que aquesta manera de procedir de les Forces de Seguretat no “sols provoca temor i desconfiança cap als qui haurien de vetlar per la seguretat de totes les persones sinó que genera indefensió en les víctimes, la impunitat dels victimaris i obstaculitza l’accés a drets”. A més a més, reiteren que incompleix les recomanacions del Defensor del Poble, en sancionar a persones estrangeres que acudeixen a denunciar. “Aquesta pràctica constitueix una vulneració de l’Estatut de la víctima del delicte i una fallida dels principis de proporcionalitat i de seguretat jurídica”, reblen en l’escrit de denúncia. Per això, denuncien “la necessitat d’una reforma legislativa de la llei d’estrangeria (equiparable a la que protegeix les víctimes de violència de gènere i a les víctimes o testimonis de tràfic d’éssers humans) per a eximir sancions per estada irregular als qui acudisquen davant les Forces i Cossos de Seguretat a formular una denúncia, sol·licitar informació o gestionar qualsevol mena de tràmit administratiu”, conclouen en el comunicat.