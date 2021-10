La Policia Local de València desallotja el nou casal popular del Cabanyal sense ordre judicial

Aquest dissabte, activistes i veïnes del barri valencià del Cabanyal inauguraren el casal popular El Clot, un espai que comptarà amb una escoleta, un gimnàs, una cuina i una xarxa d'aliments. La jornada va estar marcada per un fort dispositiu policial, que va acabar carregant en l'interior i desallotjant el local sota l'argument del "risc estructural" de l'espai, propietat de l'Ajuntament de València. Segons expliquen des dels col·lectius impulsors, durant els últims mesos han estat treballant per reformar-lo i el mateix dia de l'obertura, els bombers confirmaren que ja no presentava cap risc

Aquest dissabte, 23 d’octubre, es va fer pública l’obertura del Clot, el nou casal popular situat al número 41 del carrer Mediterrani, un baix propietat de l’Ajuntament de València en el barri marítim del Cabanyal. La notícia va córrer com la pólvora, la qual cosa va comportar que s’hi congregaren al voltant de huitanta persones per inaugurar i donar suport al nou espai. El projecte l’impulsen tres col·lectius, Acció Antifeixista València, Cabanyal Horta i el Sindicat de Barri del Cabanyal, però “no és un espai de tres col·lectius, sinó un espai de projectes”, descriuen des del mateix sindicat.

El casal integrarà quatre iniciatives: un gimnàs popular, on s’organitzaran classes setmanals de diferents esports de contacte i condicionament físic, així com classes per entrenar l’autodefensa i teixir comunitat; l’escoleta popular i comunitària La Llavor, una cuina de barri, des d’on impulsar l’alimentació sana i sostenible; i la xarxa d’aliments, una iniciativa que va començar en març de 2020, arran de l’esclat de la pandèmia, i que s’ha consolidat en l’últim any amb la participació de desenes de famílies. Cada projecte s’estructurarà de manera assembleària, i comptarà amb membres dels col·lectius impulsors, així com amb persones a títol individual. “És vital construir estructures populars que alberguen totes les necessitats de la població del barri”, subratlla Miquel, membre del sindicat.

El casal popular El Clot s’està gestant des de fa temps, mitjançant un procés de negociació amb l’Ajuntament de València per aconseguir una cessió d’ús de l’espai, així com amb la convocatòria de jornades de treball internes per condicionar l’espai i reparar alguns danys estructurals

El casal popular El Clot s’està gestant des de fa temps, mitjançant un procés de negociació amb l’Ajuntament de València per aconseguir una cessió d’ús de l’espai, així com amb la convocatòria de jornades de treball internes per condicionar l’espai i reparar alguns danys estructurals. “Fa cinc anys, vam començar les negociacions i ens digueren que les reparacions costarien uns 10.000 euros”, recorda Sílvia Sánchez, membre de Cabanyal Horta. Després de les eleccions municipals de 2019, la interlocució amb el consistori va passar a mans de la regidoria de Participació Ciutadana, en mans d’Elisa Valía (PSPV), que va incidir en els riscos tècnics de l’espai i incrementà la despesa de la reforma fins als 300.000 euros. Malgrat això, “van adjudicar el local a un altre col·lectiu i, aleshores, insistírem en el fet que ja existia un compromís previ amb Cabanyal Horta, així com que nosaltres, a través de l’autogestió, podíem reparar els danys”, exposa Sánchez.

L’estira-i-arronsa constant va fer que, el passat mes de maig, el Sindicat de Barri del Cabanyal assumira el relleu de les negociacions. “Ens donen moltíssimes llargues fins que, en setembre, aconseguim parlar amb elles”, assegura el membre del sindicat. “Les condicions de les negociacions —continua— són diferents. Elles es veuen en una posició molt superior a nosaltres, perquè l’espai és seu. Es pensen que no estem dins i que poden dir-nos que no i ja”, crítica Miquel, qui afegeix que des del passat mes d’agost han estat invertint un temps i uns diners en reparar l’espai i, per tant, tenien clar que l’inaugurarien com a mesura de pressió, per a aconseguir l’entrega definitiva de les claus.



Càrregues policial en l’interior

Cap a les dotze menys quart del matí, mitja hora abans de la inauguració del local, van enviar un missatge a Elisa Valía per comunicar-li l’obertura i convidar-la a l’espai per continuar amb les negociacions, però no van obtenir cap resposta. Els preparatius de la jornada, però, no van aturar-se. Al voltant de les dotze i mitja del dissabte, una huitantena de persones assistiren a la convocatòria per donar caliu al nou casal. Només quinze minuts més tard, van aparèixer diversos agents de la Policia Nacional espanyola, que després d’identificar diverses de les presents van marxar. Poc temps després, es va personar la Policia Local, qui va accedir a la planta baixa sota l’argument de “l’existència d’un informe de danys estructurals”. En efecte, tal com ha afirmat l’Ajuntament a la Directa, els informes tècnics van detectar que l’immoble tenia “problemes estructurals”, a banda de “no reunir les condicions de salubritat per a desenvolupar cap activitat dins” i, per tant, “es desaconsella el seu ús”. Tanmateix, els col·lectius impulsors asseguren que eixos informes es van tramitar de manera prèvia a les obres que es van dur a terme durant els mesos d’estiu. A més a més, aquest dissabte, els agents telefonaren els bombers perquè revisaren l’estat del local, i aquests últims confirmaren que estava en bones condicions per al seu ús. “Ja no té cap sentit dir-nos que no podem entrar, perquè vam accedir a reparar els danys i l’informe dels bombers diu que ja no hi ha cap perill”, rebla Sánchez amb rotunditat.

La tensió incrementava a mesura que augmentava el dispositiu policial. Una patrulla d’almenys cinc agents de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) de la Policia Local de València, dirigida pel comissari Fernando Lasheras, va intentar impedir qualsevol tipus de moviment d’entrada o eixida del local. “Per la porta de darrere, deu persones aconseguiren entrar i es van quedar plantades. És en eixe moment quan van treure les porres extensibles i començaren a carregar perquè la gent isquera fora”, relata Miquel. Segons mostren algunes imatges gravades, a les quals ha tingut accés la Directa, a l’interior es van produir diversos enfrontaments entre els agents i les activistes. Fins i tot, tal com relata un dels allà presents, un jove que estava gravant un vídeo va rebre una puntada i el van tombar a terra, així com els agents “van trencar alguna cosa i no ens ho van deixar veure”, subratllen. A més a més, segons denuncien, el cap de la patrulla es va negar a donar el número de placa a l’advocat que es trobava en el lloc dels fets.

Nacho Collado, advocat de la cooperativa El Rogle, explica que la policia no pot intervindre sense tindre una ordre judicial o, almenys, una resolució administrativa, a no ser que l’immoble estiga a punt de caure o “en cas que s’estiguera cometent un delite”

Després de diverses telefonades i de batallar amb l’Ajuntament per via telefònica, aconseguiren parlar amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez (PSPV), qui s’ha compromés a crear un espai de diàleg i reprendre les reunions el pròxim 4 de novembre. No obstant això, els agents, sense cap ordre judicial, decidiren continuar amb el desallotjament i tapiat de les finestres i les portes. Llavors, les activistes i veïnes del Cabanyal presents decidiren “no generar més conflicte” i convocar una assemblea per preparar la reunió. A través del departament de comunicació de les regidories que controla el PSPV, aquest mitjà ha preguntat a Protecció Ciutadania, encapçalada per Aarón Cano, si havia donat una ordre d’intervenció policial, però en el moment de publicar l’article no hem obtingut resposta.

Nacho Collado, advocat de la cooperativa El Rogle, explica que la Policia no pot intervindre sense tindre una ordre judicial o, almenys, una resolució administrativa. Tanmateix, subratlla que hi ha dues excepcions: “Per tal d’evitar una catàstrofe, si l’immoble estiguera a punt de caure o tinguera problemes estructurals greus; i en cas que s’estiguera cometent un delicte”. En el primer cas, segons el seu criteri, en el moment en què van anar els bombers i van descartar qualsevol tipus de risc, els agents “es queden sense justificació legal per a desnonar”. Per tant, s’acullen a la pressuposició de l’existència “d’un delicte flagrant”, és a dir, una presumpta ocupació i usurpació d’un espai amb voluntat de permanència, una acusació que les activistes descarten, ja que fa temps que estan treballant-hi per fer les reformes necessàries. Collado comparteix la mateixa reflexió i afirma que l’actuació policial es podria declarar “irregular”.



Un barri en lluita

Des del casal popular El Clot, reivindiquen l’espai com a una ferramenta per oferir al veïnat suport educatiu, així com la possibilitat d’accedir a espais esportius gratuïts i, fins i tot, assegurar un plat de menjar en les taules de les famílies més vulnerables. “Es generarà un entorn de lluita al voltant de les necessitats bàsiques de la població i és ací quan aconseguim ampliar una comunitat de lluita ben forta”, defensa Miquel.

Els col·lectius impulsors del Clot adverteixen que el projecte ja “està més viu que mai”, amb una escoleta en funcionament i una xarxa d’aliments i una cuina popular que continuaran en marxa. “Aconseguirem l’espai, siga com siga. Si cal generar conflicte al carrer, ho farem. És qüestió de temps recuperar l’espai que hem perdut”, conclouen.