Nou detencions al Vallès i Osona en un macrooperatiu de la Guàrdia Civil contra "moviments independentistes"

Un veí de Mollet del Vallès piulava a les 7.54 h del matí: “Avui dilluns ens llevem amb el carrer del Sol tallat per la Guàrdia Civil amb una dotzena de cotxes i armats #Mollet”. Instants més tard ho feien d’altres persones des de Sabadell (Vallès Occidental), Santa Perpètua de Mogoda, Cerdanyola del Vallès, Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) i Sant Pere de Torelló (Osona).

Nou han estat finalment les persones detingudes i una xifra similar els escorcolls. Aquestes mateixes fonts assenyalen que “a l’espera de l’anàlisi per part dels especialistes, s’haurien trobat substàncies considerades precursores que es podrien fer servir per a l’elaboració d’explosius” i se’ls acusa dels delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d’explosius. El desplegament de la benemèrita estaria integrat per més de 500 agents, comandat per la Brigada d’Informació i amb el suport de dos destacaments vinguts expressament des de Madrid.

Segons fonts de la fiscalia, estaríem davant d’una operació ordenada pel jutjat central d’instrucció 6, la investigació de la qual s’hauria iniciat un any i mig enrere i que, segons el Ministeri d’Interior espanyol tindria l’objectiu “d’aclarir les presumptes activitats delictives planificades per membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR)”. Una nota del fiscal de l’Audiència Nacional espanyola, Miguel Ángel Carballo Cuervo, ha confirmat les nou detencions, els deu escorcolls a locals practicades i que s’imputen delictes de “rebel·lió, terrorisme i tinença d’explosius”.

Segons la fiscalia de l’Audiència Nacional, l’operació té “la finalitat de localitzar i incautar proves que evidenciïn l’avançat grau de projectes amb finalitats terroristes davant de la certesa que les accions s’anaven a perpetrar aprofitant” la sentència i l’aniversari de l’1-O

El comunicat de la fiscalia justifica l’operació ordenada avui per “la finalitat de localitzar i, en el seu cas, confiscar proves que evidenciïn l’avançat grau de projectes amb finalitats terroristes” i detalla que “davant de la certesa que les accions s’anaven a perpetrar aprofitant el període comprès entre l’aniversari del referèndum il·legal d’autodeterminació de l’1-O de 2017 i l’anunci de la sentència del judici del ‘procés’, s’ha decidit procedir a la detenció dels implicats per avortar el projecte, que podria haver ocasionat danys irreparables tenint en compte com d’avançats estaven els preparatius”.

L’anterior operació de la Guàrdia Civil a Catalunya relacionada amb el moviment independentista i focalitzada en els CDR es va fer l’any 2018 i va suposar el confinament durant més d’un any de la veïna de Viladecans Tamara Carrasco i la fugida a l’exili del veí d’Esplugues de Llobregat Adrià Carrasco. En aquell cas es van confiscar caretes i xiulets, i es va incloure als atestats uns cordons de sabates com a material que serviria per a la fabricació d’artefactes.

Des del Comitè de Defensa de la República de Sabadell s’han convocat dues concentracions de protesta a partir de les deu del matí a la plaça de les Dones del Tèxtil i a la plaça Picasso de la capital vallesana. Sota el lema “Ens voleu atemorides, però hi tornarem”, diverses entitats han fet una crida a participar de la manifestació unitària “de suport a les detingudes” que es farà aquest dilluns a les 19 hores a la plaça del Doctor Robert. També s’han convocat concentracions en les altres localitats afectades per la operació judicial: a Santa Perpètua de Mogoda (a les 20 h. davant de l’Ajuntament, Mollet del Vallès (19 h. davant de l’Ajuntament, Cerdanyola del Vallès (19 h. a Francesc Layret) i Sant Fost de Campsentelles (demà dimarts a les 19 h. davant de l’Ajuntament). Al llarg del dia, igualment, s’han anat confirmant més concentracions aquest vespre en altres municipis com Manresa, Girona, Argentona, Tortosa, Vic, Hospitalet de Llobregat, Lleida, Esparreguera, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Sant Celoni, Cardedeu, Begues, Castelldefels, Mataró, Palafrugell, Reus, Blanes, Malgrat de Mar, la Selva del Camp, Valls, Vilafranca del Penedès, la Garriga, Calella, Puigcerdà, Ripoll, Banyoles, Figueres, així com davant del centre penitenciari de Puig de les Basses, al Tarragonès i davant comissaria de la Guàrdia Civil a la travessera de Gràcia de Barcelona.

Testimonis de la intervenció policial a Sabadell afirmen que agents de la Guàrdia Civil encaputxats haurien entrat al domicili d’una de les persones detingudes esbotzant la porta. Dins l’habitatge –que després s’ha escorcollat– hi havia una parella amb dues criatures. Aquestes mateixes fonts asseguren que tres de les persones detingudes formarien part dels 9 de Lledoners, un grup de manifestants imputats per protestar davant dels furgons policials quan s’enduien els presos polítics del Procés a Madrid el passat mes de febrer.

L’equip de premsa de la Guàrdia Civil ha difós un vídeo d’un dels escorcolls realitzats de matinada a Sabadell, on es veu una olla, pots i bosses sobre una taula d’un magatzem. No s’ha concretat l’ubicació de les imatges. Segons han explicat persones properes a una de les detingudes a Sabadell, es tracta d’un membre de la Comissió de Festes Populars i a casa seva “el màxim que han pogut trobar és pirotècnia de la festa major”. L’escorcoll de la Guàrdia Civil al domicili de la plaça de les Dones del Tèxtil de Sabadell ha finalitzat cinc minuts abans de les dotze del migdia. Ha estat aleshores quan els Mossos d’Esquadra han retirat el cordó d’antiavalots que protegia la zona, enmig d’una sonora esbroncada d’unes tres-centes persones que s’hi han concentrat des de mig matí.

Un altre dels escorcolls i una de les detencions s’ha fet en una masia situada entre els municipis de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló (Osona), els camins d’accés a la qual han estat tallats i bloquejats durant tot el matí per dispositius de la benemèrita. En aquest punt s’ha donat per finalitzada la intervenció a quarts de dues del migdia, quan els tot terreny de la Guàrdia Civil han abandonat els camins d’accés i la premsa ha pogut accedir fins a les portes de la masia. Els alcaldes dels dos municipis limítrofes –Sant Pere i Sant Vicenç– Jordi Fàbrega i Èric Sibina s’han queixat de l’actitud dels agents de la Guàrdia Civil i, en un comunicat fet públic per l’ajuntament de la primera localitat, s’ha detallat que “els dos alcaldes han estat advertits, rodejats per agents armats, que se’ls faria responsables de qualsevol mobilització de suport que es pogués convocar com a incitadors de tumults”. La nota de premsa reclama “la presumpció d’innocència per a la persona detinguda” i es remet “a antecedents coneguts per recordar que operatius semblants han estat, per sobre de tot, gesticulacions sobredimensionades de l’aparell de l’Estat per atemorir el moviment independentista”.

Les diferents comitives policials de la Guàrdia Civil han traslladat algunes de les persones detingudes fins a la caserna de la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca i des d’allà –previsiblement– fins als calabossos de la caserna de Tres Cantos, a la comunitat de Madrid, en direcció a la qual ja haurien sortit els vehicles que transporten a set d’elles; d’altres quatre, a primera hora de la tarda, encara no havien estat traslladades a cap dependència policial. Fonts del Ministeri de l’Interior assenyalen que podrien prestar declaració dimecres a la tarda o dijous al matí a les dependències de l’Audiència Nacional espanyola, al carrer Génova de la capital de l’Estat espanyol. El termini per passar a disposició judicial és 72 hores en cas d’imputació de delictes de terrorisme. Segons l’organització antirepressiva Alerta Solidària, dues de les persones detingudes ha prestat declaració a la caserna que l’institut armat té a la travessera de Gràcia de Barcelona, i a continuació han estat posades en llibertat amb càrrecs, una situació del tot inversemblant processalment, tenint en compte que s’imputen delictes de terrorisme.

Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, després d’una visita a la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, ha declarat que “aquesta és una operació judicial i la Guàrdia Civil actua com a policia judicial en prevenció de possibles actes delictius que hi pogués haver i no em correspon a mi donar informació d’una operació que jo no dirigeixo”. El fiscal encarregat del cas és Miguel Ángel Carballo, cap de l’àrea antiterrorista de la Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola, el mateix que va supervisar l’operació contra Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, i posteriorment va ser desautoritzat pel jutge Diego de Egea.

Actualització: concentracions multitudinàries

A partir de les 7 de la tarda s’han inciat diverses concentracions en algunes de les ciutats on s’ha produït la operació ordenada per l’Audiència Nacional espanyola pel matí, com Sabadell, Mollet del Vallès o Cerdanyola del Vallès, per exigir-ne la posada en llibertat i denunciar la “criminalització de l’independentisme”. Tot i que convocades mitjançant crides des dels diversos CDR, a les places s’hi han vist pancartes i presència de formacions polítiques i entitats socials de tot l’espectre del moviment independentista. També se n’han iniciat a altres localitats, com Badalona o Lleida (davant de la subdelegació del Govern espanyol, fortament protegida) i, a partir de 2/4 de 8, s’hi han afegit ciutats com Vic, Olot, Sant Cugat del Vallès o Manresa, entre moltes altres. En molts casos s’hi han atançat més d’un miler de persones. A Reus, després de la concentració a la plaça Prim, algunes desenes d’activistes s’han dirigit a l’estació d’Adif, on han ocupat les vies i han interromput el trànsit ferroviari durant uns minuts, exhibint una pancarta on s’hi llegia “La represssió no ens atura. Que se’n vagin!”.

La més multitudinària ha estat sens dubte la que s’ha produït a Sabadell (on hi ha hagut quatre, que ha aplegat més de 3.000 persones, segons els càlculs de la Directa, que omplien la plaça del Doctor Robert de gom a gom. En acabar la concentració, s’ha improvitzat una manifestació per la Rambla en direcció nord; més endavant s’ha aturat al carrer Antoni Cusidó, on encara s’hi estava fent un escorcoll per part d’agents de la Guàrdia Civil en un dels immobles on viu una de les persones detingudes. L’edifici estava custodiat per una àmplia dotació dels Mossos d’Esquadra. Poc després ha conclós l’escorcoll i el dispositiu policial s’ha desmantellat entre crits de “fora les forces d’ocupació” per part de les manifestants.

A Barcelona, prop de la caserna de la Guàrdia Civil on durant el dia han estat traslladades almenys dues de les detingudes, també s’hi ha concentrat més d’un miler de persones, que han proferit crits de “fora, fora, fora, la policia espanyola” i “1 d’Octubre, ni oblit ni perdó”. Un fort dispositiu de furgonetes de la Brimo dels Mossos ha tallat el carrer per evitar l’accés de les manifestants a les immediacions del quarter, dividint la concentració en dos grups a banda i banda.