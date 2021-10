Primera sanció a un propietari per cobrar un lloguer superior al que marca la llei

Les inquilines, afiliades al Sindicat de Llogateres, van descobrir que l'empresa Circum Barcino els estava cobrant un import superior al del contracte anterior i que a més, en constar com a particular en el contracte, els havia pogut cobrar 1.600 euros d'honoraris. L'Ajuntament de Barcelona ha multat la propietat amb 9.000 euros i les llogateres han interposat una demanda per reclamar 1.912 euros que han pagat de més des que van signar

Al contracte que van signar no hi havia cap referència al preu del contracte anterior i això va aixecar sospites. Una instància a l’Incasòl va revelar que el preu de l’anterior contracte era inferior al que havien signat i que, per tant, infringia la llei 11/2020 de regulació dels lloguers. Els inquilins del carrer Viladomat de Barcelona fa deu mesos que paguen 250 euros més mensualment.

L’Ajuntament de Barcelona ha resolt una sanció de 9.000 euros contra la propietat Circum Barcino SL, davant la qual encara pot interposar un recurs administratiu. Es tracta de la primera multa per signatura de contracte amb un preu superior al que marca la regulació, però el consistori no té competències per exigir el reemborsament de les quantitats cobrades de més. La mateixa llei indica que la reclamació de quantitats, siguin quines siguin, s’ha de fer per la via judicial. Per aquesta raó, les afectades, afiliades al Sindicat de Llogateres, van presentar una demanda de judici verbal, el passat 22 de setembre, on reclamen 1.912 euros a la propietat. Des que la van presentar, també han iniciat una vaga parcial i només paguen els 950 euros que els pertoca.

Esteve Clavell, un dels inquilins, explica que s’arriba a aquest punt després de contactar en diverses ocasions amb la propietat per arribar a un acord i legalitzar el contracte. Tal com indica l’escrit de la demanda, es van produir “nombroses comunicacions tan telefòniques, com per escrit, informant la propietat dels motius pels quals s’havia de procedir a reduir la renda, arribant inclús a proposar una possible mediació a través del Sindicat de Llogateres”. La resposta de Circum Barcino, afegeix Clavell, sempre va ser negativa i fins i tot van al·legar “com a motiu justificatiu” que “l’article 6 de la Llei 11/2020 té interposat un recurs d’inconstitucionalitat”. El mes de juny, el Govern espanyol va interposar el recurs, però sense demanar la suspensió immediata de la normativa, que continua plenament vigent.



Cobrament il·legal d’honoraris

Els inquilins també varen fer una consulta al registre de la propietat i van adonar-se que mentre el contracte, firmat a través d’Administración de Fincas La Llave de Barcelona, estava a nom d’un particular, l’habitatge estava registrat com a Circum Barcino.

Aquesta trampa, beneficiava l’arrendador perquè permetia carregar sobre els inquilins els costos dels honoraris, un total de 1.600 euros, que finalment han aconseguit que retorni. El decret 7/2019 estatal, aprovat el febrer de 2019, fixa que els honoraris els han de pagar els arrendadors quan la propietat correspon a una empresa.

Els últims mesos, tant l’Agència Catalana de l’Habitatge com l’Ajuntament de Barcelona han iniciat expedients sancionadors a arrendadors i portals immobiliaris que no informaven en els anuncis del preu de l’índex, obligatori per llei. Per Enric Aragonès, portaveu del Sindicat, en aquests casos i, sobretot, si s’arriba a fixar una renda per sobre dels topalls de la regulació, “és important que l’administració sancioni i que ho faci amb celeritat: per deixar clar als arrendadors que la llei s’ha de complir, i per enviar un missatge a la gent llogatera perquè pugui denunciar les vulneracions dels seus drets”. Moltes persones –reconeix Aragonès– “poden viure amb inquietud o por el fet d’haver de denunciar les males praxis dels seus arrendadors, immobiliàries i APIs”. Per això, considera que l’organització i l’afiliació al Sindicat són “clau a l’hora de protegir els drets de la gent llogatera”.