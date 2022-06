Agents del Departament de Seguretat Nacional espanyol intenten infiltrar un confident a les joventuts d'ERC i a Batec

La 'Directa' fa seguiment dels diversos encontres presencials i de les converses de missatgeria mòbil entre Enric Pérez i dos homes que afirmen ser membres del principal òrgan de la seguretat de l'estat, controlat pel Gabinet de la Presidència del Govern espanyol. Li van requerir que recuperés la seva militància a Jovent Republicà per investigar l'activitat del moviment juvenil Batec

Quan Enric Pérez va respondre al telèfon aquell 28 de març, poc podia imaginar que la trucada acabaria desencadenant un intent de captació per part de dos suposats agents del Departament de Seguretat Nacional espanyol que s’estendria durant pràcticament tres mesos. Durant aquest temps, dos homes que s’han presentat com Alfredo i Juan han mantingut dos reunions presencials i han intercanviat nombrosos missatges amb el jove, que es declara independentista. L’objectiu: guanyar-se la seva confiança per recaptar informació sobre les joventuts d’ERC (Jovent Republicà) i el col·lectiu Batec. “De cara al pròxim cafè, qualsevol informació que puguis recopilar sobre el col·lectiu que hem parlat [BATEC] i la seva relació amb Jovent Republicà i altres col·lectius ens pot interessar”, li deia Alfredo en un missatge de Telegram el passat 10 de maig.

La Directa ha estat testimoni discret de les trobades i ha tingut accés a les gravacions de les converses que va fer Enric Pérez, també als missatges de Telegram que va intercanviar el jove amb els suposats agents del DSN. Des del moment que va rebre la primera trucada, Pérez va posar tota la informació del cas en mans d’aquest mitjà –i també del diari Ara– i va mantenir l’escenificació fins al 22 de juny passat, aquesta mateixa setmana, quan s’hauria d’haver produït la tercera reunió. Una reunió que mai va tenir lloc, ja que els agents van cancel·lar la trobada en l’últim moment per una suposada urgència.

“Treballem al Departament de Seguretat Nacional i ens dediquem a buscar col·laboradors, gent que ens doni un cop de mà en distintes temàtiques. A Catalunya, evidentment, ens dediquem a l’independentisme i a altres coses. Tens un perfil interessant, per això ens hem volgut posar en contacte amb tu”. Així va ser la presentació de Juan, l’altre dels suposats agents, qui va concretar quin era el seu objectiu sense dilacions, després d’unes paraules de cortesia. “Ens dediquem a aconseguir gent que vulgui col·laborar amb nosaltres de manera puntual per obtenir informació o bé genèrica o bé específica i, a partir d’aquí, si la col·laboració funciona, anar-nos coneixent més profundament i buscar enteniment, res més”.

Durant les trobades, especialment la primera, un element de discussió entre els dos agents i el jove és el posicionament polític d’Enric Pérez. “Puigdemont, el dia que vingui, haurà de passar pel mateix que han passat els altres. És una qüestió política. Hi ha una sèrie de delictes penals que s’han comès i dels quals haurà de rendir comptes, igual que han rendit comptes els altres. Al final t’adones que en què ha quedat això? En res. Cal ser conscients, fora de Catalunya, de la gravetat dels fets. Tampoc vosaltres éreu conscients de la gravetat dels fets”, li diu Juan amb relació al referèndum de l’1-O.

Tot i que el cas d’Enric Pérez és el més ben documentat, no és l’únic. Des de l’any 2017 la Directa ha tingut accés a dos casos més que són molt semblants al de Pérez: el de Bryan Jiménez, un membre de l’esquerra independentista de la Garriga que ho va patir l’any 2017 coincidint amb el referèndum i el d’Olga Esquius, una jove de Sant Boi de Llobregat que prefereix mantenir l’anonimat sota un nom fictici, qui va ser abordada per dos agents el desembre del 2019 a les portes del seu domicili familiar.

Suposadament, darrere de l’intent de captació d’Enric Pérez es troba el Departament de Seguretat Nacional espanyol, una oficina creada en l’any 2012 com a òrgan de treball permanent en matèria de seguretat i que està sota control directe del Gabinet de la Presidència i en últim terme pel president espanyol Pedro Sánchez. “El nostre treball fort i dur és contrastar la realitat amb el subjecte [infiltrat] per a veure si el que tenim plasmat en els documents del nostre departament coincideix”, explica un dels suposats agents en una de les trobades amb Pérez.

La Directa s’ha posat en contacte amb Batec i amb Jovent Republicà per copsar la seva reacció davant d’aquest intent de captació. “Que l’Estat Espanyol ens vulgui espiar no ens sorprèn, però no per això deixa de ser un fet extremadament greu. Batec és una xarxa organitzada que té unes demandes clares, majoritàries i de sentit comú, i si ens volen espiar és per això mateix. Batec denuncia l’actuació de les clavegueres de l’Estat contra l’independentisme català i segueix treballant per enfortir-se i seguir sent útil pel país”, detallen des del moviment juvenil. Per la seva banda, des de Jovent Republicà s’adverteix que faran front “aquesta operació d’estat, explicant-ho a tot arreu perquè tothom ho conegui, exigint llum i taquígrafs i responsabilitats, i utilitzant els mecanismes judicials que tenim a l’abast perquè aquesta persecució i coacció no pot quedar impune”.

Des d’aquest mitjà hem provat de saber la versió dels fets des del Gabinet de la Presidència i des del Departament de Seguretat Nacional espanyol, a qui hem interpel·lat via telèfon i correu electrònic, però fins al moment no hem rebut resposta.