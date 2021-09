Un grup de neonazis pretén desallotjar una nau okupada a Esplugues de Llobregat

“Venim a recuperar la propietat, heu d’obrir, sortir i deixar-nos passar”. Aquestes són les paraules amb les quals tres neonazis es van presentar dimarts passat a les portes del Centre Social Okupat (CSO) La Fábrika, ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, 98-100 del barri de La Plana d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Faltaven deu minuts per les dues del migdia quan un dels habitants d’aquesta nau –okupada des de l’octubre de 2019– es disposava a sortir al carrer. Abans d’obrir la porta, el jove va sentir com algú la colpejava i va veure a l’altra banda tres homes corpulents i caps rapats que es van presentar com a treballadors de l’empresa de desallotjaments extrajudicials Fuera Okupas, segons explica un dels okupants que vol mantenir el seu anonimat per raons de seguretat.

Posteriorment, van entregar al noi una targeta amb el nom d’un suposat advocat, Javier García, el logotip de l’empresa i les seves dades de contacte, mentre li ordenaven que sortís de casa seva amb l’amenaça de tirar la porta a terra i trucar als Mossos d’Esquadra si feia cas omís. Els tres individus van intentar forçar l’accés a la nau entre crits i intimidacions de diversa índole, fins que mitja hora després van marxar advertint que tornarien, afirmació que fins al moment no s’ha fet realitat.

Segons ha pogut esbrinar la Directa, un d’aquests homes era Jorge Plaza Vallés, membre de l’organització juvenil d’extrema dreta Bastión Frontal. El grup es va donar a conèixer durant la pandèmia a Madrid i ha centrat les seves accions a atacar el col·lectiu de menors no acompanyats, el que li va valdre una denúncia de la Fiscalia per un presumpte delicte d’odi. Actualment, compten amb altres nuclis actius a ciutats com Sevilla o València, d’on prové el membre de Fuera Okupas.

Així mateix, Jorge Plaza forma part de Juventud Nacional, l’ala juvenil del partit ultradretà i xenòfob España 2000, amb el qual ha actuat com a membre del seu servei de seguretat en diverses mobilitzacions de tall feixista. El passat mes de maig, Plaza va ser detingut per la Policia Nacional espanyola juntament amb un altre conegut nazi valencià, en una causa judicial que segueix oberta en fase d’instrucció. La Fiscalia de Delictes d’Odi de València l’acusa de múltiples delictes per la brutal pallissa que haurien propinat a un jove prop del campus Tarongers de la Universitat de València durant el Primer de Maig d’enguany.



Fuera Okupas i el món de les MMA

Un dels altres tres neonazis que van acudir al CSO La Fábrika a principis de setmana i que ha pogut ser identificat per aquest mitjà és el veí de Borriana (Plana Baixa) Toni Castellano. És un conegut lluitador d’arts marcials mixtes (MMA, per les seves sigles en anglès) i altres esports de contacte com el grappling –del qual es va proclamar campió d’Europa l’any 2019– i el kick-boxing, en el que ha aconseguit guanyar campionats regionals, nacionals i europeus. Castellano entrena a l’acadèmia d’arts marcials Parabellum (que significa “prepara la guerra” en llatí), ubicada a Vila-real i dirigida pel seu entrenador, Diego da Silva, però també treballa com a instructor de defensa personal.

Fuera Okupas té una plantilla integrada per diferents combatents professionals –patrocinats per l’empresa– i que són alhora operaris dedicats als desallotjaments: Enoc Solves, Ilia Topuria, José Agustín Jiménez Agus o Fredy el Gigante. D’altres combatents d’aquesta empresa estan patrocinats per España Imperial, un segell que agrupa lluitadors de combats internacionals dirigits per l’exlluitador Chinto Mordillo, secretari general de l’Associació Espanyola d’Arts Marcials Mixtes, entitat per la qual Fuera Okupas promociona una campanya de donacions econòmiques. Quan estava operatiu, el gimnàs de Mordillo era Meguro Roquetes, a Nou Barris, un espai que va ser el lloc d’entrenament d’alguns dels membres de Desokupa (empresa pionera en la pràctica de desallotjaments extrajudicials a l’Estat espanyol), com Ernesto Navas o Zhivko Ivanov.

Jorge Fe Massó és l’administrador únic de Kherson SL, empresa des d’on dirigeix els desnonaments extrajudicials de Fuera Okupas. També gestiona cobraments a morosos a Facilcobro-Sindicato del Cobro. Ambdues empreses comparteixen mateix telèfon i mateixa direcció postal: carrer Galileu, 244, un local ubicat al barri de les Corts de Barcelona. Així i tot, Fuera Okupas també té una seu al municipi madrileny de Las Rozas i una segona oficina als Països Catalans, en aquest cas al carrer Xàtiva, 25 de la ciutat de València. Una de les consignes de l’empresa, així com els tatuatges d’alguns dels seus operaris-desallotjadors, és el “no parar fins a conquerir”, un lema difós per Ramiro Ledesma, un dels creadors de la Falange Española y de las JONS.



Crida a la solidaritat

“Volem donar l’alerta públicament i apel·lar a la solidaritat de la classe treballadora, les antifeixistes i qualsevol persona que cregui en l’habitatge com a dret fonamental. Fora neonazis i gentrificadors dels nostres barris”. Així s’expressen les membres del CSO La Fábrika en un missatge que han fet córrer entre col·lectivitats i individualitats del seu entorn per demanar que estiguin atentes a futures crides en cas que els membres de Fuera Okupas tornin a aparèixer. Després de l’episodi de dimarts, asseguren que es van posar en contacte amb els Mossos d’Esquadra per avisar de les coaccions que havien patit i la resposta que van obtenir és que quedava constància de l’incident i que els avisessin de nou si els neonazis tornaven.

La propietat de la nau és de PIRSA 2014 S.L., empresa amb domicili social a Esplugues encapçalada per un administrador únic anomenat Pedro Ruiz Vera

Actualment, a la nau okupada viuen una quinzena de persones, entre les quals principalment hi ha joves i persones d’origen migrant sense feina ni alternativa habitacional, algunes d’elles amb fills a càrrec. L’immoble és una antiga fàbrica de dues plantes, una que s’ha reconvertit en diferents llars i una altra on s’ha fet un taller de bicicletes i serigrafia, entre altres usos. Les okupants destaquen la feina que han hagut de desenvolupar per buidar d’escombraries l’espai i així dignificar-lo, després de romandre més de sis anys completament abandonat.

Avui dia, la propietat d’aquesta nau catalogada per a ús industrial és PIRSA 2014 S.L., que segons consta al registre de la propietat la va adquirir mitjançant una operació de compravenda formalitzada el passat mes de maig. Es tracta d’una societat limitada amb domicili social al número 35 del carrer Francesc Layret d’Esplugues de Llobregat, encapçalada per un administrador únic anomenat Pedro Ruiz Vera i dedicada a la promoció d’edificacions dins el sector de la construcció i les activitats immobiliàries. Les okupants de La Fábrika assenyalen l’empresa com la responsable de la contractació de Fuera Okupas i exigeixen que cessi en les seves pretensions.