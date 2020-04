Com un nen de tretze anys ha pogut dirigir des d'Estònia una organització internacional neonazi?

Commander era el líder de la Divisió Feuerkrieg (FKD), una de les xarxes internacionals de neonazis paramilitars més actives del món, amb gairebé un centenar de membres repartits en quinze països. L’autodenominat Commander era el responsable de reclutar i de decidir l’admissió de nous membres a l’escamot. En els xats interns encoratjava el grup a “sacrificar-se” i utilitzar la violència insurgent i els atemptats. Commander va compartir instruccions sobre la fabricació d’explosius amb peròxid d’acetona i, coincidint amb el centenari de la fundació del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys (NSDAP), pretenia organitzar uns campaments de formació militar.

Commander té tretze anys i viu a Estònia. Així ho va destapar el diari Eesti Ekspress el 8 d’abril, en un reportatge en el qual explica com la policia estoniana va identificar Commander. Com que el noi és menor de catorze anys, no pot ser processat penalment a Estònia. És per això que, al gener, les autoritats el van visitar al seu domicili però no va entrar en presó preventiva a causa de la seva edat.

La Divisió Feuerkrieg (‘foc de guerra’), cofundada l’octubre de 2018 per Commander o Kriegsherr (un altre pseudònim emprat per ell, que en alemany significa ‘senyor de la guerra’), va difondre la seva propaganda en forma de vídeos, mems, fotografies, octavetes al carrer i propaganda diversa a través de les aplicacions de missatgeria Telegram, Wire i Riot.im; de la plataforma de videojocs Steam, i de les xarxes socials Discord i Gab, una mena de Twitter molt popular entre tot l’espectre d’extrema dreta, des de l’alt-right fins a la dreta radical institucionalitzada com ara Jair Bolsonaro o Vox. Aquests grupuscles del moviment neonazi afí al terror i a la violència s’organitzen a internet en anomenades divisions. Durant la primavera de 2019, l’FKD va saltar a la palestra mediàtica quan va publicar a Gab amenaces de mort contra l’eurodiputat i antic primer ministre de Bèlgica Guy Verhofstadt i l’executiva en cap de YouTube, Susan Wojcicki.

L’organització instava els seus membres a “contribuir a la caiguda de la civilització moderna” i “salvar la raça blanca” mitjançant tiroteigs massius o atemptats com els d’Oklahoma City el 1995, Oslo i Utoya el 2011, Charleston el 2015, Pittsburgh el 2018, o Christchurch, El Paso o Halle, aquests tres darrers perpetrats durant l’any 2019. El grup considera “sants” els seus autors, que van deixar escrit als xats: “No tenim por de la mort”.

Aquestes divisions són grups radicalment supremacistes blancs, marcadament joves i internacionalment organitzats que fantasiegen amb una rebel·lió armada per aturar un suposat i conspiranoic “genocidi blanc” i establir etnoestats blancs nacionals. Finalment, l’FKD va anunciar la seva dissolució el mateix 8 de febrer. Tot i així, els cabdills del grup van afirmar als xats interns que la dissolució era només una formalitat de relacions públiques i que continuarien amb un nou nom.



L’acceleracionisme i la cultura de ‘Siege’

Els adherits a l’FKD predicaven l’anomenat acceleracionisme, una teoria associada a la desaparició del capitalisme mitjançant l’acceleració per embat de les relacions de producció, mecanisme per aconseguir el col·lapse del sistema econòmic i canvis polítics radicals. Per aquests grups, l’acceleració per embat significa l’assassinat massiu o l’assassinat d’alt perfil.

James Mason és el principal propagador d’aquesta teoria. Ho va fer en diversos butlletins escrits entre 1980 i 1986 anomenats Siege, que més tard van ser recopilats en un llibre que ha esdevingut de culte nazi. Mason, que l’any 1966 i amb tan sols catorze anys es va afiliar al Partit Nazi Americà de George Lincoln Rockwell, insisteix a mode de distopia que només el col·lapse complet –a través d’una guerra racial– de la societat nord-americana aportarà les condicions suficients per posar ordre a través del nazisme.

L’FDK és un grup emmirallat i influenciat per la Divisió Atomwaffen, la primera organització coneguda en propagar sense fissures les idees de Mason i de l’assagista neonazi rus d’origen uzbek conegut a la xarxa com a Alexander Slavros, que també era el creador de l’avui extint però influent portal ultra IronMarch. L’auge del supremacisme blanc a rebuf de la campanya electoral i presidència de Donald Trump, així com amb la consolidació de noves tendències de dreta radical –l’anomenada alt-right–, van fer aflorar de nou l’obra de Mason. Així va ser com la Divisió Atomwaffen, un dels nous grups neonazis paramilitars més actius dels Estats Units, va reeditar i imprimir de nou Siege. Mason és actualment assessor de l’organització, una xarxa responsable de diversos assassinats, de planificar atacs terroristes i d’altres accions criminals.



Dels xats virtuals a les accions reals

El febrer de 2020, Conor Climo, exmilitar i guàrdia de seguretat de 24 anys, va ser condemnat a presó per posseir il·legalment un rifle AR-15 i per haver planificat atacs en una sinagoga i un bar LGBTQ+ de Las Vegas l’agost de 2019. També el febrer d’enguany, el soldat de Kansas City Jarrett Smith, de 24 anys, va ser condemnat a presó per orquestrar un atemptat amb explosius contra l’agència de notícies CNN el setembre de 2019 i per distribuir material per a la fabricació casolana d’explosius. Smith va mostrar interès a assassinar membres del moviment antifeixista i també a unir-se al Batalló Azov o a Pravy Sektor, dos grups paramilitars neonazis d’Ucraïna. Tant Climo com Smith eren membres d’FKD. Com també ho era l’exsoldat Dillon Hopper, el líder del grupuscle neonazi Vanguard America amb el qual James Fields va desfilar abans d’atropellar amb cotxe la contramanifestació antifeixista de 2017 a Charlottesville i matar una manifestant.

Taylor Parker-Dipeppe, conegut amb el sobrenom ‘Azazel’, era considerat el número dos de ‘Commander’ al capdavant de la xarxa i va ser arrestat a Spring Hill (EUA) amb tres membres de la Divisió Atomwaffen per haver amenaçat periodistes

Al Regne Unit, un jove de setze anys de la localitat de Rugby, conegut als fòrums interns d’FKD com a DV, va ser acusat i processat el setembre passat per delictes de terrorisme i per fabricació d’armes amb productes químics. El grup va amenaçar posteriorment el cap de la policia del comtat de West Midlands publicant les seves dades personals. Aquell mes, Taylor Parker-Dipeppe, amb el sobrenom Azazel, va ser arrestat a Spring Hill (EUA) amb tres membres de la Divisió Atomwaffen per haver amenaçat periodistes. Parker-Dipeppe era considerat el número dos de Commander al capdavant de la xarxa. L’octubre de 2019, un membre d’FKD –presumptament l’usuari EksD– va col·locar un dispositiu explosiu davant de l’edifici Technopolis de la ciutat de Vílnius (Lituània) i va pintar a les parets una esvàstica enorme. La bomba no va detonar però l’FKD ho va reivindicar.

Segons el diari Der Spiegel, l’FKD té sis membres identificats a Alemanya. El seu líder, l’electricista de 22 anys Fabian D., de pseudònim Heydrich, va ser detingut el febrer a Baviera acusat de delictes de terrorisme i de fabricació de fusells. Des d’aleshores, es troba en presó preventiva. Als xats de la cèl·lula, Fabian D. va expressar la seva intenció de matar per convertir-se en “sant”. A Croàcia, l’agressiu entusiasme per l’acció de Noah Lycul, de 17 anys, el va portar a cometre presumptament nombrosos delictes d’odi, com ara agressions físiques contra persones migrants o a vandalitzar amb insígnies nazis un monument partisà a Labin.



La lluita antifeixista desactiva l’organització neonazi

El mitjà de comunicació Unicorn Riot va publicar, el 20 de març, la filtració de vuit mesos de converses internes dels xats encriptats de l’FKD, en les quals alguns dels seus membres discutien sobre com realitzar una “gihad blanca” o com convertir el coronavirus en arma si algun d’ells donava positiu. La infiltració a l’FKD per part d’Unicorn Riot i d’Eugene Antifa, un col·lectiu d’investigació antifeixista de l’estat d’Oregon (EUA), ha estat cabdal per desactivar l’organització i evitar l’execució de complots de terror basats en l’odi.

Per una banda, per contribuir al seu desmantellament a través d’informació i outings que han identificat els sobrenoms dels seus membres, han revelat la seva ideologia acceleracionista i els contactes que tenien. Per l’altra, per conèixer el funcionament i la metodologia de reclutació i radicalització, dirigida a un públic adolescent, juvenil i masculí. Segons Unicorn Riot, una de les particularitats de l’FKD és l’elevada taxa d’adolescents entre els membres del grup. “L’FKD podia apel·la virtualment els adolescents perquè els proporciona un clar sentit d’identitat, de comunitat i de propòsit davant l’alienació i la incertesa”, asseguren.

En declaracions a Associated Press, Oren Segal, vicepresident de la Lliga Antidifamació (ADL), va afirmar que “els nens no són només un objectiu dels fòrums que glorifiquen el supremacisme blanc, sinó que també mantenen aquests llocs, captivats per la seva capacitat d’unir-se o influir en un moviment internacional des d’un ordinador domèstic”. Així doncs, afirmava que l’FKD “representa les tendències més descentralitzades i perilloses del neonazisme insurgent contemporani”. “Que nois joves obtinguin aquesta sensació de pertinença a un moviment d’odi és més comú del que la majoria de la gent es pensa, i és molt preocupant. Però, avui dia, accedir a un món virtual d’odi és tan fàcil com sintonitzar els dibuixos animats del dissabte al matí a la televisió”, va tuitejar Segal en referència a les informacions publicades recentment sobre Commander.



Vincles amb un diputat d’Estònia

Segons apunta el rotatiu Eesti Ekspress, Commander va tenir un contacte virtual amb el diputat del Partit Popular Conservador d’Estònia (EKRE) i cap de la secció juvenil de la formació Ruuben Kaalep. Des de l’abril de 2019, el partit d’extrema dreta EKRE, que reclama “Estònia per als estonians”, forma part de la coalició de govern del primer ministre Jüri Ratas.

Segons Eesti Ekspress, un dels xats creats per Commander, no l’oficial de l’FKD, contenia el nom d’usuari de Kert Valter. Aquest era un dels pseudònims usats per Kaalep, en comptes falsos, en la seva activitat l’any 2019 –reconeguda per ell mateix– a les xarxes socials i a les seccions d’opinió dels mitjans de comunicació d’Estònia.

El diputat del Partit Popular Conservador d’Estònia (EKRE) i cap de la secció juvenil de la formació, Ruuben Kaalep, té una llarga història de contactes amb grups i personalitats de l’espectre ultradretà

Ruuben Kaalep té una llarga història de contactes amb grups i personalitats de l’espectre ultradretà. Des de col·lectius identitaris i neofeixistes de Finlàndia i Lituània, com Suomen Sisu i Kryptis respectivament, fins a diversos pseudointel·lectuals de l’alt-right estatunidenca com Jared Taylor i Greg Johnson. Kaleep també ha col·laborat en conferències i actes antisemites i etnonacionalistes amb representants del neonazi Batalló Azov d’Ucraïna o amb el neopagà de les Illes Fèroe actiu a Suècia Fródi Midjord.

Fins ara, el diputat d’EKRE ha organitzat dues sessions d’entrenament amb armes de foc per a les joventuts del partit. Posteriorment van publicar fotografies de grup, armats, en les quals l’estètica, amb la cara tapada amb màscares de crani, s’assembla molt a l’emprada pels grups neonazis acceleracionistes.

Des de fa uns anys, cada final de juliol els veterans de la 20a divisió de les Waffen-SS, un batalló estonià de l’Alemanya nazi, es reuneixen a la ciutat de Sinimäe, al nord-est del país i frontera amb Rússia, per commemorar la batalla de la línia de Tannenberg, una contesa entre les tropes estonianes de Hitler i l’URSS. També organitzen ofrenes florals al monument de Lihula, un polèmic monument, creat el 2004, en el qual es pot llegir: “Per als homes estonians que van lluitar el 1940-1945 contra el bolxevisme i per la restauració de la independència d’Estònia”. Tant Kaalep com EKRE, el partit liderat per Mart Helme i el seu fill Martin, són els principals promotors d’aquests actes i han manifestat que els veterans de les Waffen-SS són “els alliberadors d’Estònia”.