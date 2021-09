Creen un grup de suport a dues persones encausades per les destrosses a la comissaria dels Mossos de Vic

Aquest dijous s’ha presentat a Vic (Osona) el grup de suport a dues de les persones encausades per les accions de protesta del 16 de febrer passat a la mateixa ciutat. La convocatòria d’aquell dia es va produir arran de l’empresonament del raper Pablo Hasél i va acabar amb diverses destrosses a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. A l’acte, que ha aplegat més d’un centenar de persones a la plaça del Mil·lenari, a escassos metres de la comissaria, hi han participat les dues persones encausades. Les acompanyaven, entre altres, una representació del grup de suport a Pablo Hasél, entre elles la mare del raper lleidatà.

De fet, algunes de les paraules més aplaudides durant l’acte van ser les de la mare de Hasél, quan ha dit que “no criminalitzarem cap acció, perquè realment el que són criminals són les seves polítiques”, referint-se als governs espanyol i català. “Criminal no és qui crema contenidors ni qui mostra la seva ràbia”, ha afegit. “Ells fins i tot cauen en la crueltat, per tant tota lluita és legítima”, ha conclòs, abans de fer una crida a la unitat antirepressiva i a “no deixar mai cap represaliat de costat”.

El grup de suport a les dues persones encausades pren el nom del codi 33, aquell que activen els Mossos en casos de màxima alerta, com van fer el 16 de febrer a Vic

El grup de suport a les dues persones encausades pren el nom del codi 33, aquell que activen els Mossos en casos de màxima alerta, com van fer el 16 de febrer a Vic. Denuncien que la Generalitat és “còmplice” de la repressió de l’Estat espanyol. També demanen el suport per a en Tarik, veí de les Masies de Voltregà, i en Guillem ‘Serkru‘, de Roda de Ter, les dues persones encausades, “identificades de forma dubtosa amb posterioritat als fets de què se’ls acusa”.

Un altre representant del grup de suport a Pablo Hasél ha dit que feia arribar de part del raper lleidatà tot el suport a les dues persones encausades, a més de la solidaritat amb les persones que aquell 16 de febrer van sortir al carrer, “especialment que es lluités amb tanta contundència”. Al final, ha llegit un breu escrit que Hasél ha fet arribar, on en la línia d’altres intervencions del vespre, deia que “l’objectiu de la repressió és allunyar-nos de la lluita”, tot encoratjant a la gent a organitzar-se.

A l’inici de l’acte, Xavi Redon, en nom del grup de suport Codi 33, ha explicat que a Osona ja hi ha una cinquantena de persones encausades per les protestes posteriors a l’1 d’Octubre i que “res fa pensar que la xifra no s’incrementi, ja que es continuen rebent citacions”. Hi ha tantes encausades, ha afegit, que s’han hagut de diversificar els grups de suport, “per no quedar desbordades”.

Xavi Redon, en nom del grup de suport Codi 33, ha explicat que a Osona ja hi ha una cinquantena de persones encausades per les protestes posteriors a l’1 d’Octubre

Per la seva part, Cèsar Lagonigro, president de l’Associació d’Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans, que porta la defensa de les dues persones encausades presents i d’una tercera també investigada pels fets del 16 de febrer, ha incidit en el fet que “la repressió busca la desmobilització i negar el dret de protesta, perquè les persones encausades s’enfonsin i s’enfonsi el seu entorn”. Molt crític amb els partits independentistes i el govern català, ha animat a continuar exercint el dret de protesta. Lagonigro ha lamentat que la brigada d’informació dels Mossos tingui Osona “al punt de mira”, en tant que és una comarca que s’ha mantingut ferma en la defensa dels drets nacionals.

L’acte ha acabat amb la interpretació per part de Guillem ‘Serkru‘, una de les dues persones encausades, d’un tema de rap en solidaritat amb Pablo Hasél, el mateix que va cantar ell mateix el 16 de febrer a la plaça Major de Vic. També s’ha convidat a tothom a participar en la jornada festiva i de trobada dels diferents grups de suport de persones represaliades en el territori que es farà a Sant Hipòlit de Voltregà.

*Article publicat originalment a Setembre