El fiscal Miguel Ángel Aguilar falseja el contingut dels tuits d'un independentista i l'acusa de delictes d'odi

Un veí de Barcelona citat a declarar com a investigat per haver tuitat: “Els canelons els farem de carn de nen castellanoparlant, com s'ha fet tota la vida” que, segons assegura, va fer en resposta a unes declaracions de Pablo Casado (PP) sobre l'ús del castellà a les escoles de Catalunya

“Atribueix a la família del menor castellanoparlant la condició de feixista. Tot plegat amb la conseqüent humiliació pública per a aquesta família que d’aquesta manera es ridiculitza i a la vegada se l’assenyala públicament per parlar castellà”. Aquesta frase consta a l’escrit que el fiscal Miguel Ángel Aguilar, cap de la Secció de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona va dirigir el 28 de juny al jutjat d’instrucció 12 de Barcelona. Les proves que aporta el fiscal són cinc tuits publicats per l’acusat Jordi S., però a cap d’aquests hi apareix l’afirmació feta per Aguilar. En un d’ells es fa referència al feixisme, però amb aquesta literalitat: “Els canelons de bots i trolls frikifeixistes de número random també em queden prou bons”. El tuit formava part d’un fil iniciat amb el missatge “Els canelons els farem de carn de nen castellanoparlant, com s’ha fet tota la vida”. Cap referència a la família del nen de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar que reclamava la seva escolarització en castellà, i que és la impulsora del procés penal contra diversos tuitaires, de la mà de l’assemblea Escuela Bilingüe en Cataluña i de l’associació Movimiento contra la Intolerancia, amb el suport de la Fiscalia contra els Delictes d’Odi i Discriminació. Altres tres tuitaires també estan sent investigats, després que la Unitat d’Investigació de Radicalismes a la Xarxa dels Mossos d’Esquadra en determinés les seves filiacions.

“Només vaig voler respondre de manera sarcàstica a les afirmacions de polítics com Pablo Casado que van assegurar que a Catalunya ‘no es deixen anar al lavabo als nens si no parlen català’ o que ‘això sembla l’Alemanya nazi’”, assegura en Jordi S., que aquest dilluns al matí està citat a declarar a la Ciutat de la Justícia, sota l’acusació de cometre els presumptes delictes de lesió de la dignitat per motius discriminatoris i en contra la integritat moral, pels que la petició de pena s’enfila fins als dos anys de presó. “El que diu el fiscal al seu escrit no té res a veure amb el que vaig piular, directament s’ho inventa”, manifesta atònit l’afectat, que té esperances que la seva causa s’acabi arxivant.

Els Mossos d’Esquadra, per aconseguir determinar les identitats dels encausats, va desplegar una investigació on va involucrar diverses unitats i desenes d’agents de la Comissaria General d’Informació. Així i tot, alguns dels tuitaires no han estat identificats. Com a mesura cautelar en el procediment, el fiscal Aguilar va enviar una sol·licitud a la seu de Twitter a San Francisco (Estats Units) en la qual, en base “al Protocol per a Combatre el Discurs d’Odi Il·legal en Xarxa per lluitar contra el racisme, la xenofòbia la LGBT-fòbia i altres formes d’intolerància” se li demanava la retirada dels missatges publicats per en Jordi S. i la resta de tuitaires independentistes investigats en aquesta causa.

Malgrat tot, Twitter avui dia encara manté publicat el missatge “Els canelons de bots i trolls frikifeixistes de número random també em queden prou bons”, penjat a la xarxa la setmana anterior a la celebració de la festivitat de Sant Esteve de l’any 2021, data en què tradicionalment a Catalunya es cuinen canelons.