La Fundació la Caixa vol desnonar una família d’un pis de protecció oficial a Salou

L’edifici del número 6 del carrer Frederica Montseny de Salou ja té el mateix nombre de pisos buits que habitats. El 2009 l’Obra Social la Caixa va acabar de construir aquesta promoció de protecció oficial en uns terrenys de 6.000 metres quadrats cedits per l’Ajuntament i ara ha deixat de renovar els contractes de lloguer i està expulsant el veïnat per vendre els pisos. Una de les famílies afectades és la de Kika Aguilera, que hi viu des del 2017 amb el seu marit i el seu fill, i a qui avui, 5 de febrer, CriteriaCaixa vol desnonar.

Aguilera i la seva família van aplicar per accedir a un pis de protecció oficial i l’abril del 2017 van signar un contracte de lloguer a cinc anys, pensant que hi havia la possibilitat de renovar i que tindrien dret a compra. Però la promoció està subjecte al règim de protecció oficial, per tant, sols un període de deu anys, i quan l’abril del 2022 va acabar el contracte, CriteriaCaixa els va enviar una carta comunicant que havien de marxar. “Des d’aleshores, hem rebut trucades contínues, advertint-nos que carregarem amb les despeses del judici i les costes dels advocats, i ens han arribat a acusar de deure diners, quan hem continuat pagant cada mes tot aquest temps”, lamenta Aguilera. Però no tot el veïnat ha pogut aguantar la pressió i la incertesa: “A la meva veïna la van fer fora en ple covid amb una nena petita”, relata.



37 promocions en perill

L’accionista únic de CriteriaCaixa, la propietat de la promoció de Salou, és la Fundació la Caixa. Alhora, l’empresa és la principal accionista de CaixaBank amb un 30% de les accions, i, per tant, es veu directament beneficiada pels guanys de l’entitat bancària del 2023: 4.816 milions d’euros, un 53,9% més que l’any anterior. CaixaBank ha anunciat que distribuirà el 60% dels beneficis als seus accionistes i, per tant, a CriteriaCaixa li pertoquen 900 milions d’euros. Alhora, el president de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, recentment ha assegurat que la Fundació la Caixa “manté el seu compromís amb el desenvolupament social i humà, especialment amb el de les persones més vulnerables”.

CaixaBank ha anunciat que distribuirà el 60% de beneficis als seus accionistes i, per tant, a CriteriaCaixa li pertoquen 900 milions d’euros

Tot i els beneficis i les paraules de Fainé, el Sindicat de Llogateres fa temps que denuncia que les veïnes d’altres promocions de la cartera immobiliària de la Fundació la Caixa es troben en situacions similars. De fet, el març de 2023, el veïnat de catorze de les 37 promocions d’habitatge de protecció oficial de l’entitat financera van llançar la campanya “Destapem La Caixa” per reivindicar una negociació col·lectiva i la consolidació d’un parc protegit de lloguer.

Amb subvencions públiques de fins a 25 milions d’euros, segons el Sindicat de Llogateres, l’Obra Social la Caixa va construir diverses promocions qualificades d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), la majoria a deu anys. Ara, a prop d’esgotar o ja transcorregut aquest període, les veïnes denuncien l’increment dels preus del lloguer i l’expulsió. Però, després de fer uns càlculs, el Sindicat de Llogateres conclou que diferents promocions, com la de Salou, ja estan amortitzades i que, per tant, no existeix cap raó econòmica que justifiqui la no renovació dels lloguers un cop acabada la protecció.

El març de 2023, el veïnat de catorze de les 37 promocions d’habitatge de protecció oficial van llançar la campanya “Destapem La Caixa” per reivindicar una negociació col·lectiva i la consolidació d’un parc protegit de lloguer

Així i tot, el règim de protecció que afecta l’edifici –denuncia el Sindicat– permet llogar els pisos a preu protegit durant deu anys i després poder vendre o llogar a un preu “estipulat” superior a l’anterior. Kika Aguilera denuncia que, malgrat demanar-ho, mai els han fet una oferta de compra. Com ella, les llogateres d’altres cinc habitatges que estan fora de contracte es resisteixen a marxar.

Un municipi sense habitatges de lloguer

“No disposem en aquests moments d’habitatges per a llogar a causa de l’altra demanda en la zona de Salou”. Així és com responen les immobiliàries a les quals Kika Aguilera s’ha dirigit per cercar una alternativa. Segons l’afectada, no hi ha habitatges per al lloguer convencional a la població i, de fet, els mateixos serveis socials de l’Ajuntament ho reconeixen en un informe recent: “actualment és difícil trobar un pis de lloguer amb aquestes condicions, solen ser pisos de contracte de temporada, ja que a l’estiu es destinen a lloguer turístic”. Salou, en l’actualitat, té 7.069 pisos amb llicència turística, és a dir, 24 per cada cent habitants, i es troba entre els quinze municipis de Catalunya amb un percentatge més elevat.

Davant la situació, serveis socials considera que la família es troba “en situació de risc d’exclusió residencial”, tot i superar els límits d’ingressos fixats segons les declaracions de renda aportades de l’exercici 2022. Alhora, reconeixen que no disposen de cap recurs habitacional i sol·liciten aturar el desnonament per tenir temps per trobar una alternativa i perquè “també es valori l’opció d’oferir un lloguer assequible”.

Així i tot, el Jutjat de primera instància número 8 de Tarragona ha programat el desnonament per a les 12.30 h del migdia “amb intervenció si és necessari de serraller i policia” i advertint que “es consideraran abandonats els objectes que poguessin haver-hi a dins”.