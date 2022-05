La Generalitat Valenciana no pot actuar contra els neonazis que van provocar incidents a Pego perquè la policia no els va identificar

Segons la resposta de la Delegació del Govern espanyol a una pregunta formulada per Josep Nadal, diputat de les Corts Valencianes per Compromís, no serà possible estudiar possibles sancions als membres i simpatitzants del grup ultra Gandiblues —del Club de Futbol Gandia— per passejar-se fent apologia del feixisme a Pego el 18 d'octubre de 2020, perquè "no consten identificacions pels fets" ocorreguts

La Generalitat Valenciana no podrà estudiar possibles sancions contra els membres i simpatitzants del grup ultra Gandiblues —marca que reuneix seguidors del Club de Futbol Gandia— que, el 18 d’octubre de 2020, es van passejar pels carrers de Pego (Marina Alta) fent apologia del feixisme i intimidant el veïnat. La raó: les forces i cossos de seguretat de l’Estat espanyol no van identificar cap d’ells. Així ho afirma la Delegació del Govern espanyol al País Valencià en la resposta a una pregunta formulada per Josep Nadal, diputat de les Corts Valencianes per Compromís, per tal de conèixer si s’havien iniciat els mecanismes per aplicar la llei 14/2017, de memòria democràtica i per a la convivència.

Al migdia del 18 d’octubre de 2020, una trentena de simpatitzants i membres del Gandiblues es van passejar pels carrers de Pego, fent salutacions i proclames feixistes i embrutant Pego amb adhesius del mateix caire. La resposta antifeixista, organitzada de manera totalment espontània, no es va fer esperar. Abans que començara el partit de futbol entre l’equip local i el CF Gandia, una cinquantena d’antifeixistes de Pego i d’altres pobles de la Marina Alta i la Safor van començar a concentrar-se a les portes del camp de futbol del municipi. Volien mostrar el seu rebuig a la presència d’ultres al poble i denunciar la impunitat feixista i la connivència entre els membres del Gandiblues i l’Ajuntament, que va permetre l’entrada d’alguns ultres al camp del futbol. La jornada es va saldar amb catorze joves antifeixistes detinguts, als quals ara la Fiscalia els demana penes que arriben fins als nou anys i dos mesos de presó, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l’autoritat, lesions lleus i amenaces.

Aquell dia, alguns dels agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil presents van comunicar als manifestants antifeixistes que no havien deixat entrar al camp als ultres “més problemàtics”, així com que els neonazis “estaven identificats”. Una afirmació que ara es contradiu, segons la resposta de la Delegació. En desembre de 2020 i març de 2022, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica —en mans de Rosa Pérez (Unides Podem-Esquerra Unida)— va exigir a la Delegació que s’identificaren els ultres, a fi de poder determinar si els fets ocorreguts podien ser sancionats per incomplir la llei valenciana de memòria democràtica. Però, sense que conste cap identificació, “no és possible perseguir les conductes de grups ultradretans en Pego”, afirma la Conselleria en el document remès a Josep Nadal. Així mateix, la Delegació del Govern espanyol argumenta que “no correspon” als agents estudiar l’aplicació de la llei valenciana de memòria democràtica.

A la vista de la contestació rebuda, la Conselleria ha requerit un augment dels efectius de la Policia Nacional espanyola adscrits al País Valencià, per tal que “es dediquen a investigar les infraccions relacionades amb el compliment de la llei de memòria democràtica”. També ha informat de la possibilitat de crear un cos policial autonòmic, per mitjà de l’aplicació de l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia.