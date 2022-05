La ultradreta alemanya es reuneix a Mallorca

Un elenc d’ultradretans alemanys s’han citat a Mallorca entre el 19 i el 23 de maig de 2022 per conferenciar sobre el futur polític del país, articular la batalla cultural i organitzar, segons sostenen, “la resistència periodística”. Destacats influencers i propagandistes del conspiracionisme vinculats a l’ala dreta del partit de dreta radical Alternativa per Alemanya (AfD) han de participar en un acte privat obert a un reduït cercle d’afins en una exclusiva finca reservada per l’ocasió. Allà podran intercanviar idees, fer xarxa i desenvolupar estratègies d’actuació. Però entre ells, en cap cas les jornades estan obertes a altres personatges internacionals o a l’entorn de Vox, un partit amb molt de múscul a les Illes.

El principal organitzador de la conferència i el viatge a Mallorca és Irfan Peci. Peci, nascut a la regió sèrbia de Sandzak el 1989, en una família d’ascendència bosniana emigrada al sud d’Alemanya, és conegut primer pel seu passat com a gihadista salafista –al capdavant d’un grup encarregat de la propaganda en llengua alemanya per Al-Qaida o Ansar al-Islam– i després, estant a presó, per haver estat contractat com a informador pels serveis d’intel·ligència alemanys. Avui, Peci, autor mediàtic i streamer, agita contra l’islam i els musulmans, les persones migrants, la comunitat romaní i és orador habitual en actes de les associacions de lobby islamòfobes Pegida i Pax Europa (BPE) i de la sectorial d’AfD a Renània-Palatinat. Peci també ha participat a Viena en ponències del Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ) i recentment en un directe a la plataforma Gettr, on va minimitzar i blanquejar els actes i provocacions d’ultradreta, com ara la crema d’Alcorans a Suècia organitzada pel partit islamòfob danès Línia Dura de Rasmus Paludan, un polític fonamentalista amb doble nacionalitat: danesa i sueca.

Un dels principals convidats a Mallorca és Gunnar Lindemann, diputat al Parlament de Berlín des de 2016 pel partit d’extrema dreta AfD. Lindemann és un popular polític d’extrema dreta i islamòfob a l’est de la capital alemanya, conegut especialment pel seu programa de cuina a YouTube i per la seva afinitat amb Vladímir Putin, del qual és un dels principals propagandistes a Alemanya. A més, Lindemann, bel·ligerant amb el govern de Volodímir Zelenski i relacionat amb representants de la República Popular de Donetsk, com la ministra d’Afers Exteriors Natàlia Nikonorova, s’ha manifestat en contra de l’enviament d’armes alemanyes a Ucraïna.

L’any 2019, Lindemann va ser guardonat amb dos títols honorífics “per la seva lluita contra el feixisme” en un “congrés antifeixista” organitzat a Sebastòpol (Crimea). El resignificat congrés “antifeixista”, va ser de facto un congrés antioccidental, antiucraïnès i xovinista rus. El va organitzar un col·lectiu de veterans de guerra del partit de Putin, Rússia Unida, presidit per Dmitri Sablin amb la col·laboració de dirigents a Crimea dels Llops Nocturns, el club de motards ultranacionalistes russos liderats per Aleksandr Zaldostanov.

Segons el diari Berliner Morgenpost, un belga anomenat Kris Roman, director de l’associació neoeurasiàtica Euro-Rus, també va estar al congrés “antifeixista” de Sebastòpol i fins i tot va ajudar a organitzar-lo. Roman, antic membre de l’extint partit ultradretà flamenc Vlaams Blok, ex del Front Nacional belga i amb vincles estrets amb Vlaams Belang, és un vell conegut de Lindemann, amb qui ha coincidit en viatges a l’est d’Ucraïna i a Ossètia del Sud. Roman també té contactes amb l’analista duginista Enrique Refoyo, qui segons l’ambaixada russa a Madrid va ser un dels organitzadors de la marxa del Regiment Immortal en l’aniversari de la victòria sobre els nazis el 8 de maig, en la qual Liu Sivaya –coneguda a Twitter pels seus vídeos amb ultradretans contra el feminisme i Podem– va fer d’estrella mediàtica.

També està prevista l’assistència a la trobada a Mallorca de Heinrich Fiechtner, l’exdiputat d’AfD al Parlament de Baden-Württemberg (2016-2021), exregidor a la ciutat de Stuttgart i destacat activista negacionista de la covid-19. Fiechtner, membre del sector etnonacionalista d’AfD, l’ala ultradretana enfrontada amb la direcció, simpatitza amb QAnon i Donald Trump i en un videoblog va blanquejar l’assalt del Capitoli a Washington el 2021.

Un dels assistents més coneguts és Michael Stürzenberger, president del partit antiimmigració Die Freiheit, una formació ja desapareguda que va estar agermanada amb el Partit per la Llibertat (PVV) del neerlandès Geert Wilders. Stürzenberger va ser membre de la CSU i portaveu de la ministra bavaresa d’Educació i Cultura Monika Hohlmeier, filla del cèlebre primer ministre conservador de Baviera Franz Josef Strauß. Activista de Pegida i orador en actes del grup d’ultres islamòfobs i neonazis HoGeSa, Stürzenberger és col·laborador habitual del portal digital d’extrema dreta Politically Incorrect i ha estat condemnat en diverses ocasions per incitació a l’odi.

D’entre els bloguers i creadors de contingut actius en plataformes alternatives com Gettr –la plataforma semblant a Twitter creada per un exassessor i portaveu de Donald Trump–, Odysee o BitChute, impulsades per evitar algunes de les regles de contingut de YouTube i Twitter respecte dels discursos d’odi, on molts d’ells estan banejats, destaca Sebbe de Fakten Frieden Freiheit. Es refereix a Sebastian Verboket, administrador d’un canal de Telegram amb més de 115.000 subscriptors. El canal, Fakten Frieden Freiheit (Fets, Pau i Llibertat), és un dels principals canals de desinformació, revisionisme històric i difusió de teories de la conspiració sobre la vacuna contra la covid-19, QAnon o el Gran Reinici. Verboket es va donar a conèixer el 2020 amb un vídeo viral on afirmava que l’atemptat ultradretà a Hanau va ser una operació de bandera falsa.

Destaca també la presència d’Oliver Flesch, bloguer i YouTuber xenòfob i anti-antifa resident a Cala Rajada –al nord-est de l’illa– des de 2015. Columnista del diari digital proper a AfD Deutschland-Kurier i editor del magazín 1984, Flesch va estar present a Lesbos el març de 2020 mobilitzat amb altres activistes d’extrema dreta per usar la situació d’emergència de les persones refugiades per la seva propaganda populista. A més, va estar implicat en uns actes de provocació a una manifestació antifeixista a Lesbos, que va acabar en disturbis. Després de les eleccions a Saxònia-Anhalt el 2021, Flesch va estendre rumors no provats que les eleccions havien estat manipulades.

Un altre dels assistents ha de ser Miró Wolsfeld, un creador de contingut ultradretà que combina les fake news, el negacionisme de la covid-19 i la ideologia de la nova dreta radical i el llibertarianisme. Wolsfeld ha assistit a nombroses manifestacions d’extrema dreta, a actes d’AfD i a l’streaming de Martin Sellner, cabdill del Moviment Identitari. Finalment, també s’ha anunciat la presència de Maximilian Pütz, un personatge que prové de l’ultramasclisme i l’antifeminisme, que s’autodefineix com a pick-up artist (artista de la seducció de dones).