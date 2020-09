La inhabilitació de Quim Torra torna a mobilitzar l'independentisme

Com ja preveien tots els vaticinis, la sala segona del penal del Tribunal Suprem espanyol ha ratificat aquest matí la sentència que en el seu dia va pronunciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) inhabilitant durant un any i mig el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, per a l’exercici càrrecs públics, per haver desobeït l’ordre de la Junta Electoral Central que l’obligava a enretirar una pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics del procés durant la campanya de les eleccions generals a les Corts espanyoles l’abril de 2019. La sentència, ha estat comunicada a Torra pel TSJC aquesta mateixa tarda, el que implica el seu cessament immediat, que el mateix president ha assumit en una intervenció pública des del Palau de la Generalitat.

L’activisme independentista ha plantejat la defenestració de Quim Torra com una oportunitat de revifar la seva capacitat de mobilització, tot i l’entorn d’excepcionalitat marcat per més de set mesos d’epidèmia del coronavirus, i el desgast provocat per les desavinences cada cop més evidents entre partits i entitats de l’entorn sobiranista. Òmnium Cultural va anunciar ja fa dies que cridaria a concentrar-se a les places majors de les principals localitats de Catalunya el mateix dia que es publicités el pronunciament del Tribunal Suprem, unes convocatòries a les quals finalment també s’ha sumat l’Assemblea Nacional Catalana, tot i que l’entitat presidida per Elisenda Paluzié tenia oberta fins avui una consulta telemàtica entre les seves bases per decidir entre aquesta i altres opcions de protesta, que s’han descartat. Per la seva banda, els Comitès de Defensa de la República, també han fet crides a adherir-se a aquestes concentracions a les places en molts pobles i ciutats, tot i que en altres, les més grans, han convocat concentracions al marge.

La marxa dels CDR a Barcelona ha viscut un moment tens quan un cordó policial dels Mossos que protegia la Delegació del Govern espanyol a Bruc amb Mallorca ha aturat les manifestants, algunes de les quals han respost llançant caps de porc als antiavalots



La plaça de Sant Jaume ha estat el primer punt neuràlgic de les protestes a Barcelona, on alguns centenars de persones que omplien el recinte, però de forma folgada (amb les pertinents distàncies de seguretat) han aplaudit molt el president quan aquest ha abandonat el Palau de la Generalitat, al voltant de 2/4 de 8 de la tarda, envoltat de tot el seu govern i altres dirigents de la política, tot sostenint una pancarta amb un eslògan calcat a la que li ha costat la inhabilitació. La concurrència a la plaça ha marxat en manifestació en direcció al Parlament de Catalunya, encapçalada pel president destituït. A l’altura de la Via Laietana, Torra ha estat recollit per un automòbil.

És el cas de Barcelona, on els CDR de la capital han convocat una concentració a 2/4 de 8 als Jardinets de Gràcia que ha començat a desfilar passeig de Gràcia avall. En arribar a l’altura del carrer València han enfilat en direcció a la Delegació del Govern espanyol. A l’altura de Pau Claris, on els esperava un cordó dels antiavalots dels Mossos, amb tanques barrant-los el pas, algunes manifestants han llançat caps de porc contra els agents policials. A continuació el gruix de manifestants ha enfilat cap a la Gran Via i han girat pel passeig de Lluís Companys fins a les portes del parc de la Ciutadella. Tot i que el recinte ja era tancat, alguns centenars de persones han aconseguit arribar fins a les mateixes portes del Parlament de Catalunya, després que algunes persones forcessin les portes; però n’han estat ràpidament foragitats de nou per una acció dels Mossos. Alguns manifestants, de forma ja dispersada han fet moviments en direcció a la plaça d’Urquinaona i la ronda de Sant Pere s’han incendiat alguns contenidors, el que ha provocat un nou desplegament de la Brimo que, finalment, ha identificat dos joves.

A Girona i a Lleida, les convocatòries tenien per objectiu les respectives subdelegacions del Govern espanyol, que es volen envoltar amb una cadena humana (en el cas de la capital del Segrià), mentre que a la del Gironès s’ha fet una crida a llançar-hi bosses de brossa. A Terrassa, la marxa dels CRD posterior a la concentració davant de l’Ajuntament ha derivat en un tall a la carretera C-52.