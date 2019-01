La Policia Nacional espanyola deté el fotògraf de la ‘Directa’ Carles Palacio a Girona

Els instructors de la causa policial han informat l’advocat Benet Salellas que la detenció del fotògraf tindria relació amb el tall de les vies de l’AVE a Girona el passat 1 d’octubre. Palacio ha estat posat en llibertat cap a dos quarts de set de la tarda

Quatre agents de paisà de la Policia Nacional espanyola han detingut el fotògraf de la Directa i de l’Ariet Carles Palacio a Girona després de sortir d’un bar del barri vell de la ciutat. El fotoperiodista ha estat cobrint les detencions relacionades amb el tall de la via de l’AVE que es va produir a Girona durant el primer aniversari de l’1 d’octubre. En el moment de la detenció, Palacio estava acompanyat del també fotoperiodista Jordi Borràs qui ha informat a través de les xarxes socials que el dispositiu de la Policia Nacional espanyola estaria format per “sis persones de paisà, quatre en cotxe i dos a peu”. El fotògraf ha estat posat en llibertat cap a dos quarts de set de la tarda. En declaracions als mitjans que es concentraven a la porta, Carles Palacio ha explicat que durant la seva estada a comissaria els agents de la Policia Nacional espanyola li han ensenyat diverses fotografies del passat 1 d’octubre on”es veu clarament que duia el braçalet identificatiu de premsa”.

La Directa s’ha posat en contacte amb el Cos Nacional de Policia espanyol que ha informat que “no pot confirmar que la detenció estigui relacionada amb l’operatiu d’aquest matí”. Tanmateix, els instructors de la causa policial han informat l’advocat Benet Salellas més tard que la detenció del fotògraf sí que tindria relació amb la seva presència a les vies de l’AVE a Girona el passat 1 d’octubre. L’objecte de la detenció ha estat portar-lo a comissaria per llegir-li els seus drets i traslladar-li una citació del jutjat, segons fonts policials.

Carles Palacio, que a més de treballar per la Directa també col·labora amb altres mitjans com l’Ariet i El Nacional, va estar cobrint per la ‘Directa’ l’ocupació de les vies de l’AVE durant l’1 d’octubre del 2018, un fet que podria estar relacionat amb la seva detenció. El fotoperiodista ha rebut nombroses mostres de suport a través de les xarxes socials, entre altres la del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que ha denunciat la detenció de Palacio “per haver fet la seva feina d’informar sobre una protesta pacífica. Exigim que s’aclareixin les circumstàncies però és inadmissible perseguir els que garanteixen el dret d’informació ciutadania”. Igualment, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha expressat “seguir amb preocupació” la detenció del reporter gràfic.

Juntament amb el fotògraf, aquesta tarda han estat detingudes tres persones més, dues d’elles membres de l’organització independentista La Forja. Amb les quatre detencions de la tarda, són setze les persones arrestades durant la jornada d’avui, incloent-hi els alcaldes de la CUP de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà.

