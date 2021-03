La vaga feminista del 8-M, en directe

El moviment feminista dels Països Catalans no renuncia als carrers aquest 8 de març, tot i que ha hagut d’adaptar les convocatòries a la situació d’emergència sanitària. Enguany, el focus de les reivindicacions se situa en la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia, que ha afectat de forma específica les dones. En l’àmbit de la salut, dades de l’Institut Català de les Dones mostren que han patit i pateixen un risc major de malaltia, que es relaciona amb una segona dimensió: el treball. Obrim un minut a minut per fer seguiment de la jornada de lluita feminista