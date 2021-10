L'antifeixisme desborda València pel Nou d'Octubre

Milers de persones van omplir els carrers del centre de València com a clam contra el feixisme i en defensa dels drets i la sobirania del País Valencià. Una protesta que, enguany, s’ha dividit en dues marxes. D’una banda, la convocada per la Comissió 9 d’Octubre des de la plaça de Sant Agustí, i d’altra, l’organitzada per Antifeixistes País Valencià i l’esquerra anticapitalista i independentista des del carrer Xàtiva fins a la plaça Amèrica. Ambdues han transcorregut sota la presència d’un fort desplegament policial i sense pràcticament incidents, a excepció d’alguns intents de provocació i amenaces per part de grupuscles del blaverisme i l’extrema dreta, que han estat minoritaris tant en la processó cívica del matí com en les mobilitzacions de la vesprada; així com algunes identificacions i escorcolls a manifestants antifeixistes, a l’eixida de l’estació de metro de Xàtiva, i a periodistes. La resposta forta i estructurada dels darrers anys contra les agressions feixistes del 9 d’octubre de 2017 ha permés que, per quart any consecutiu, l’antifeixisme i la defensa dels drets i llibertats guanyen la batalla a la ultradreta