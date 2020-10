L'esquerra independentista, el Sindicat de Llogateres, Vilaweb i l'Ateneu La Base, víctimes d'una trama de suplantació d'identitat digital

La 'Directa' publica, en el número 510 de l'edició en paper, un reportatge d'investigació que destapa més d'una seixantena de correus falsos per captar informació, almenys onze adreces suplantades i un mateix patró: remitent clonat o control no autoritzat d’adreça electrònica i demanda d’informació d'organigrames, documents interns, calendaris, campanyes o properes assemblees

“Estem tenint alguns problemes informàtics i ens ha petat el lloc on desàvem els documents de l’últim Congrés Nacional. […] Ens han dit que ens podríeu ajudar. Ens els podeu fer arribar?”. “Hola, el meu nom és Lluna, actualment soc una de les portaveus de La Forja – Jovent Revolucionari, estem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta”. “Estem intentant solucionar uns problemes tècnics però encara no ho tenim solucionat. Aquest cap de setmana fem formació i ens agradaria tenir les ponències per tal que els nous membres les poguessin llegir. No podem accedir a l’espai intern”. “Us donem el telèfon de la persona encarregada dels contactes amb altres organitzacions o iniciatives populars. […] Si ho creieu oportú podeu afegir el telèfon en els vostres grups de difusió per tal que tinguem coneixement de les vostres convocatòries”.

Un dels casos jurídicament més greus és la suplantació de la portaveu de La Forja Lluna Berlanga, que Alerta Solidària ha decidit portar davant de la justícia en forma de querella criminal. Algú es va fer passar per ella i va enviar un correu a Blanc Bloc – Catalunya Resisteix

En aparença, tots aquests fragments de correus electrònics només tenen en comú que han estat enviats per sectorials o territorials d’organitzacions de l’esquerra independentista i del Sindicat de Llogateres que, suposadament, tenen la intenció de solucionar problemes tècnics per accedir a documents interns i calendaris o coordinar-se. Però les aparences, a vegades, enganyen. Darrere de cadascun dels remitents no hi ha ni la Forja de Badalona, ni Lluna Berlanga –portaveu de La Forja–, ni la territorial de La Forja a la comarca del Baix Empordà ni el Sindicat de Llogateres. Totes aquestes identitats han estat falsejades.

Però mentre caçava, el caçador també va ser caçat. A través d’un núvol a internet –a tall d’esquer–, La Forja va penjar documentació sol·licitada per l’impostor, que en aquella ocasió es feia passar pel nucli del Baix Empordà, i així és com va anar deixant rastres. La Directa ha pogut certificar i publicar en el reportatge d’investigació de la Directa 510 que dues IP (matrícula digital que identifica un dispositiu connectat a la xarxa) –que almenys es van connectar en sis ocasions al núvol– pertanyen al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i al Complex Central Egara dels Mossos d’Esquadra. Des del Departament de comunicació de la policia catalana no han contestat les preguntes que va formular aquest mitjà abans de tancar el reportatge, però han publicat un comunicat en què neguen “les acusacions de suplantació d’identitat digital” i afegeixen que quan “Mossos realitzen diligències d’investigació en qualitat de Policia Judicial ho fa sota control judicial i cal destacar que, en l’exercici d’aquestes funcions, els Mossos d’Esquadra no han dut a terme cap acció com la que descriu l’article ni similar”.

Tot i que, per ara, gran part dels correus falsejats són de l’esquerra independentista, també s’han detectat comptes de correus suplantats de Vilaweb i el Sindicat de Llogateres, així com una adreça envaïda sense autorització de l’Ateneu La Base del barri del Poble-sec de Barcelona.

Entre les dades de contacte facilitades pels impostors en els correus suplantats, hi ha un telèfon mòbil que s’ha utilitzat en més d’una ocasió, associant-lo, per tant, a diverses identitats suplantades, com a Lluna Berlanga, portaveu de La Forja. Es tracta d’un dels casos jurídicament més greus i que Alerta Solidària ha decidit portar davant de la justícia en forma de querella criminal. Algú es va fer passar per Berlanga i va enviar un correu a Blanc Bloc – Catalunya Resisteix on expressava la voluntat d’entrar-hi en contacte: “Estem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta. Ens agradaria saber la vostra proposta per l’11-S i de pas comentar-vos la nostra”. És una de les pautes que es repeteix en el contingut de la correspondència suplantada: cercar informació de les convocatòries, aconseguir completar els organigrames interns i mapejar els vincles entre les entitats de l’esquerra transformadora.

Alhora, i avui en roda de premsa, també han anunciat una altra querella per la resta de casos de La Forja i una altra per un cas de la CUP d’accés i presa de control sense autorització d’un compte de correu.