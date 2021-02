"No cal estar d'acord amb tot el que dic per veure que això és un greu atac contra la llibertat d'expressió"

El diumenge 7 de febrer, la policia haurà de detenir el raper Pablo Hasél. El passat 28 de gener, l’Audiència Nacional espanyola va donar-li deu dies de termini per ingressar voluntàriament a la presó, però ja ha deixat clar que no s’entregarà. Aquest matí en roda de premsa, Hasél ha denunciat que el tribunal només ho ha notificat al seu advocat, ha subratllat la importància de les mobilitzacions i ha recordat que “no cal estar d’acord amb tot el que dic per veure que això és un greu atac conta la llibertat d’expressió”.

La seva defensa havia recorregut al Tribunal Suprem una sentència de l’Audiència Nacional, del 2 de març de 2018, per la qual el condemnaven a vuit mesos de presó per injúries a la corona i a les institucions de l’Estat i per enaltiment del terrorisme. Els delictes que li imputen han estat extrets de 64 missatges del cantant publicats a Twitter i de la cançó “Juan Carlos el Bobón”. L’alt tribunal va confirmar el 8 de juny la sentència amb dos vots particulars que en demanaven l’absolució. “Paradoxalment”, en paraules de l’advocat d’Hasél, Diego Herchhoren, aquell mateix dia la Fiscalia del Suprem va iniciar una investigació sobre l’origen de la fortuna del Rei emèrit. El lleidatà ja havia estat condemnat el 2015 a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme amb la difusió dels temes “Libertad presos políticos” i “Muerte a los Borbones”, entre altres fets. L’ingrés no es va fer efectiu perquè no tenia antecedents, un supòsit que en l’actualitat ja no es compleix.

Hasél ha explicat que ha decidit quedar-se a Catalunya, tot i que va meditar l’opció de l’exili, que troba “molt respectable”: “Vaig fer una anàlisi política, no personal, i vaig creure que si el que està buscant l’Estat és no només espantar la resta sinó també tractar de silenciar el missatge, el meu empresonament aconseguirà el contrari. Crec que si hagués marxat, ho he vist amb Valtònyc, no hauria servit tant”. Alhora també ha volgut deixar clar que no pensa demanar cap indult: “No tinc per què penedir-me absolutament de res”.

També ha volgut deixar clar que no pensa demanar cap indult: “No tinc per què penedir-me absolutament de res”

L’Estat espanyol, actualment, segons un informe elaborat per Freemuse, una organització consultora de l’ONU, és el país amb més penes privatives de presó del món contra artistes, catorze en total. Pablo Hasél, Valtònyc, La Insurgencia, els titellaires de Madrid, César Strawberry, Casandra Vera… Una llista que es fa llarga des de l’enduriment del Codi Penal l’any 2015, amb el qual s’han multiplicat per quatre les sentències per aquests delictes (especialment a Internet), d’acord amb les dades del Consell General del Poder Judicial. “El procediment contra Hasél i tants d’altres no s’haurien d’haver iniciat mai”, segons el seu advocat.

Pel raper, el tribunal, hereu directe del TOP franquista, ha aprofitat la desmobilització en plena pandèmia “per tractar d’empresonar-me amb la mínima resposta possible”. Per això subratlla la importància de la mobilització al carrer. Hi ha concentracions convocades arreu de l’Estat espanyol per als dies vinents i des de la plataforma de suport a Pablo Hasél han convocat a una assemblea oberta per continuar desenvolupant la campanya al local de l’Escoleta Popular de Balàfia de la PAH Lleida.