Un simpatitzant de Som Identitaris intenta apunyalar persones que es trobaven al Casal Popular de Manlleu

El conegut ultra Roberto López Zambrana va atacar dissabte la carpa de la CUP del municipi d'Osona hores abans de l'intent d'agressió amb arma blanca al Casal Popular Boira Baixa i ha protagonitzat diversos incidents violents en el passat. El poble va respondre immediatament amb una concentració de rebuig al feixisme i el discurs d'odi que difonen partits xenòfobs com Som Identitaris, liderat per Josep Anglada. Tot i que inicialment va ser detingut, diumenge va quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament de l'espai autogestionat

Dissabte 18 de maig, Roberto López Zambrana ha intentat apunyalar les persones que es trobaven al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu amb un ganivet d’uns 25 centímetres de fulla. Les persones allí presents s’han refugiat al casal i han impedit que l’agressor entrés. Instants després, l’ultra ha agredit agents de la Policia Local, que finalment l’ha reduït i detingut. Els fets han ocorregut hores després que aquesta mateixa persona increpés membres de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) del municipi que plantaven cartells pel voltant del mercat municipal de Manlleu (Osona) i finalment es dirigís a la carpa que el partit tenia davant del mercat per destrossar-la, tal com es pot veure en aquest vídeo.

Roberto López Zambrana és simpatitzant del partit xenòfob Som Identitaris, grupuscle liderat per Josep Anglada, i nebot de Paco Zambrana, cap de llista d’aquesta formació a Manlleu

Totes les persones estan en bon estat i han presentat una denúncia per l’assalt a l’espai autogestionat, ja que consideren que “formen part d’un atac feixista que viu i sobreviu gràcies a la impunitat que fins al moment tenen individus i grups d’extrema dreta”. Roberto López Zambrana és simpatitzant del partit xenòfob Som Identitaris, grupuscle liderat per Josep Anglada, i nebot de Paco Zambrana, excaporal de la Policia Local i cap de llista d’aquesta formació a Manlleu, on el seu germà petit i un altre oncle també figuren com a número 3 i 12, respectivament, per a les properes eleccions municipals.

A més, López ja havia protagonitzat diversos incidents en el passat: el 2009 va trencar el nas a Albert Generó, membre del Casal Popular Boira Baixa de Manlleu i actual regidor de la CUP. Un any abans també havia pegat a un altre membre d’aquest casal. A més, ara fa un any, davant la passivitat de la policia local va pujar al balcó de l’Ajuntament per retirar l’estelada que hi penjava.

El mateix dissabte a la tarda hi ha hagut una concentració de rebuig als fets, on han intervingut diferents partits polítics del consistori manlleuenc i s’ha llegit un manifest de condemna i denúncia. L’endemà dels fets l’ultra ha quedat en llibertat amb càrrecs i una ordre d’allunyament de 100 metres del Casal Boira Baixa, però no de les persones a les qui va amenaçar. A l’Ajuntament de Manlleu la presència de representants de l’extrema dreta ve de lluny. Malgrat que les darreres eleccions municipals no obtinguessin cap representant, a les tres anteriors el partit xenòfob Plataforma per Catalunya (PxC) va obtenir 1, 2 i 3 representants respectivament.

Finalment, Josep Anglada ha condemnat l’atac i ha desvinculat Som Identitaris dels fets afirmant, en un comunicat, que “aquesta persona, malgrat ser familiar del candidat de Som Identitaris a Manlleu, res té a veure amb la nostra formació política”.