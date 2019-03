Veïnes de Vallvidrera ocupen un antic hotel propietat de l’església per fer front a "l’elitització" del barri

L’immoble és propietat de la Congregació de la Missió des de 1960, quan van aconseguir la titularitat fruit d’un contracte de compra-venda. Segons les ocupants, l’edifici està sense utilitzar des de fa set anys, tot i que una iniciativa veïnal que oferia dos milions d’euros a la congregació religiosa i que proposava ubicar-hi un projecte de cohabitatge va ser rebutjada

Maties Lorente | @mtslorente

Fotografia de Nicoló Ongaro | @nico_ongaro

Una rua de carnestoltes amb més de 150 persones ha sortit des de la plaça Pep Ventura de Vallvidrera aquest dissabte 2 de març per acabar a les portes de l’antiga residència per a gent gran Betània -propietat de la Congregació de la Missió, també coneguda com els Paüls, segons constava al Registre de la Propietat en data de 6 de febrer-, on s’ha fet pública l’ocupació de l’edifici “per mantenir-lo com a patrimoni històric, crear un projecte d’habitatge comunitari i obrir-lo a totes les veïnes del barri”. Aquesta nova iniciativa ha estat rebatejada com a Casa Buenos Aires en homenatge al primer ús de l’immoble, un hotel amb el mateix nom que va funcionar entre 1886 i 1928 al número 31 del carrer Mont d’Orsà.

El conjunt arquitectònic consta de soterrani, planta principal i dos pisos superiors, a més d’una parcel·la adjacent. En total, 4.370 metres quadrats segons el registre mercantil, que, a més d’hotel i residència, també han estat seu d’un col·legi major i un centre d’exercicis espirituals des de la seva construcció. Ara, les ocupants reclamen un espai que està “en desús des de fa més de set anys”.

No és el primer cop que s’intenta un projecte d’habitatge comunitari en aquest indret. L’any 2017 un grup de veïnes van presentar una proposta de “cohabitatge senior”, conjuntament amb la cooperativa Sostre Cívic, i van negociar amb la congregació dels Paüls, als quals van arribar a oferir dos milions d’euros per l’immoble. L’oferta, però, va ser rebutjada per l’orde religiós i des d’aleshores l’edifici ha restat buit, a excepció “d’alguna activitat esporàdica”, segons les integrants de Casa Buenos Aires.

“L’Església ha demostrat que prefereix especular i treure el màxim benefici possible”, reblen des del col·lectiu ocupant. I assenyalen el projecte de remodelació de la construcció per ubicar-hi de nou un hotel que es pot trobar a la pàgina web del despatx d’arquitectes ArquitActúa. Segons aquest despatx, el projecte per l’edifici situat al carrer Mont d’Orsà, consisteix en la “reforma i ampliació de l’edifici residencial per convertir-lo en un hotel destinat a la comunitat àrab, amb un total de quinze suites ubicades a l’edifici principal i amb una ampla varietat de serveis comuns, on s’inclouen una zona de piscina, jardins i zona per a pràctiques de golf”.



Revertir “l’elitització” del barri

Amb l’ocupació de Casa Buenos Aires es vol “donar una resposta integral a la dificultat per accedir a un habitatge digne i capgirar amb la nostra acció el procés d’elitització de Vallvidrera”. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2016, el lloguer a aquest barri de Collserola era el cinquè més car dels 73 de la ciutat -per davant d’altres com Pedralbes o la Bonanova-, amb un preu de 15,1 euros per metre quadrat per mes, tres euros més que la mitjana de la ciutat. Segons les mateixes dades, a més, Vallvidrera era el tercer barri amb menys contractes de lloguer de Barcelona.

Una altra mostra de l’elitització que denuncien les activistes es troba observant la renda familiar disponible per càpita i els percentatges d’atur. El consistori situa la renda familiar com alta, uns 60 punts per sobre de la base barcelonina i comparable a la de barris com el Putxet. Pel que respecta a l’ocupació laboral, és el barri amb menys atur de Barcelona, amb un 2,9% (per sota de Sarrià o Pedralbes), quasi quatre punts inferior a la mitjana de la ciutat, segons les dades del 2017. Per això, des del nou projecte reivindiquen “la Casa Buenos Aires com un espai per al barri, obert, d’organització horitzontal i que respongui a les necessitats de les veïnes”.