Activistes fan sonar l'alarma que mai va activar Mazón en protesta per la gestió "pèssima" de la dana

Un grup d'activistes climàtiques, de les organitzacions Extinction Rebellion, Acció Ecologista-Agró i Rebel·lió Científica, han protestat a la plaça de la Verge de València per denunciar la inacció política en matèria de clima i la manca de resposta per afrontar les conseqüències del temporal

Just després d’un mes de la DANA i coincidint amb l’hora exacta en la què l’AEMET va emetre l’alerta roja advertint de les fortes pluges, a les 7:31 del matí del passat 29 d’octubre, un grup d’activistes ha fet sonar les alarmes per denunciar la “pèssima” gestió de la catàstrofe per part del Govern valencià i la seua inacció “total” en matèria de prevenció i mitigació de la crisi climàtica. Davant de la font de la plaça de la Verge de València, les activistes han fet sonar una alarma en el moment exacte en el què el Govern hauria d’haver iniciat el protocol d’emergències per evitar qualsevol tipus de desplaçament i així haver salvat vides. La catàstrofe ha deixat 222 morts, cinc persones desaparegudes i centenars de milers de pèrdues materials.

El grup d’activistes ha estès una pancarta amb el lema: “El capitalisme i la seua inacció climàtica meten”, en la font del Tribunal de les Aigües, en solidaritat amb les víctimes mortals causades pel desbordament de les aigües del Túria, el Magre i el barranc de Poio. També han llançat bengales i pols dels colors roig i negre.

Les organitzacions denuncien que la Generalitat Valenciana “va ignorar la ciència des del moment en què van pactar amb negacionistes climàtics”, en referència a la formació d’extrema dreta Vox, “els mateixos que frenen polítiques públiques ambicioses per lluitar contra el canvi climàtic, i que prioritzen els interessos econòmics que destrueixen el territori, tals com el turisme de masses i la construcció de grans infraestructures com el Port de València“.

Qüestions com l’eliminació de la Unitat Valenciana d’Emergències per part del Govern de Mazón, sumat a la mala gestió del territori per dècades, “han fet d’aquesta DANA una de les pitjors tragèdies climàtiques que ha patit el nostre país, a nivell humà, animal i mediambiental”, consideren les activistes. El temporal ha afectat greument tant nuclis poblacionals sencers com l’ecosistema de l’Albufera, els arrossars i nombrosos camps de cultiu.

És per això que des d’Extinction Rebellion i Acció Ecologista-Agró s’exigeix que es prenguen mesures encaminades a decrèixer i adaptar-se al canvi climàtic i a la crisi ecològica i de biodiversitat, basades en la justícia social i guiades pel consens científic, que és unànime davant la urgència de l’acció front a la crisi ecosocial.

Els col·lectius convocants exigeixen la creació d’Assemblees Ciutadanes permanents i vinculants, és a dir, comitès ciutadans que prenguen decisions que afecten al gruix de la població com, en aquest cas, el canvi climàtic. La iniciativa ja s’ha establert en altres països per tal d’informar i prendre decisions sense la pressió corporativa. Asseguren que són espais on es practica una democràcia més participativa que la parlamentària.

Esther, portaveu de l’acció, conclou que també exigeixen la dimissió de Carlos Mazón, “per a donar pas a un govern que actue davant l’evidència científica en lloc d’ignorar-la. Necessitem avantposar el benestar social al corporatiu i centrar-nos en salvar vides. Ara i en el futur”.