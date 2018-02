Deportats al Marroc dos interns que van denunciar agressions policials al CIE de Barcelona

La plataforma Tanquem els CIE, el centre Irídia i la PAHC Bages (que havien prestat suport jurídic als denunciants) expliquen que se'ls van endur del CIE sense possibilitat de prestar declaració judicial i que no n'han sabut res durant 30 hores

Dues persones que estaven recloses al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), situat a la Zona Franca de Barcelona, han estat deportades aquest matí al Marroc des de Melilla. Així ho han denunciat la plataforma Tanquem els CIE i Centre per la defensa dels drets humans Irídia, que afirmen que durant més de 30 hores no els ha estat possible tenir cap notícia de la sort i el parador d'aquestes dues persones.



El passat dimarts, dia 13 de febrer, Tanquem els CIE i el centre Irídia (que es dedica a prestar assistència jurídica als interns al CIE) amb el suport de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) del Bages, van presentar una denúncia conjunta per agressions a interns al CIE de la Zona Franca de Barcelona. Segons aquesta denúncia, el passat dijous, 1 de febrer, es va produir una agressió a un dels interns per part d'un agent del Cos Nacional de Policia al pati del centre de reclusió, un incident que va provocar que molts dels reclusos que presenciaven l'escena responguessin amb una esbroncada dirigida a l'agent policial. Dos dels interns presents (un dels quals era membre actiu de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi del Bages) denuncien que dos dies més tard, quatre policies els van dur a una habitació tancada, sense càmeres de seguretat, i allà van rebre bufetades, espentes i cops, mentre eren immobilitzats. La denúncia també recollia que, la mateixa nit, un dels agents autors de la presumpta agressió, va anar a veure un dels dos interns, li va demanar perdó i va intentar persuadir-lo de què no presentés cap denúncia.

Fonts d'Irídia i de la plataforma Tanquem els CIE consideren que s'ha produït una "flagrant vulneració de la dreta a la tutela judicial efectiva" contemplat a l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans

Amb tot, els fets van ser denunciats deu dies més tard, i en l'escrit enviat al jutjat, Tanquem els CIE, Irídia i la PAHC Bages sol·licitaven la suspensió de les ordres d'expulsió dels dos interns per tal que se'ls pogués prendre declaració i obrir diligències sobre els fets; també demanaven que fossin reconeguts per un equip mèdic forense. Però immediatament, les entitats que els presten suport afirmen que van deixar de tenir notícies dels dos reclusos al CIE aquest matí, a través de la companya d'un d'ells, han pogut saber que havien estat traslladats a la ciutat africana de Melilla i estaven a punt de ser deportats a Nador (Marroc).



Fonts d'Irídia i de la plataforma Tanquem els CIE consideren que s'ha produït una "flagrant vulneració de la dreta a la tutela judicial efectiva" contemplat a l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans, i asseguren que estudien les possibles accions a prendre davant d'aquesta situació "d'extrema gravetat".