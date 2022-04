Agressió racista a la discoteca Mya de València: "Moro de merda, et matem"

Els fets es remunten a la nit del 5 al 6 de març de 2022. El jove J. E. es disposava a passar una nit de festa en la discoteca Mya –ubicada en la Ciutat de les Arts i les Ciències– de València. Un cop va aplegar a la cua, després d’esperar-se com la resta de persones, el porter de la discoteca li va demanar el DNI per a identificar-se. De sobte, li va dir que no podia entrar, que havia d’haver fet la reserva en línia. “Li vaig dir que no passava res, que ho feia ara”, recorda el jove, qui assegura que li van insistir que ja “no podia fer-ho, que l’aforament estava ple i que havia d’eixir de la cua”.

Davant la negativa del porter que controlava l’accés a l’establiment, J. E. no es va donar per vençut i va tornar a intentar entrar-hi junt amb un grup de persones holandeses. “Em van tornar a demanar el DNI, tant a mi com a la resta del grup, però, aquesta vegada, em van posar una polsera i em van deixar entrar”, relata.

La satisfacció li va durar poc. Al cap de pocs minuts d’haver accedit al local i demanar una consumició, un vigilant de seguretat el va reconèixer, li va llevar la copa i li va dir que l’acompanyés fora. Li van preguntar com havia aconseguit entrar i el jove va contestar que s’havia ajuntat amb un grup de gent i havia entrat amb altres joves. “Ells em van posar la polsera i van deixar-me entrar legalment. No havia fet res dolent”, assevera. A continuació, segons conta, dos vigilants el van acompanyar fins a l’eixida, on hi havia altres vigilants de seguretat.

Dels insults a les lesions

El següent incident es va produir a les immediacions de la discoteca. Segons la versió del jove, una vegada el van fer fora de l’establiment, es va veure rodejat per un grup de “cinc o sis” vigilants de seguretat, els quals li haurien proferit “insults, vexacions i amenaces racistes”. “Em van dir fill de puta, puto moro o, fins i tot, moro de merda, et matem”, denuncia. En aquell instant –segons relata– l’haurien espentat lluny de la porta de la discoteca, li haurien arrencat la polsera de la monyica i haurien començat a colpejar-lo. “No sé si em van donar amb el puny o amb els peus. Em vaig quedar quasi desmaiat, no sabia què fer i tenia molta sang”, recorda.

Després de l’agressió, commocionat i desorientat, J. E. va decidir dirigir-se cap a l’aparcament dels taxis per tal de demanar ajuda. Li va explicar a un taxista el que havia succeït i un altre home el va ajudar a netejar-se la sang. “Em va dir que em netejara la cara i m’oblidés, però volia anar a la comissaria”, manifesta. El taxista el va acompanyar per tal d’interposar una denúncia, però una vegada allà el van enviar primer a l’hospital perquè fora atès i demanara l’informe de lesions per a adjuntar-lo en la denúncia. Segons es llegeix en el document mèdic, al qual ha tingut accés aquest mitjà, el jove va acudir a l’hospital amb “una fractura nasal fruit d’una agressió”, que li ha suposat una baixa laboral de 35 dies. “Estava sagnant molt, però no sabia que tenia el nas trencat”, lamenta. I afegeix: “Em vaig sentir molt vulnerable. No és just, vas a prendre’t una copa i et colpegen”.

Un jutge ordena identificar els agressors

En tot el procés judicial, J. E. ha estat acompanyat pel servei d’igualtat i tracte de l’entitat València Acull. El seu cas s’ha admès a tràmit en el jutjat d’instrucció número 14 de València, el qual ha obert diligències per a identificar els presumptes agressors i aclarir els fets que van succeir aquella nit. Per ara, per tal que la víctima puga identificar-los, el magistrat ha sol·licitat les gravacions de les càmeres de vigilància a la Policia Nacional espanyola, que ha obert una investigació.

Segons explica l’advocat que exerceix l’acusació particular, Juan Molpeceres, “ja s’han pogut identificar diversos agents de seguretat de la discoteca” i creu que jurídicament podria tractar-se d’un delicte de lesions amb l’agreujant de discriminació. “Per a demostrar el delicte d’odi, cal tenir en compte més elements, com si hi ha intenció de difondre aquesta voluntat de discriminació, i en aquest cas, no estaria prou clar”, matisa. Així mateix, concreta que els fets podrien qualificar-se “com un delicte de lesions del precepte 147.1, amb l’agreujant de discriminació per raons de raça, regulat en l’article 22.4 del CP”. “Les raons que porten a tipificar aquest delicte deriven de la component subjectiva en el comportament dels autors, en quant a què de la seua conducta deriva la voluntat de menysprear, vexar i humiliar a la víctima estrangera”, conclou Molpeceres.

Des de l’entitat antiracista, València Acull, Anna Fornés explica que hi ha clars indicis per entendre que aquesta no és una pràctica aïllada. “S’ha de tenir en compte que quan hi ha un agent discriminador, com puga ser una institució o una persona, no ho acaba fent una vegada només, sinó que és una pauta”, puntualitza. En aquest sentit, a tall d’exemple, assenyala que a través de la quantitat de comentaris que hi ha en xarxes socials o internet, es pot entendre la dimensió estructural d’aquestes pràctiques: “Evidentment, els propietaris o gestors d’aquestes empreses són conscients, perquè llegiran les valoracions que hi ha en internet, i no fan res per evitar-ho”. Així mateix, subratlla que en aquest cas, gràcies a què la persona ho va veure molt clar, i que entenia que s’havia de denunciar –fet que no es dona en tots els casos– s’ha pogut visibilitzar. “És positiu no només per a reparar el dany que s’ha fet, sinó també per evitar que es puga tornar a repetir”, conclou Fornés. El denunciant ho té molt clar: “Van ser racistes amb mi. Això és racisme i ho denuncie perquè no li torne a passar a ningú més”.