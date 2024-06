El moviment propalestí aconsegueix que la Fira Unvex 24 suspengui l’exhibició de drons a l’aeroport de Sabadell

Després d'anunciar una acampada, l'organització de la fira ha decidit cancel·lar una demostració de sistemes no tripulats i drons. Com a l'esdeveniment, amb seu a Barcelona, participen empreses que col·laboren amb l'exèrcit d'Israel, el moviment ha mantingut concentracions davant el recinte i l'Ajuntament de Sabadell

L’esdeveniment més gran de l’Estat espanyol de sistemes no tripulats i drons Unvex 24 s’està celebrant a la Fira de Barcelona, però l’exhibició prevista a l’aeroport de Sabadell per a demà s’ha cancel·lat, gràcies a la mobilització del moviment propalestí. Fa dies que amb una campanya impulsada per la Coalició Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina, més de 150 organitzacions reclamen la suspensió de la fira perquè algunes de les empreses col·laboren directament amb l’exèrcit d’Israel.

Les entitats impulsores, que ja van promoure també el trencament de relacions entre l’Ajuntament de Barcelona i Tel-Aviv l’any passat, afirmen que “no es pot tolerar que després de més de 35.000 persones palestines assassinades, inclosos més de 10.000 infants, i les acusacions de Sud-àfrica per un crim de genocidi, una fira amb empreses que fabriquen tecnologia militar tingui lloc en ciutats catalanes”.

Les entitats impulsores subratllen que “és una victòria del moviment solidari i pacifista, però no és suficient” i exigeixen a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que suspenguin la Fira que se celebra a Montjuïc

A Sabadell, a més, havien convocat una manifestació des de l’estació de Renfe sud fins a l’aeroport i allà, una acampada amb sopar a càrrec de la comunitat palestina, que finalment s’ha suspès després de l’anunci de l’organització. Només han mantingut una concentració i roda de premsa a les set de la tarda, davant l’Ajuntament sabadellenc. Les impulsores subratllen que “és una victòria del moviment solidari i pacifista, però no és suficient” i exigeixen a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que suspenguin la Fira que se celebra a Montjuïc, Barcelona.

Empreses i institucions

Mentre a dos quarts de cinc de la tard, desenes de persones es concentraven a la plaça Espanya, davant del recinte, sota el lema “Bombolles, no bombes” -en el dia Dia Internacional dels Infants víctimes d’Agressió- a dins, empreses com Airbus, Indra, Alpha Unmanned Systems o General Atomics Aeronautica exposen les seves novetats. A més de dedicar-se totes elles al sector de la indústria militar i la seguretat, tenen en comú la col·laboració amb Israel amb la venda de sistemes remotament tripulats.

Indra és soci estratègic d’Israel Aerospace Industries (IAI) en la producció de drons militars, així com Airbus amb qui està desenvolupant un classe de vehicle no tripulat

Indra, tal com exposa Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), és soci estratègic d’Israel Aerospace Industries (IAI) en la producció de drons militars, així com Airbus amb qui està desenvolupant un classe de dron. Així mateix, l’empres espanyola Alpha Unmanned Systems ven els seus productes al govern de Netanyahu.

Entre la quarantena d’expositors i les 160 persones conferenciants, Unvex 24 reuniex institucions i organismes, com el Ministeri espanyol de Defensa i el de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, així com el cos de Mossos d’Esquadra. També hi participen analistes de l’organització militar de l’OTAN. En canvi, la Universitat Politècnica de Catalunya va retirar el seu logotip del web de l’esdeveniment.