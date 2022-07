El Sindicat de Llogateres del Penedès ocupa un bloc de la Sareb a Vilafranca

Dotze famílies entren a viure a l’edifici del barri de la Girada, propietat de la Sareb i gestionat per dos grans fons d’inversió: Blackstone i KKR. La majoria de les persones reallotjades no poden accedir a pisos de lloguer perquè no reuneixen les condicions econòmiques exigides i pel racisme immobiliari

A partir d’aquest dissabte, 2 de juliol, dotze famílies de Vilafranca del Penedès entren a viure en un bloc al número 9-11 del carrer Falcons de Vilafranca, al barri de la Girada. El Sindicat de Llogateres del Penedès ha okupat l’edifici d’onze habitatges i dos locals, propietat de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), l’anomenat banc dolent; i buit des d’almenys l’any 2016, segons assegura el sindicat. Al voltant de les onze del matí, hi han arribat cinc cotxes dels Mossos d’Esquadra i han identificat les activistes presents.

Fa anys que les famílies reallotjades busquen pisos de lloguer a la ciutat, però des del Sindicat asseguren que els “han tancat totes les portes amb arguments racistes i classistes per part de propietaris i immobiliàries”. A més, denuncien que la llista d’espera per accedir a un habitatge social és de dos anys com a mínim.

Fa anys que les famílies reallotjades busquen pisos de lloguer a la ciutat, però des del Sindicat asseguren que els “han tancat totes les portes amb arguments racistes i classistes per part de propietaris i immobiliàries”

Kawtar i les seves dues criatures, de 10 i 15 anys, és una de les famílies que a partir d’aquest dissabte viurà al bloc. El seu contracte de lloguer va finalitzar el passat mes de febrer i la propietat no li l’ha volgut renovar: “Des d’aleshores he estat buscant, però no trobem cap altre pis perquè per ser de fora no ens lloguen, m’ho han dit directament”, exclama. Tot i cobrar una nòmina de vora 1.200 euros al mes, també comenta que les condicions que demanen per llogar “són inassumibles”. Kawtar explica que des de febrer ja no li han cobrat el lloguer i que l’advocada de la propietat ha arribat a trucar a la seva feina per informar de la situació. “En tot moment, havia descartat l’opció d’okupar, però m’estan pressionant molt i no tinc alternativa”, lamenta.

En risc de desnonament, Hisham Hilal i la seva família, amb un fill de dos anys i set mesos, també habita ja un pis de la Sareb. Igual que a la Kawtar, la propietat no va voler renovar-li el pis i, ingressant 1.100 euros al mes, assegura que ningú ha volgut llogar-li cap pis. Des de setembre, té un pis de lloguer social de la Generalitat de Catalunya assignat, però no ha rebut cap més comunicació i mentrestant ha patit un intent de desnonament, que el Sindicat va aturar —abans del passat setembre, ja n’havia patit un altre.

Des del Sindicat, Clara Sant explica que la majoria de membres de l’assemblea són dones, mares amb fills o dones solteres, moltes víctimes de violència masclista. A més, afegeix, hi ha moltes persones d’origen marroquí que pateixen racisme habitacional. Si bé és cert que la majoria són ateses pels serveis socials perquè, tot i treballar, no arriben a l’ingrés mínim vital, Sant denuncia que n’hi ha que ni tan sols hi tenen accés per manca de padró: “Per part de l’Ajuntament hi ha una campanya forta per no empadronar qui no tingui contracte de lloguer o només sigui verbal, o estigui okupant”.

Entre el 2016 i el 2020, el preu mitjà del lloguer a Vilafranca ha incrementat vora el 31%, segons l’Agència d’Habitatge de Catalunya

Es tracta del primer bloc que okupen, tot i que, el mes de maig, van donar suport a l’alliberament per part d’Arran de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil a Sant Sadurní d’Anoia, on s’allotgen tres dones del Sindicat.

Entre el 2016 i el 2020, el preu mitjà del lloguer a Vilafranca ha incrementat vora el 31%, segons el recull de municipis del mercat d’habitatge en situació tensa de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En aquest context, Vilafranca és un dels nou municipis de l’Arc Metropolità que va sumar-se a les demandes per endurir les mesures penals i policials contra l’ocupació, a la que es veuen abocades moltes famílies.



Un bloc sota la gestió de Blackstone i KKR

L’edifici forma part dels 25.300 milions d’euros en immobles, sòls, hipoteques i préstecs impagats de la Sareb. Des d’ahir, 1 de juliol, el bloc és gestionat per dos grans fons d’inversió: Blackstone i KKR. Va ser el passat 11 d’abril, quan el banc dolent –ja sota control majoritari del govern espanyol a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB)– va anunciar oficialment que Aliseda i Anticipa, per part del Blackstone, i Hipoges, per part de KKR, se’n farien càrrec. Ja fa un any que diversos col·lectius, sindicats i plataformes d’habitatge d’arreu de l’Estat espanyol impulsen la campanya Pla Sareb, amb què reclamen aturar tots els procediments de desnonament i desallotjament, negociar de manera col·lectiva una solució “digna” per a totes les famílies en risc d’expulsió, així com incorporar tots els immobles de la Sareb al parc públic d’habitatge.

Als Països Catalans, Catalunya és el territori on la Sareb posseeix més habitatges, amb 12.714, seguit del País Valencià amb 8.666 i les Illes amb 386 –segons dades del mes de febrer.