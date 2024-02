El Tribunal Suprem condemna a quatre anys i nou mesos de presó a quatre antifeixistes de Saragossa

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha rebaixat la pena imposada primer per l'Audiència i després pel Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. No obstant això, condemna a penes de presó quatre dels sis joves de Saragossa que es van manifestar contra un acte del partit d'ultradreta Vox el gener de 2019 després de considerar-los culpables de delictes agreujats de desordres públics i atemptat, així com de lesions a diversos policies

En una sentència coneguda aquest dimarts, la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha condemnat a una pena total de quatre anys i nou mesos de presó per delictes agreujats de desordres públics i atemptat, així com de lesions a diversos policies, a quatre dels sis joves coneguts com Els sis de Saragossa que es van manifestar contra un acte del partit ultradretà Vox en la capital aragonesa el 17 de gener de 2019.

El Suprem ha rebaixat la pena de set anys de presó que els va imposar el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó (TSJA) en entendre que “els delictes agreujats de desordres públics i d’atemptat han de considerar-se comesos en concurs ideal”, de manera que estableix “la pena prevista per al delicte més greu —desordres públics— en la seva meitat superior”.

En un primer moment, l’Audiència de Saragossa va condemnar als quatre joves saragossans a un total de sis anys de presó, tres per desordres i tres per atemptat. Posteriorment, l’octubre de 2021, el TSJA va endurir encara més la pena amb un altre any de presó, afegint el delicte de lesions. La Plataforma de Mares i Pares per l’absolució va recórrer llavors la sentència al Suprem en considerar-la “desproporcionada i injusta”.

El TS redueix la pena a un total de tres anys i nou mesos pels dos delictes de desordres i atemptat, al que se suma un altre any de presó pel delicte de lesions, establint una pena contra la qual ja no cap recurs

Ara, el TS redueix la pena a un total de tres anys i nou mesos pels dos delictes de desordres i atemptat, al que se suma un altre any de presó a cadascun d’ells pel delicte de lesions. El Suprem retira en el delicte de lesions “l’aplicació del subtipus agreujat d’utilització de mitjans perillós que va fixar el TSJA”, però “això no comporta una rebaixa de la pena d’un any en estar en la meitat inferior del tipus bàsic imposable”.

En aquest sentit, justifica la seva decisió en considerar-la “proporcional atès el prolongat període de curació requerit per l’agent”, segons afirma en la sentència. L’alt tribunal també desestima “la resta de motius dels recursos dels quatre acusats”, als qui es confirmen “les condemnes de multa per delictes de danys i de lesions lleus als altres policies afectats”.

Finalment, el Suprem considera que “els fets declarats provats identifiquen amb nitidesa els pressupostos d’imputació dels delictes que es consideren comeses per coautoria”. Així mateix, informa que contra aquesta resolució “no cap recurs”.



*Article publicat originalment a AraInfo