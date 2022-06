Els campus universitaris de Catalunya exigeixen responsabilitats pel cas del policia infiltrat al SEPC

Quan es compleixen deu dies des que la Directa va publicar la seva investigació, creix la indignació pel cas del policia infiltrat durant dos anys al nucli del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona. Un manifest signat per docents, investigadors i personal d’administració i serveis –que ja ha rebut més de 200 adhesions– mostra la preocupació per “la falta d’aclariment d’uns fets que, si es confirmen, suposarien una greu vulneració de l’autonomia universitària i dels drets civils i polítics del conjunt de la comunitat universitària”.

Denuncien que l’ús “inapropiat dels recursos públics amb finalitats de control polític” és un “atac al paper de les universitats” i “impropi d’una societat lliure i democràtica”

En el mateix sentit, el text que rubriquen personalitats com Mònica Terribas, Elisenda Paluzie, Joan Queralt, Xavier Antich, Salvador Cardús, Marcel Mauri, Agustí Alcoberro, Xavier Domènech, Neus Torbisco, Marta Roqueta-Fernández o Iñaki Rivera reivindica que “la universitat és i ha de continuar sent un espai per al coneixement, el creixement, la llibertat, el compromís cívic i l’esperit crític” i que l’ús “inapropiat dels recursos públics amb finalitats de control polític” és un “atac al paper de les universitats” i “impropi d’una societat lliure i democràtica”.

Des del SEPC i des del Consell de l’Alumnat han exigit al rector de la UB Joan Guàrdia que un cop enllestida la investigació interna s’estableixin totes les mesures administratives, polítiques i judicials necessàries per a determinar-ne les responsabilitats i per a garantir que uns fets com aquests no es tornin a repetir. Cal recordar, a més, que els grups parlamentaris de la CUP, ERC, Junts i PdeCat al Congrés espanyol han presentat una petició de compareixença del ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska i que des del Parlament de Catalunya la CUP també ha dirigit interpel·lacions als departaments d’Universitats i d’Interior, així com a la delegada de l’executiu de Pedro Sànchez a Catalunya, Maria Eugènia Gay Rosell.